С 21 по 27 декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха производства, места хранения, подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов и учебные центры операторов дронов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника шести механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2450 военнослужащих, 11 танков, в том числе «Abrams» производства США и «Leopard» производства ФРГ, 13 боевых машин пехоты, включая «Marder» производства ФРГ, CV-90 шведского производства и пять «Bradley» американского производства, 13 бронетранспортеров, в том числе два М113 и «Stryker» производства США, а также 44 другие боевые бронированные машины. Уничтожены 69 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы.



▫️ Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3080 военнослужащих, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три бронетранспортера, включая два М113 производства США, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.



▫️ В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Гигант и Островского Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1970 военнослужащих, три бронетранспортера, в том числе «Spartan» производства Великобритании и М113 производства США, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них семь американского производства, а также восемь складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Красное и Новый Труд Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, пехотной, двух егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины.

Отразили 76 контратак противника. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3815 военнослужащих, шесть танков, в том числе «Leopard» производства ФРГ, шесть боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров, включая М1117 и четыре М113 производства США, 11 других боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 42 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики.

Нанесли поражение формированиям мотопехотной, трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 1140 военнослужащих, 16 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, из них четыре самоходные артиллерийские установки и гаубицы калибра 155-мм производства стран НАТО.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 455 военнослужащих, 22 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов. В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29584 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России