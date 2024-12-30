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Ко дню рождения отца Андрея

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Отцу Андрею Ткачёву сегодня 55 лет.

Он самый популярный православный священник в мире. Его переводят на языки мира.

Многие ломают голову, в чем секрет популярности батюшки. А мне кажется, ответ на поверхности:

Батюшка говорит то, во что сам искренне верит и за что переживает. Плюс эрудиция, харизма и трудолюбие. Вот и весь секрет.

Многая лета, отче!

Источник: https://t.me/videotca_Andrea/5694
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Сокровенное(Огненная Библия)
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1799 1487
    Valeriy Bondarik час назад

      ,,,- pRRRivet`ik -,,,

      ПРАВДИВАЯ статья:

      -> Чем больше в храмах ТАКИХ Ткачёвых,
      тем МЕНЬШЕ в них рихожан! (24-12-24;22:18)

      -> cont.ws/@svetlanarogovtsewa/2946413 <-
      """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

      ! что такое:религиозное(ЛЮБОЕ)"ОКОРМЛЕНИЕ"? ЭТО – поРАБощение!
      ! НА веру "ПОДСАЖЕННЫЕ" = Здравомыслия ЛИШЁНные!
      ! vера в НЕсуществующего "боха" ЭТО – Ментальный НАРКОТИК!
      ! ЛЮБОЙ слу(житель)га РЕЛИГИИ = РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ Мен-ого "ЗЕЛЬЯ"!
      ! и ЭТОТ Андрюша-Ткачёв…СОучастник оБОЛВАНивания социУМов!!! :-(
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      * но,раз У него ДНЮХА то,поздравим его,как человека,но НЕ как ПОПа…

      …ВСЕМ "окормлённым": "Т-п-р-у-у-у" – в своих ЗЛОбных ВЕРЕЩАНИЯХ…

      - Валерий Бондрик. Эдмонтон. Канада. 30-12-24

    • 32898 28012
      марина только что

        очуметь –майданный сотник и священник поселился здесь надолго..Бабки на красавчика будут ходить..Подоляку нужно еще малофееву ,воцерковленного,сюда затащить..Имеют право..

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