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Нагаев: две страны НАТО сошлись в бою, куда двинутся джихадисты, Каир и Стамбул стали конкурентами США

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Анализ важнейших событий декабря 2024 года в авторской программе Игоря Нагаева «Хроники Смуты».

Тезисы лекции:

1. Мировая несправедливость:
   – Современные нормы морали и справедливости оказались под угрозой.
   – Западные правила созданы для удобства Запада, но нарушаются, когда это выгодно.

2. Экономическая нестабильность:
   – Центральные банки скупают золото как стабильный актив.
   – Заморозка активов России используется для решения финансовых проблем Запада.
   – Экономика Европы страдает от санкций и потери дешевых ресурсов.

3. Кризис Евросоюза:
   – Возможен распад Евросоюза из-за экономических и политических противоречий.
   – Финансовые учреждения Европы, включая Швейцарию, сталкиваются с кризисами.

4. Глобальные конфликты и геополитика:
   – США и Европа усиливают курс на военное противостояние с Россией.
   – Турция и Израиль могут столкнуться в конфликте из-за их геополитических амбиций.
   – Джихадисты, покинувшие Сирию, могут направиться на Израиль или другие страны.

5. Энергетические и экологические вызовы:
   – Зеленая энергетика неэффективна для промышленности.
   – Европа возвращается к традиционным источникам энергии.
   – Россия сохраняет лидерство в атомной энергетике.

6. Курды как фактор нестабильности:
   – Курды остаются без собственного государства, что используется разными странами в своих интересах.
   – Возможность формирования Курдистана вызывает противодействие соседних государств.

7. Россия и Сирия:
   – Российские базы в Сирии необходимы для защиты интересов страны и региональной стабильности.
   – Россия уничтожила армию ИГИЛ, но угроза джихадистов сохраняется.

8. Новые правила мира:
   – Старая мировая система умирает, формируется новая.
   – Реформирование мира сопряжено с трудностями, но должно основываться на любви, вере и здравом смысле.

Вывод:
Мир переживает эпоху кардинальных перемен. Старые правила, основанные на западной гегемонии, теряют актуальность. Конфликты, экономическая нестабильность и энергетические вызовы угрожают глобальной стабильности. Важными аспектами выживания и развития становятся моральные ценности, равновесие интересов и восстановление справедливости.

Источник: https://rutube.ru/video/ad2a0cf9ce0e4be224536d9f8478d309/
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