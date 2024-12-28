Судьба формируется нашими поступками и состоянием нашего внутреннего мира. Чтобы Новый од был действительно лучше, чем уходящий, нужно встречать без одурманивания себя алкоголем и без трупов братьев наших меньших, лежащих в тарелках. Иначе потом будем спрашивать снова: «за что нам?…»12+Новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие» http://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/45941-propusk-v-trete-tysyacheletie-usanin-ae

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации

127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,

ИНН 9707032980,

КПП 770701001,

ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,

Расчетный счет 40703810100000742881,

Банк АО «ТБанк»,

ИНН банка 7710140679,

БИК банка 044525974,

Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,

Юридический адрес банка

127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com

Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/

Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin

Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty

VK: https://vk.com/public48748517

Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario

Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin

Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!

ПОДПИШИТЕСЬ на канал

ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск

✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

#осознание #саморазвитие #карма

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. 2025 год ожидается тяжелым, согласно прогнозам.

2. Недавние события рассматриваются как предупреждающие знаки:

- Катастрофа с разливом мазута на Черноморском побережье

- Падение азербайджанского самолета

- Текущие военные действия

3. Причины негативных событий на курортах:

- Неуважительное отношение к природе

- Неподобающее поведение отдыхающих

- Накопление "кармы места" из-за греховной деятельности людей

4. Рекомендации по встрече Нового года:

- Отказаться от алкоголя

- Выбрать вегетарианское меню

- Выключить телевизор

- Провести время в общении с близкими

- Спеть песни, вспомнить хорошее за год

- Построить планы на будущее

5. Критика современного положения:

- Увеличение бюджетов на корпоративы в Москве на 20%

- Неоправданные траты на развлечения вместо помощи военным

Вывод:

Лекция Александра Усанина представляет собой призыв к более осознанному и духовному празднованию Нового года. Автор связывает текущие проблемы общества с моральным упадком и предлагает конкретные шаги по изменению ситуации, начиная с личного примера каждого человека. Он подчеркивает важность перехода от потребительского отношения к жизни к более осознанному и духовному существованию. По его мнению, то, как люди встретят Новый год, может повлиять на события всего 2025 года. Основной посыл – необходимость духовного и нравственного очищения для предотвращения более серьезных проблем в будущем.