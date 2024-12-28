Мы с вами как раз и разбирали так называемое Монголо Татарское нашествие на Русь, а именно письменные источники этого самого нашествия. На которые нам постоянно акцентировали адепты слепо верующие официальной теории нашей истории. Что, якобы, читайте первоисточники, документальные свидетельства очевидцев тех лет, там всё написано. Но мы читали и там ни хрена не написано =)) Мы читали монахов путешественников Иоанна де Плано Карпини и Гельёма Рубрука, посмеялись от души, полностью разобрали их сочинения, но там нет ни слова про нашествие Батыя на Рязань или Владимир. Читали самый главный арабский или персидский источник визиря монгольских ильханов Рашида ад Дина под названием "Джамми ат Товарих", который перевели как Сборник Летописей, но так же не встретили там никаких упоминаний про Рязань, Москву или Владимир. Получается самым главным источником дошедшей до нас информации о так называемом нашествии Монголов на Русь являются наши летописи, которые являются списками со списков и могли быть написаны не в 12 веке, как заявляют историки, а в например в 17-18 веке. Но одно если об этом говорят исследователи альтернативной истории и совсем другое если об этом говорят сами историки. Так вот давайте сегодня послушаем и разберём, что о летописях как о очень сомнительных источниках говорит сама историческая наука.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Русская история тесно связана с историей церкви:

- Летописи написаны монахами, включают религиозные учения и выдержки из Ветхого Завета.

- История, преподаваемая в школах, носит идеологический характер и не отражает реальность.

2. Летописи являются переписанными копиями:

- Оригиналы не сохранились, тексты поздних списков создавались для оправдания правящих династий.

- Исторические события, такие как монголо-татарское нашествие, основываются на мифах.

3. Влияние Византии:

- Летописи и жития святых содержат заимствования из византийских источников.

- Примеры русских святых, таких как Меркурий Смоленский, показывают адаптацию византийских легенд.

4. Повесть временных лет:

- Не является отдельным текстом, а частью летописных сводов.

- Даты и события в летописи часто добавлены задним числом, многие данные носят легендарный характер.

5. Исторические фигуры, как Александр Невский:

- Их образ сильно мифологизирован, часто не подтверждается первоисточниками.

- Некоторые события, например, Невская битва, базируются только на одном источнике.

6. Цитирование и заимствование:

- Летописи состоят из множества цитат и пересказов, часто без указания источников.

- Это характерно для средневековой письменной традиции.

Вывод:

Исторические русские летописи нельзя воспринимать как достоверные источники. Они отражают идеологические, религиозные и политические цели их создателей. Большинство событий, описанных в них, следует рассматривать с учётом их мифологического и заимствованного характера.