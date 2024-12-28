Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России