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➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Миссия России:

– Концепция Святой Руси как основа цивилизационного пути и влияния на глобальную политику.

– Россия должна стать источником общего жизненного стандарта для будущего человечества.

2. Суверенитет и управление:

– Необходимость мировоззренческого суверенитета как основы полноценного государственного управления.

– Гармония между государственной властью и общественными инициативами как ключ к успеху.

3. Исторический опыт:

– Уроки прошлого, включая достижения и ошибки правителей (Иван Грозный, Сталин).

– Влияние концептуальной власти на развитие общества.

4. Глобальная политика:

– Критика западных подходов, включая кризис Евросоюза.

– Россия должна активно формировать глобальную политику, избегая внешнего целеполагания.

5. Будущее человечества:

– Создание системы, уважающей культурное, политическое и социальное многообразие.

– Этический подход к взаимодействию народов.

Выводы:

- Россия имеет уникальную миссию, связанную с формированием моральных и культурных стандартов для будущего.

- Гармоничное сочетание власти и общественных инициатив, а также ориентация на нравственность, являются основами успешного развития.

- Необходима проактивная роль в глобальной политике, основанная на самостоятельных ценностях, а не назаимствованных моделях.