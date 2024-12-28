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Ефимов-Величко. Мировоззренческий суверенитет – основа глобальной политики

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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
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➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Миссия России:
   – Концепция Святой Руси как основа цивилизационного пути и влияния на глобальную политику.
   – Россия должна стать источником общего жизненного стандарта для будущего человечества.

2. Суверенитет и управление:
   – Необходимость мировоззренческого суверенитета как основы полноценного государственного управления.
   – Гармония между государственной властью и общественными инициативами как ключ к успеху.

3. Исторический опыт:
   – Уроки прошлого, включая достижения и ошибки правителей (Иван Грозный, Сталин).
   – Влияние концептуальной власти на развитие общества.

4. Глобальная политика:
   – Критика западных подходов, включая кризис Евросоюза.
   – Россия должна активно формировать глобальную политику, избегая внешнего целеполагания.

5. Будущее человечества:
   – Создание системы, уважающей культурное, политическое и социальное многообразие.
   – Этический подход к взаимодействию народов.

Выводы:
- Россия имеет уникальную миссию, связанную с формированием моральных и культурных стандартов для будущего.
- Гармоничное сочетание власти и общественных инициатив, а также ориентация на нравственность, являются основами успешного развития.
- Необходима проактивная роль в глобальной политике, основанная на самостоятельных ценностях, а не назаимствованных моделях.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yMveG4j_-cY
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