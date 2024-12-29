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Итоги 2024: все победы и достижения России. Полный разбор

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2024 год запомнится большим количеством достижений России в самых разных сферах – в науке, технике, экономике, производстве и в области инфраструктурных проектов. Миллионы людей самоотверженно трудились, и сегодня в традиционном итоговом выпуске мы расскажем о главных победах страны, которые определят нашу жизнь на годы и десятилетия. Поехали!

Комментарий редакции

Ключевые темы и достижения России:

1. Экономические показатели:
- Рост экономики на 4%
- Рост промышленного производства на 4%
- Рост обрабатывающих отраслей на 8% (рекорд за 16 лет)
- Рост инвестиций в основной капитал на 8,6%

2. Инфраструктурные проекты:
- Начало строительства моста через Лену в Якутии
- Запуск высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург
- Восстановление железной дороги Ростов-Донецк-Мариуполь
- Развитие БАМа и Транссиба

3. Научные достижения:
- Запуск ускорительного комплекса NICA в Дубне
- Развитие квантовых процессоров
- Создание эксимерного лазера для производства микросхем
- Строительство крупнейшего солнечного телескопа в Евразии

4. Авиация и космос:
- Первый запуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный
- Создание системы наблюдения за Арктикой из космоса
- Прогресс в разработке гражданских самолетов (Ту-214, Ил-114-300, МС-21)
- Рекорд пребывания в космосе космонавта Олега Кононенко (1111 суток)

5. Транспорт и автопром:
- Запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11
- Новые модели автомобилей от Aurus, LADA, ГАЗ и КАМАЗ
- Развитие электротранспорта

Вывод: 2024 год характеризовался значительным прогрессом России в различных областях, особенно в промышленности, инфраструктуре и технологическом развитии. Несмотря на внешние вызовы, страна продемонстрировала устойчивый экономический рост и реализовала множество крупных проектов. Особое внимание уделялось импортозамещению и развитию собственных технологий в критически важных отраслях, таких как авиастроение, микроэлектроника и космическая промышленность.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9AGJdU_RPl0
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1795 1483
    Valeriy Bondarik 36 мин. назад

      [2]…V-dogon`ky…

      Ну и – КАК “это” понимать…
      кто РИКАЗал,тот МОЙ 1-й комм-ий убрать…
      * КОГО…те Правдивые слова – Смогли ИСПУГать…
      …неужто ПОДКЛЮЧИЛАСЬ – ВСЯ – ЦЕНЗУРНАЯ “рать”…
      :-(“ОНИ” БОЯТСЯ,что ТЕ ССЫЛКИ – люди СТАНУТ читать!!!

      :-(Полит-ЦЕНЗУРА в России – важнее чем Свобода слова,
      что В-ОЧЕРЕДНОЙ раз – приходится ПРИЗНАТЬ!
      * БОИТСЯ Правды – ПРАВЯЩАЯ в России “рать”!!!

      -> V №-3 – Разрешите ТЕ ССЫЛКИ – ПОВТОРить Опять…
      (или ЦЕНЗУРА,как полит-КОНВОЙ – начнёт “СТРЕЛЯТЬ”…)

      — Валерий Бондарик. Эдмонтон. Канада. 29-12-24

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