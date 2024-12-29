Извиняйся и плати: президент Азербайджана без суда и следствия винит Россию в трагедии над Грозным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с официальным заявлением по поводу крушения самолета в Актау. Он прямо сказал, что самолет был поражён случайно, а не целенаправленно.
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Его основное обвинение строится на том, что в течение трех дней с российской стороны «пытались выдвигать альтернативные реальной версии причин падения самолета» вместо того, чтобы принести извинения и признать ответственность.
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В этом вопросе частично Алиев прав. В соответствии со стандартным протоколом, предусмотрено принесение извинений, выплата компенсаций и прочие шаги. Так делают цивилизованные страны (на этом месте, правда, стоит уточнить, что азербайджанская сторона помимо принесения извинений сделала после сбитого российского борта во время Карабахской войны 2020 года).
➖Проблема здесь не в отсутствии цивилизованности у какой-либо стороны. А в том, что еще до окончания расследования назначены виновные и вынесен вердикт. Межгосударственный авиационный комитет для расследования привлекать не хотят просто по причине того, что там русские чиновники, тем самым дискредитируя статус двусторонних механизмов взаимодействия между Азербайджаном и Россией.
➖Проблема в том, что российскую точку зрения сам Алиев намеренно принижает на международной арене и пытается, прямо говоря, заработать на происшествии политические очки, показав силу. К чему это приведёт в дальнейшем объяснять не нужно.
➖Проблема в том, что основная причина происшествия забыта. Самолет заходил на посадку во время налета украинских БЛА и ведения боевых действий в условиях тумана и объявленного плана «Ковёр». В этих условиях работали средства ПВО. А средствами РЭБ такой самолет вывести из управления невозможно (!) с чисто технической точки зрения.
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Предупрежден ли был экипаж? Какие команды давали диспетчеры? Почему самолет в этих условиях дважды пытался сесть? Только объективное расследование позволит пролить свет на произошедшее, а его провести сейчас не дают.
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❗️Работа российских средств ПВО была, как сам признает Алиев, по некой цели в воздухе, от которой уже полетели осколки. Но сейчас в интерпретации Алиева всё выглядит так, словно российские специалисты ПВО взяли, включили РЭБ и обстреляли с земли летящий самолет.
#Азербайджан #медиатехнологии #Россия
@rybar
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российский самолёт был сбит случайно, и требует от России признания ответственности и извинений.
2. Алиев критикует российскую сторону за попытки предложить альтернативные версии произошедшего в течение трёх дней вместо принесения извинений.
3. Статья отмечает несколько проблемных аспектов в позиции Азербайджана:
– Вынесение вердикта до завершения расследования
– Отказ от привлечения Межгосударственного авиационного комитета
– Использование ситуации Алиевым для получения политических преимуществ
4. Важные технические обстоятельства происшествия:
– Самолет заходил на посадку во время налета украинских БПЛА
– Действовал план "Ковёр"
– Были сложные погодные условия (туман)
– Работали средства ПВО
5. Остаются неразрешенными важные вопросы:
– О предупреждении экипажа
– О командах диспетчеров
– О причинах повторной попытки посадки
Вывод:
Статья указывает на политизацию технического инцидента со стороны Азербайджана и подчеркивает необходимость объективного расследования, которое в текущих условиях затруднено. Автор считает, что позиция Азербайджана направлена больше на получение политических преимуществ, чем на выяснение истинных причин происшествия.
Если ты выдвигаешь левые версии или отмалчиваешься,то противная сторона всегда выдвинет свою версию,которая на фоне твоей лжи и молчания всегда будет выглядеть правдой.
П.С.руководство РФ всегда говорит правильно,но когда доходит до дела то не могу понять:то ли им нравится быть терпилами,то ли нравится ходить обоср..ными,то ли просто идиоты…..