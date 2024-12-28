Ефимов-Величко. Мировоззренческий суверенитет – основа глобальной политики
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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Миссия России:
– Концепция Святой Руси как основа цивилизационного пути и влияния на глобальную политику.
– Россия должна стать источником общего жизненного стандарта для будущего человечества.
2. Суверенитет и управление:
– Необходимость мировоззренческого суверенитета как основы полноценного государственного управления.
– Гармония между государственной властью и общественными инициативами как ключ к успеху.
3. Исторический опыт:
– Уроки прошлого, включая достижения и ошибки правителей (Иван Грозный, Сталин).
– Влияние концептуальной власти на развитие общества.
4. Глобальная политика:
– Критика западных подходов, включая кризис Евросоюза.
– Россия должна активно формировать глобальную политику, избегая внешнего целеполагания.
5. Будущее человечества:
– Создание системы, уважающей культурное, политическое и социальное многообразие.
– Этический подход к взаимодействию народов.
Выводы:
- Россия имеет уникальную миссию, связанную с формированием моральных и культурных стандартов для будущего.
- Гармоничное сочетание власти и общественных инициатив, а также ориентация на нравственность, являются основами успешного развития.
- Необходима проактивная роль в глобальной политике, основанная на самостоятельных ценностях, а не назаимствованных моделях.