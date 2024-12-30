Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области.

Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ.

Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак» и два пикапа. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

▫️ Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину «Snatch» производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», два 152 мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Днепроэнергия, Богатырь, Зеленое Поле и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области.

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38878 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20103 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20093 орудия полевой артиллерии и минометов, 29644 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России