Где посмотреть фильм:

Wink: https://wink.ru/episodes/u-kraya-bezdny-sezon-1-seriya-1-year-2024

KION: https://kion.ru/video/serial/1104865724/season/1104865647/episode/1109015221

Drom: https://kinodrom.tv/series/u-kraya-bezdny-year-2024

Okko: https://okko.tv/serial/u-kraja-bezdny

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Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_maxfadeev.mp3

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Авторы:

– Максим Фадеев и Сергей Белоус — операторы и режиссеры документальных фильмов, снимали хронику войны.



2. Цели съемок:

– Показать реальность войны, которая недоступна для понимания обычным людям.

– Создание памятников погибшим и хроники событий.

3. Причины войны по мнению авторов:

– Невежество и равнодушие общества, приводящее к манипуляциям сознанием людей.

4. Описание войны:

– Война начинается неожиданно, и ее реальность недооценивается.

– Повседневная жизнь на фронте насыщена ужасами, страхом и напряжением.

5. Трудности документалистов:

– Финансирование проектов велось за счет собственных средств.

– Сложности съемок в экстремальных условиях боевых действий.

6. Характеристика бойцов:

– Различие в подготовке между профессиональными военными и мобилизованными.

– Героизм и самоотверженность бойцов.

7. Отношение гражданских:

– Гражданские часто остаются в зоне боевых действий в тяжелых условиях.

– Проблемы выживания и взаимодействия с военными.

8. Культурный и информационный аспекты:

– Нехватка качественного освещения войны в искусстве и СМИ.

– Пропаганда и дезинформация как инструменты войны.

Вывод:

Фильм "У края бездны" стремится донести правду о войне, показать её ужасы и важность сохранения человеческой жизни. Работа документалистов подчеркивает героизм и трагедию войны, раскрывая равнодушие общества и влияние пропаганды.