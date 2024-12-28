Время, дела, люди. Документальный фильм (1976)
О достижениях Советского Союза в развитии экономики, культуры и в осуществлении программы мира, принятой на ХХIV съезде КПСС, в годы 9-й пятилетки; о перспективах экономического развития страны в 10-й пятилетке.
ЦСДФ Гостелерадио СССР 1976
Автор сценария – И. Туманян
Режиссер – Ирина Венжер
Текст читал – Леонид Хмара
#ВремяДелаЛюди #ДокументальныйФильм
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