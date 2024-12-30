Ко дню рождения отца Андрея
Отцу Андрею Ткачёву сегодня 55 лет.
Он самый популярный православный священник в мире. Его переводят на языки мира.
Многие ломают голову, в чем секрет популярности батюшки. А мне кажется, ответ на поверхности:
Батюшка говорит то, во что сам искренне верит и за что переживает. Плюс эрудиция, харизма и трудолюбие. Вот и весь секрет.
Многая лета, отче!
Источник: https://t.me/videotca_Andrea/5694
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,,,- pRRRivet`ik -,,,
ПРАВДИВАЯ статья:
-> Чем больше в храмах ТАКИХ Ткачёвых,
тем МЕНЬШЕ в них рихожан! (24-12-24;22:18)
-> cont.ws/@svetlanarogovtsewa/2946413 <-
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! что такое:религиозное(ЛЮБОЕ)"ОКОРМЛЕНИЕ"? ЭТО – поРАБощение!
! НА веру "ПОДСАЖЕННЫЕ" = Здравомыслия ЛИШЁНные!
! vера в НЕсуществующего "боха" ЭТО – Ментальный НАРКОТИК!
! ЛЮБОЙ слу(житель)га РЕЛИГИИ = РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ Мен-ого "ЗЕЛЬЯ"!
! и ЭТОТ Андрюша-Ткачёв…СОучастник оБОЛВАНивания социУМов!!! :-(
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* но,раз У него ДНЮХА то,поздравим его,как человека,но НЕ как ПОПа…
…ВСЕМ "окормлённым": "Т-п-р-у-у-у" – в своих ЗЛОбных ВЕРЕЩАНИЯХ…
- Валерий Бондрик. Эдмонтон. Канада. 30-12-24
очуметь –майданный сотник и священник поселился здесь надолго..Бабки на красавчика будут ходить..Подоляку нужно еще малофееву ,воцерковленного,сюда затащить..Имеют право..