Запрещены звонки через интернет на телефоны



Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. <…> Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — говорится в релизе.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе отметили, что такая технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Этим чаще всего пользовались мошенники, потому что технология позволяет подменять телефонные номера.

Теперь же, считают в правительстве, мошенников удастся серьезно ограничить, так как сети передачи данных нельзя будет присоединять к телефонным сетям.

На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html – цинк

Не прошло и трех лет.

Еще бы ужесточить наказание за причастность к организации телефонного мошенничества.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Правительство РФ исключило из перечня лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации.

2. Запрет направлен на борьбу с телефонным мошенничеством, так как эта технология позволяла подменять телефонные номера.

3. Теперь сети передачи данных нельзя будет присоединять к телефонным сетям.

4. Изменения не затронут обычных пользователей мессенджеров, так как они используют другие технологии для звонков через интернет без выхода на телефонные сети.

5. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Вывод:

Принятые меры являются важным шагом в борьбе с телефонным мошенничеством, так как ограничивают техническую возможность подмены номеров при звонках через интернет на телефонные сети. При этом решение сбалансировано: оно затрагивает только потенциально опасные способы связи, сохраняя возможность обычного общения через мессенджеры. Однако, как отмечено в комментарии к статье, для полноценной борьбы с телефонным мошенничеством может потребоваться также ужесточение ответственности за такие преступления.