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Время, дела, люди. Документальный фильм (1976)

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О достижениях Советского Союза в развитии экономики, культуры и в осуществлении программы мира, принятой на ХХIV съезде КПСС, в годы 9-й пятилетки; о перспективах экономического развития страны в 10-й пятилетке.

ЦСДФ Гостелерадио СССР 1976
Автор сценария – И. Туманян
Режиссер – Ирина Венжер
Текст читал – Леонид Хмара

#ВремяДелаЛюди #ДокументальныйФильм

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KrHbTzy31fk
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