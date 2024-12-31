Золотой Век на пороге. Человечество должно перейти с демонического на божественный тип построения общества. Наш выбор заключается в том, мы станем по-человечески жить по-хороему, или же по плохому? 2025 год – это год перемен.12+Содержание видео:3:34 – Владимир Жириновский и Александр Усанин4:50 – Нынешние беды – это предупреждение разумным.6:56 – Пространство, которое нас окружает, живое и обладает сознанием.9:30 – Землетрясения, пожары, цунами – это ответная реакция живого разумного пространства на неразумную деятельность людей.12:16 – Причины крупнейшего землетрясения ХХ века.13:20 – Планета чувствует, что чувствуют живые существа, которые её населяют.14:00 – Ближайшие 10 тысяч лет – это Золотой Век.16:20 – В пищу добавляют насекомых.20:25 – По словам учёных, через 60 лет на Земле вообще не останется плодородной почвы.21:15 – Причина экологического кризиса-намеренное устаревание вещей.27:20 – Нужно освобождать время людей для саморазвития.28:00 – В новое время попадут только те люди, которые понимают на каких принципах нужно строить новое общество.28:50 – Вячеслав Сейвальд об отношении людей в Германии к экологии.31:40- Глобалисты работают на себя или они инструменты в чьих-то руках?34:00 – От чего умер Зигмунд Фрейд?37:40 – Если в обществе появляются социальные паразиты, нужно проанализировать, что мы делаем неправильно.39:00 – На Руси всегда почитали коров и не убивали их.40:35 – Русским сейчас приходится расплачиваться за то, что они ушли от божественного образа жизни.42:00 – В прошлом году в Ирландии убили 2 миллиона коров.43:50 – План Кауфмана.45:50 – Духовное возрождение планеты начнётся с России в союзе с Германией.47:00 – Леонардо Да Винчи, Лев Толстой: "Войны будут до тех пор, пока существуют бойни!"49:00 – Люди отвечают каждый за свои грехи.50:00 – Вячеслав Сейвальд о впечатлениях о России после многих лет, прожитых в Германии.52:00 – О важности дружественного союза с Германией.56:00 – Об организации "Возрождение Земли"57:00 – Нужно прекратить производить мусорные вещи для того, чтобы Земля опять процветала.1:00 – Бог верит в нас, мы должны поменять мир к лучшему!

Вячеслав Васильевич Сейвальд: предприниматель, общественный деятель, учредитель Русско-Германского общественного объединения «Геруссия».

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

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КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

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ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

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Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Человек и природа:

– Пространство вокруг нас разумно и реагирует на действия людей, включая экологические катастрофы и климатические изменения.

– Природа стремится защитить себя от разрушительного воздействия человечества.

2. Цивилизация и изменения:

– Современная цивилизация нуждается в трансформации. Если изменения не произойдут добровольно, разрушения станут неизбежными.

– "Великий переход" 2025 года – это время радикальных перемен и очищения от устаревших и вредных практик.

3. Глобальные проблемы:

– Экологический кризис связан с нерациональным использованием ресурсов и искусственным устареванием вещей.

– Введение насекомых в пищу и деградация почвы указывают на тенденции, которые подрывают будущее человечества.

4. Роль духовности:

– Связь с Богом и соблюдение моральных принципов рассматриваются как ключевые факторы выживания и процветания.

– Духовное пробуждение планеты, по предсказаниям, начнется с России.

5. Культура потребления:

– Устаревание вещей и ориентация на кратковременную выгоду приводят к экономическим и экологическим проблемам.

– Необходимо переходить к созданию долговечных и качественных продуктов.

6. Роль России и Германии:

– Россия и Германия должны стать лидерами в области трансформации общества и бережного отношения к природе.

– Союз этих стран может стать основой для более гармоничного мирового устройства.

7. Социальная ответственность:

– Человечество должно пересмотреть свои ценности и модели поведения, чтобы предотвратить катастрофы.

– Ответственность лежит на каждом человеке – от отказа от вредных привычек до экологически осознанного поведения.

Вывод:

Человечество находится на пороге значительных перемен, которые требуют духовного и морального роста, а также экологической осознанности. Только через объединение усилий, переосмысление своих действий и переход к устойчивому развитию возможно создание гармоничного будущего.