Русские Летописи/ Вся правда или грандиозный масштаб ЛЖИ!
Мы с вами как раз и разбирали так называемое Монголо Татарское нашествие на Русь, а именно письменные источники этого самого нашествия. На которые нам постоянно акцентировали адепты слепо верующие официальной теории нашей истории. Что, якобы, читайте первоисточники, документальные свидетельства очевидцев тех лет, там всё написано. Но мы читали и там ни хрена не написано =)) Мы читали монахов путешественников Иоанна де Плано Карпини и Гельёма Рубрука, посмеялись от души, полностью разобрали их сочинения, но там нет ни слова про нашествие Батыя на Рязань или Владимир. Читали самый главный арабский или персидский источник визиря монгольских ильханов Рашида ад Дина под названием "Джамми ат Товарих", который перевели как Сборник Летописей, но так же не встретили там никаких упоминаний про Рязань, Москву или Владимир. Получается самым главным источником дошедшей до нас информации о так называемом нашествии Монголов на Русь являются наши летописи, которые являются списками со списков и могли быть написаны не в 12 веке, как заявляют историки, а в например в 17-18 веке. Но одно если об этом говорят исследователи альтернативной истории и совсем другое если об этом говорят сами историки. Так вот давайте сегодня послушаем и разберём, что о летописях как о очень сомнительных источниках говорит сама историческая наука.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Русская история тесно связана с историей церкви:
- Летописи написаны монахами, включают религиозные учения и выдержки из Ветхого Завета.
- История, преподаваемая в школах, носит идеологический характер и не отражает реальность.
2. Летописи являются переписанными копиями:
- Оригиналы не сохранились, тексты поздних списков создавались для оправдания правящих династий.
- Исторические события, такие как монголо-татарское нашествие, основываются на мифах.
3. Влияние Византии:
- Летописи и жития святых содержат заимствования из византийских источников.
- Примеры русских святых, таких как Меркурий Смоленский, показывают адаптацию византийских легенд.
4. Повесть временных лет:
- Не является отдельным текстом, а частью летописных сводов.
- Даты и события в летописи часто добавлены задним числом, многие данные носят легендарный характер.
5. Исторические фигуры, как Александр Невский:
- Их образ сильно мифологизирован, часто не подтверждается первоисточниками.
- Некоторые события, например, Невская битва, базируются только на одном источнике.
6. Цитирование и заимствование:
- Летописи состоят из множества цитат и пересказов, часто без указания источников.
- Это характерно для средневековой письменной традиции.
Вывод:
Исторические русские летописи нельзя воспринимать как достоверные источники. Они отражают идеологические, религиозные и политические цели их создателей. Большинство событий, описанных в них, следует рассматривать с учётом их мифологического и заимствованного характера.
“Вывод редакции: Исторические русские летописи нельзя воспринимать, как достоверные источники. Они отображают идеологические, религиозные и политические цели их создателей. Большинство событий, описанных в них, следует рассматривать с учётом их мифологического и заимствованного характера.”
Наверное, никакие летописи, не только русские, нельзя так воспринимать, ведь принцип создания летописей везде один и отображает цели тех, в чьих руках на тот момент была т.н. пресса, тех, кто на тот момент был у руля и решал, какая версия будет исторической и достоверной, корректируя её так, как ему было нужно, есть была такая возможность. В правящих кругах, и не только, это хорошо понимают. К тому-же, находящиеся у руля всегда могут ознакомиться с т.н истинной летописью, которая, в том или ином виде, наверняка есть. Писать летопись это огромный титанический труд, огромный масштаб работ нужно проделать, чтобы собрать всю информацию и последовательно объединить в одно целое. Этого не сделает человек с улицы, сколько пядей во лбу у него бы ни было. Наоборот, от таких зачастую получаются небылицы, основанные на их недюжим воображении и стремлении докопаться до истины. Такую работу может проделать только человек имеющий поддержку сильных мира сего, которые предоставят ему всё необходимое для этого. Но они-то и попросят кое-что взамен, а именно: возможность корректировать летопись. И вот от того, кто в ком больше будет заинтересован, сильные мира сего в летописце или летописец в них, будет зависеть достоверность будущей летописи. Поэтому и говорят: “В мире правды нет”, а есть более или менее правдивые летописи. Например, Лев Толстой, будучи графом, состоятельнейшим человеком, неоспоримым общепризнанным гением, имеющий в силу этого возможность получать доступ к секретным документам и в личной беседе справляться об интересующих его вопросах у осведомлённых людей, смог, на сколько это было возможно, сделать свой знаменитый “перевод евангелий”, и то все мы знаем, что из этого вышло. По-хорошему, он должен бы войти в историю как большой историк и философ, т.к. этот “перевод” имеет куда большее значение для общества, чем плоды его писательской деятельности, его бессмертные литературные произведения, но в историю он вошел именно как писатель, а вот “перевод” остался на задворках, и то только потому, что успел получить в своё время большую огласку и резонанс.