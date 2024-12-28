О достижениях Советского Союза в развитии экономики, культуры и в осуществлении программы мира, принятой на ХХIV съезде КПСС, в годы 9-й пятилетки; о перспективах экономического развития страны в 10-й пятилетке.ЦСДФ Гостелерадио СССР 1976Автор сценария – И. ТуманянРежиссер – Ирина ВенжерТекст читал – Леонид Хмара#ВремяДелаЛюди #ДокументальныйФильмМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1