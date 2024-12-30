Отцу Андрею Ткачёву сегодня 55 лет.

Он самый популярный православный священник в мире. Его переводят на языки мира.

Многие ломают голову, в чем секрет популярности батюшки. А мне кажется, ответ на поверхности:

Батюшка говорит то, во что сам искренне верит и за что переживает. Плюс эрудиция, харизма и трудолюбие. Вот и весь секрет.

Многая лета, отче!