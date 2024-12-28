Карма Нового года. Новый год 2025
Судьба формируется нашими поступками и состоянием нашего внутреннего мира. Чтобы Новый од был действительно лучше, чем уходящий, нужно встречать без одурманивания себя алкоголем и без трупов братьев наших меньших, лежащих в тарелках. Иначе потом будем спрашивать снова: «за что нам?…»
12+
Новое издание книги «Пропуск в третье тысячелетие» http://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/45941-propusk-v-trete-tysyacheletie-usanin-ae
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.
Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»
Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
#осознание #саморазвитие #карма
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. 2025 год ожидается тяжелым, согласно прогнозам.
2. Недавние события рассматриваются как предупреждающие знаки:
- Катастрофа с разливом мазута на Черноморском побережье
- Падение азербайджанского самолета
- Текущие военные действия
3. Причины негативных событий на курортах:
- Неуважительное отношение к природе
- Неподобающее поведение отдыхающих
- Накопление "кармы места" из-за греховной деятельности людей
4. Рекомендации по встрече Нового года:
- Отказаться от алкоголя
- Выбрать вегетарианское меню
- Выключить телевизор
- Провести время в общении с близкими
- Спеть песни, вспомнить хорошее за год
- Построить планы на будущее
5. Критика современного положения:
- Увеличение бюджетов на корпоративы в Москве на 20%
- Неоправданные траты на развлечения вместо помощи военным
Вывод:
Лекция Александра Усанина представляет собой призыв к более осознанному и духовному празднованию Нового года. Автор связывает текущие проблемы общества с моральным упадком и предлагает конкретные шаги по изменению ситуации, начиная с личного примера каждого человека. Он подчеркивает важность перехода от потребительского отношения к жизни к более осознанному и духовному существованию. По его мнению, то, как люди встретят Новый год, может повлиять на события всего 2025 года. Основной посыл – необходимость духовного и нравственного очищения для предотвращения более серьезных проблем в будущем.
“Чтобы Новый од был действительно лучше, чем уходящий, нужно встречать без одурманивания себя алкоголем и без трупов братьев наших меньших, лежащих в тарелках. Иначе потом будем спрашивать снова: «за что нам?…»
12+” – от автора.
Господин Усанин, вот когда Ваши глаза были бы расположены под Вашими ушами, – тогда бы Вы кушали только травку. Согласно Библии канон. ВЗ Бытие, 1.