Электроэнергия в России – это не рынок, это жизнеобеспечение, рынок в электроэнергетике у нас можно сравнить с рынком пожарных служб и скорой помощи. У меня дом горит, а я, за углом стоя, тендер провожу с торгами – кто дешевле всего пожар потушит из всех пожарных депо, кто какие условия выполнения договора предложит и наиболее выгодную форму оплаты. Какой, к черту рынок при минус 50? Какая конкуренция между компаниями-генераторами за право пользоваться сетями?

Единая энергетическая система России состоит из семи объединенных энергосистем, перетоки между которыми должны обеспечивать надежность обеспечения во всевозможных аварийных ситуациях. И кто в рыночных условиях должен строить новые ЛЭП, если доставшихся с советских времен уже недостаточно?

Для тех, кто подзабыл школьную программу по физике, напоминаю: скорость распространения электромагнитной волны в металлическом проводнике – 300 тысяч километров в секунду. Даже если мое жилище в Москве запитано от электростанции на Ангаре – энергия от генератора до розетки прибежит за полторы стотысячных доли секунды. Вот в этом промежутке времени у нас наличествуют, двоеточие: компания-генератор, Россети, Системный оператор, территориальная сетевая организация и гарантирующий поставщик сверху.

По организационной форме каждый из них АО, главная цель которого – получение прибыли. За одну стотысячную секунды с пяток компаний сдирают с нас свою прибыль – нам это точно надо? В России, с нашим климатом, с нашими девятью часовыми поясами от тропиков до Крайнего Севера, с нашей неравномерной плотностью населения электроэнергия не может быть основана на получении прибыли.

Еще раз повторю: надежность, гарантированная обеспеченность первичными ресурсами, бесперебойность поставок в России – это не про рынок, а про жизнеобеспечение.

@geonrgru

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Электроэнергетика в России – это система жизнеобеспечения, а не рыночный механизм, аналогично службам экстренной помощи.

2. Единая энергетическая система России включает семь объединенных систем, требующих координации и централизованного управления.

3. Технологически процесс передачи электроэнергии происходит практически мгновенно (за доли секунды), но включает множество посредников.

4. В текущей системе участвуют пять различных компаний (генераторы, Россети, Системный оператор, территориальные сетевые организации, гарантирующие поставщики), каждая из которых нацелена на получение прибыли.

5. Специфика России (климат, часовые пояса, неравномерная плотность населения) делает нецелесообразной организацию электроэнергетики на чисто рыночных принципах.

Вывод:

Учитывая географические, климатические и инфраструктурные особенности России, электроэнергетика должна функционировать как система жизнеобеспечения, где главным приоритетом является надежность и бесперебойность поставок, а не получение прибыли. Существующая многоуровневая коммерческая структура с множеством посредников не отвечает этим требованиям и может негативно влиять на эффективность работы всей системы.