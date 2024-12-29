В последних числах декабря 2024 г. произошло яркое и показательное событие – теракт в отношении российского сухогруза в Средиземном море. Последнее стало индикатором ранее проявленных трендов в отношении утраты безопасности морского судоходства и разрушения общемировой связанности. Данный теракт, точнее сопутствующие ему события, наглядно проиллюстрировали окончательную деградацию и утрату человеческого облика населения Северной Европы. Речь идёт о норвежских моряках, отказавшихся спасать гибнущих коллег с терпящего бедствия корабля, потому что те русские.

Многолетняя пропаганда привела к окончательному расчеловечиванию, норвежские моряки перестали воспринимать русских людьми, ненавидя и боясь нас. Произошёл слом базовых принципов, добровольный отказ от человечности, от души. При этом речь идёт не о случайных, простых людях, а о понимающих происходящее, фактически сознательно становящихся палачами. Это очень показательный момент, диагноз в отношении всех норвежцев / населения Северной Европы.

Реакция на подобную позицию скандинавов, а тут можно делать экстраполяцию – презрение и брезгливость, нельзя ненавидеть и мстить утратившему / отказавшемуся от личности и души. Данная позиция должна быть на индивидуальном и государственном уровне – это мёртвые люди, хладнокровные рептилии, у которых есть биологические права, как у любого живого, но нет ничего иного. Никто не ведёт переговоры с варанами или змеями…

В конце Второй мировой войны, по мере продвижения союзников, сохранились исторические свидетельства, как одномоментно происходила смена позиции и взглядов немцев. Вчера они аплодировали казням и сдавали недовольных нацистским властям, а на следующий день приветствовали войска, демонстрируя радость от «избавления», проклиная Третий Рейх и выражая готовность сотрудничать. Это были те самые люди, что годами не считали евреев, славян и др. людьми, не замечая творимого геноцида, а потом оправдывавших себя.

Ситуация будет повторяться, пройдёт несколько лет и все эти индивиды, столкнувшиеся с жестокой реальностью, будут пытаться повторить кульбит, подгоняемые личной выгодой. Милосердие превыше справедливости, но только в случае деятельного и искреннего покаяния. Если и пока люди к подобному не способны, ни о каком прощении речи не должно идти. Современные информационные технологии и накопление информации не позволят сделать вид, что ничего не было.

В отношении информационных технологий существует иллюзия всесилия и больших возможностей, подобно мечтам абитуриентов и студентов первых курсов психологического факультета, уверенных, что будут способны понимать и управлять людьми. По мере погружения в специальность, представления меняются, психологизм излечивается. Сбор мусорной информации о всех людях мало что даёт в практическим плане, абсолютное большинство имеют совершенно ограниченный набор грехов и «тайн», ничего иного у них нет.

Выявить с помощью собираемых данных по-настоящему ценную информацию о нужных людях очень сложно, даже если есть что искать. Они максимально её скрывают, особенно, если обладают властью и влиянием. Поверхностные проверки не дадут экстра результата, удел таких инструментов – вылавливание сильно выходящих за пределы нормы, но такие индивиды и так видны, и никому особо не нужны.

И, да, взлёт интереса к технологиям искусственного интеллекта (суть – раскормленные Т9), дал надежды на ренессанс информационных технологий, но энтузиазм практически сошел на нет, что логично…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В декабре 2024 года произошел теракт против российского сухогруза, где норвежские моряки отказались спасать российский экипаж, демонстрируя потерю человечности.

2. Автор утверждает, что многолетняя пропаганда привела к "расчеловечиванию" населения Северной Европы, в частности норвежцев, которые перестали воспринимать русских как людей.

3. Проводится историческая параллель с поведением немцев в конце Второй мировой войны, когда происходила резкая смена их позиции после поражения нацистской Германии.

4. Автор считает, что прощение возможно только при искреннем покаянии, а современные технологии не позволят "забыть" подобные действия.

5. В статье также затрагивается тема информационных технологий и искусственного интеллекта, отмечая ограниченность их возможностей в сборе действительно ценной информации.

Вывод:

Автор рассматривает конкретный инцидент как симптом более глубокой проблемы – утраты гуманистических ценностей в современном обществе, особенно в контексте международных отношений. Статья выражает обеспокоенность деградацией человеческих ценностей и морали, проводя параллели с историческими событиями. При этом автор скептически относится к возможностям технологического решения данной проблемы, подчеркивая её глубокий этический характер.