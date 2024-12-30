Апостол Павел в Послании к Ефесянам, описывая облеченного во всеоружие римского воина, указывает нам, как необходимо одеться, чтобы можно было стать против всех козней дьявольских и, все преодолев, устоять (см. Еф.6:14-17).



Во-первых, нужно препоясаться поясом праведности – умертвить свои земные уды: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание (см. Кол.3:5).

Далее, объясняет апостол Павел, необходимо обуть ноги – для того, чтобы всегда быть в готовности пойти куда Бог пошлет, и иметь броню праведности – усердия к добрым делам – посещению больных или тайной молитве.

И еще важно взять шлем спасения – смиренный и праведный, спасительный образ мыслей – ведь человек совершает только то, что живёт в его сердце, а в сердце живёт то, о чём он думает. «Бог внемлет уму».



Но самое главное в обличии – это щит веры.

Искусный воин в бою справится и без шлема, и без сандалий, без кольчуги и брони. Дайте ему щит и меч, он и защитится, и врага поразит.

«Над всеми же, восприимше щит веры, в немже возможете вся стрелы лукаваго разжженныя угасити. И шлем спасения восприимите, и меч духовный, иже есть глагол Божий» (Еф.6:16).



Дьявол стреляет издалека, пытаясь разжечь в человеке похоти гнева, зависти, жадности, уныния, злобы.

Истинный христианин должен уметь ловить летящие в него разженные дьявольские стрелы и гасить их об щит веры.

А если меч есть в руках – тогда можно переходить и в атаку. Защищаться щитом и рубить врага надвое мечом – Словом Божиим.



Нужно скорее брать и каждый день изучать Святое Писание. В нужный момент, в день злой, оно воскреснет и защитит, даст силы, мудрость, терпение, рассудительность, храбрость – даст все, что нужно человеку. Наш меч – это то, что исходит из уст Господних.

В Откровении сказано, что глава и волосы Христа были белы, как снег, глаза, как пламень, – огненные, а из уст Его выходил наточенный с обеих сторон меч, которым Он сокрушает гордыню язычников (Откр.1:14).

Этим мечом обоюдоострым в руках человека при умении можно поразить все стрелы лукавого, одолеть любого врага.



«Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его» (Еф.6:10).

Кроме пиджаков, брюк, платьев и пальто, у нас должна быть еще особая христианская одежда. Если у вас ее нет, потрудитесь приобрести. Когда придет день лютый, всемирного испытания и скорби, день вашего воздаяния за грехи, нужно быть готовыми противостоять и, все перетерпев, выжить.

Одевайтесь, дорогие братья и сестры.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Христианину необходима духовная экипировка, которую апостол Павел сравнивает с облачением римского воина.

2. Элементы духовной экипировки включают:

– Пояс праведности (для борьбы с земными страстями)

– Обувь готовности (для следования Божьему призыву)

– Броня праведности (усердие в добрых делах)

– Шлем спасения (праведный образ мыслей)

– Щит веры (главное оружие защиты)

– Меч духовный (Слово Божие)

3. Щит веры является важнейшим элементом защиты от "разжженных стрел" дьявола: гнева, зависти, жадности, уныния и злобы.

4. Святое Писание (меч духовный) необходимо изучать ежедневно, оно даёт силы, мудрость, терпение и другие необходимые качества.

Вывод:

Автор подчёркивает критическую важность духовной подготовки христианина через метафору воинского облачения. Особый акцент делается на том, что эта "духовная экипировка" не является чем-то абстрактным, а требует ежедневной практики: изучения Писания, праведной жизни и активной борьбы с искушениями. В контексте грядущих испытаний такая подготовка представляется не просто желательной, а необходимой для духовного выживания верующего.

Дополнительный вывод:

Интересно отметить, что описанная отцом Андреем духовная экипировка христианина имеет глубокие параллели с древней йогической традицией ямы-ниямы – этическими принципами и практиками самодисциплины. Как и христианские духовные доспехи, яма-нияма предлагает целостную систему защиты от низших проявлений человеческой природы: пояс истины перекликается с принципом правдивости (сатья), броня праведности – с ненасилием (ахимса), контроль над страстями соответствует принципу брахмачарьи, а ежедневное изучение Слова Божия схоже с практикой свадхьяи (изучения священных текстов).

Обе традиции указывают на единую цель – преображение человека через преодоление его низшей природы и восхождение к высшим духовным идеалам. "Экипировка", будь то христианские доспехи или йогические принципы, служит практическим инструментом для перехода от состояния подверженности страстям и внешним влияниям к обретению внутренней чистоты и непоколебимого духовного стержня. В результате такой трансформации человек становится не объектом, раздираемым противоречивыми желаниями и отвращениями, а источником Божественной любви, которая естественным образом изливается в мир.

Таким образом, метафора духовной брони, использованная в статье, отражает универсальную мудрость о необходимости систематической духовной практики для достижения подлинной внутренней свободы и единения с Божественным началом.