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Песни села Фощеватово. Фильм-концерт (1975)

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Уникальную традицию двухорного пения сохраняют в селе Фощеватово Белгородской области. Самобытный фольклорный хор исполняет старинные русские народные песни: свадебные, “выходные”, танцевальные, обрядовые.
Съемки походили на Валуйском фольклорном фестивале, в интерьерах крестьянских домов и на натуре.

ТО Экран 1975
Автор сценария – А. Кабанов
Режиссер – Феликс Слидовкер
Оператор – Александр Тафель

#РусскиеНародныеПесни #ПесниСелаФощеватово #ВалуйскийФольклорныйФестиваль

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fyq82QbdC5g
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