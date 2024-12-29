Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с официальным заявлением по поводу крушения самолета в Актау. Он прямо сказал, что самолет был поражён случайно, а не целенаправленно.

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Его основное обвинение строится на том, что в течение трех дней с российской стороны «пытались выдвигать альтернативные реальной версии причин падения самолета» вместо того, чтобы принести извинения и признать ответственность.

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В этом вопросе частично Алиев прав. В соответствии со стандартным протоколом, предусмотрено принесение извинений, выплата компенсаций и прочие шаги. Так делают цивилизованные страны (на этом месте, правда, стоит уточнить, что азербайджанская сторона помимо принесения извинений сделала после сбитого российского борта во время Карабахской войны 2020 года).

➖Проблема здесь не в отсутствии цивилизованности у какой-либо стороны. А в том, что еще до окончания расследования назначены виновные и вынесен вердикт. Межгосударственный авиационный комитет для расследования привлекать не хотят просто по причине того, что там русские чиновники, тем самым дискредитируя статус двусторонних механизмов взаимодействия между Азербайджаном и Россией.

➖Проблема в том, что российскую точку зрения сам Алиев намеренно принижает на международной арене и пытается, прямо говоря, заработать на происшествии политические очки, показав силу. К чему это приведёт в дальнейшем объяснять не нужно.

➖Проблема в том, что основная причина происшествия забыта. Самолет заходил на посадку во время налета украинских БЛА и ведения боевых действий в условиях тумана и объявленного плана «Ковёр». В этих условиях работали средства ПВО. А средствами РЭБ такой самолет вывести из управления невозможно (!) с чисто технической точки зрения.

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Предупрежден ли был экипаж? Какие команды давали диспетчеры? Почему самолет в этих условиях дважды пытался сесть? Только объективное расследование позволит пролить свет на произошедшее, а его провести сейчас не дают.

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❗️Работа российских средств ПВО была, как сам признает Алиев, по некой цели в воздухе, от которой уже полетели осколки. Но сейчас в интерпретации Алиева всё выглядит так, словно российские специалисты ПВО взяли, включили РЭБ и обстреляли с земли летящий самолет.

#Азербайджан #медиатехнологии #Россия

@rybar

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российский самолёт был сбит случайно, и требует от России признания ответственности и извинений.

2. Алиев критикует российскую сторону за попытки предложить альтернативные версии произошедшего в течение трёх дней вместо принесения извинений.

3. Статья отмечает несколько проблемных аспектов в позиции Азербайджана:

– Вынесение вердикта до завершения расследования

– Отказ от привлечения Межгосударственного авиационного комитета

– Использование ситуации Алиевым для получения политических преимуществ

4. Важные технические обстоятельства происшествия:

– Самолет заходил на посадку во время налета украинских БПЛА

– Действовал план "Ковёр"

– Были сложные погодные условия (туман)

– Работали средства ПВО

5. Остаются неразрешенными важные вопросы:

– О предупреждении экипажа

– О командах диспетчеров

– О причинах повторной попытки посадки

Вывод:

Статья указывает на политизацию технического инцидента со стороны Азербайджана и подчеркивает необходимость объективного расследования, которое в текущих условиях затруднено. Автор считает, что позиция Азербайджана направлена больше на получение политических преимуществ, чем на выяснение истинных причин происшествия.