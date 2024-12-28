Уникальную традицию двухорного пения сохраняют в селе Фощеватово Белгородской области. Самобытный фольклорный хор исполняет старинные русские народные песни: свадебные, “выходные”, танцевальные, обрядовые.Съемки походили на Валуйском фольклорном фестивале, в интерьерах крестьянских домов и на натуре.ТО Экран 1975Автор сценария – А. КабановРежиссер – Феликс СлидовкерОператор – Александр Тафель#РусскиеНародныеПесни #ПесниСелаФощеватово #ВалуйскийФольклорныйФестивальМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1