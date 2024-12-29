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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 29 декабря 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кунье, Западное, Двуречная, Глушковка, Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Ямполь и Торское Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ.

Потери противника составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дальнее, Миньковка, Островского, Янтарное, Разлив, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки противника.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт НОВОТРОИЦКОЕ Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Равнополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Садовое и Михайловка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию разведки «Squire» голландского производства.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, площадке запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 137-ми районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38813 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20083 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20073 орудия полевой артиллерии и минометов, 29621 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47394
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