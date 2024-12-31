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2025: Великий переход.

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Золотой Век на пороге. Человечество должно перейти с демонического на божественный тип построения общества. Наш выбор заключается в том, мы станем по-человечески жить по-хороему, или же по плохому? 2025 год – это год перемен.
12+
Содержание видео:
3:34 – Владимир Жириновский и Александр Усанин
4:50 – Нынешние беды – это предупреждение разумным.
6:56 – Пространство, которое нас окружает, живое и обладает сознанием.
9:30 – Землетрясения, пожары, цунами – это ответная реакция живого разумного пространства на неразумную деятельность людей.
12:16 – Причины крупнейшего землетрясения ХХ века.
13:20 – Планета чувствует, что чувствуют живые существа, которые её населяют.
14:00 – Ближайшие 10 тысяч лет – это Золотой Век.
16:20 – В пищу добавляют насекомых.
20:25 – По словам учёных, через 60 лет на Земле вообще не останется плодородной почвы.
21:15 – Причина экологического кризиса-намеренное устаревание вещей.
27:20 – Нужно освобождать время людей для саморазвития.
28:00 – В новое время попадут только те люди, которые понимают на каких принципах нужно строить новое общество.
28:50 – Вячеслав Сейвальд об отношении людей в Германии к экологии.
31:40- Глобалисты работают на себя или они инструменты в чьих-то руках?
34:00 – От чего умер Зигмунд Фрейд?
37:40 – Если в обществе появляются социальные паразиты, нужно проанализировать, что мы делаем неправильно.
39:00 – На Руси всегда почитали коров и не убивали их.
40:35 – Русским сейчас приходится расплачиваться за то, что они ушли от божественного образа жизни.
42:00 – В прошлом году в Ирландии убили 2 миллиона коров.
43:50 – План Кауфмана.
45:50 – Духовное возрождение планеты начнётся с России в союзе с Германией.
47:00 – Леонардо Да Винчи, Лев Толстой: "Войны будут до тех пор, пока существуют бойни!"
49:00 – Люди отвечают каждый за свои грехи.
50:00 – Вячеслав Сейвальд о впечатлениях о России после многих лет, прожитых в Германии.
52:00 – О важности дружественного союза с Германией.
56:00 – Об организации "Возрождение Земли"
57:00 – Нужно прекратить производить мусорные вещи для того, чтобы Земля опять процветала.
1:00 – Бог верит в нас, мы должны поменять мир к лучшему!

Вячеслав Васильевич Сейвальд: предприниматель, общественный деятель, учредитель Русско-Германского общественного объединения «Геруссия».

Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
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Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
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Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#будущее #будущее #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Человек и природа:
   – Пространство вокруг нас разумно и реагирует на действия людей, включая экологические катастрофы и климатические изменения.
   – Природа стремится защитить себя от разрушительного воздействия человечества.

2. Цивилизация и изменения:
   – Современная цивилизация нуждается в трансформации. Если изменения не произойдут добровольно, разрушения станут неизбежными.
   – "Великий переход" 2025 года – это время радикальных перемен и очищения от устаревших и вредных практик.

3. Глобальные проблемы:
   – Экологический кризис связан с нерациональным использованием ресурсов и искусственным устареванием вещей.
   – Введение насекомых в пищу и деградация почвы указывают на тенденции, которые подрывают будущее человечества.

4. Роль духовности:
   – Связь с Богом и соблюдение моральных принципов рассматриваются как ключевые факторы выживания и процветания.
   – Духовное пробуждение планеты, по предсказаниям, начнется с России.

5. Культура потребления:
   – Устаревание вещей и ориентация на кратковременную выгоду приводят к экономическим и экологическим проблемам.
   – Необходимо переходить к созданию долговечных и качественных продуктов.

6. Роль России и Германии:
   – Россия и Германия должны стать лидерами в области трансформации общества и бережного отношения к природе.
   – Союз этих стран может стать основой для более гармоничного мирового устройства.

7. Социальная ответственность:
   – Человечество должно пересмотреть свои ценности и модели поведения, чтобы предотвратить катастрофы.
   – Ответственность лежит на каждом человеке – от отказа от вредных привычек до экологически осознанного поведения.

Вывод:
Человечество находится на пороге значительных перемен, которые требуют духовного и морального роста, а также экологической осознанности. Только через объединение усилий, переосмысление своих действий и переход к устойчивому развитию возможно создание гармоничного будущего.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T4PZ6_r1V1g
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