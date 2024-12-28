Песни села Фощеватово. Фильм-концерт (1975)
Уникальную традицию двухорного пения сохраняют в селе Фощеватово Белгородской области. Самобытный фольклорный хор исполняет старинные русские народные песни: свадебные, “выходные”, танцевальные, обрядовые.
Съемки походили на Валуйском фольклорном фестивале, в интерьерах крестьянских домов и на натуре.
ТО Экран 1975
Автор сценария – А. Кабанов
Режиссер – Феликс Слидовкер
Оператор – Александр Тафель
#РусскиеНародныеПесни #ПесниСелаФощеватово #ВалуйскийФольклорныйФестиваль
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