С.В. Савельев – Годовой конец
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Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Экономическая ситуация:
- Значительный рост цен на бензин и продукты питания
- Сложная экономическая обстановка в стране
2. О состоянии науки:
- Критика современных научных направлений, особенно в области когнитивных исследований
- Скептическое отношение к обещаниям в области генетики и продления жизни
- Отмечает недостаточное финансирование фундаментальной науки
3. Личные достижения за год:
- Выпуск книги "Портрет: искусство фотографии" о технике портретной съёмки
- Публикация книги "Личный мозг" для людей среднего возраста
- Издание научной работы "Мозг речной миноги" с подробным атласом цитоархитектоники
4. Научные открытия:
- Новые данные о строении челюстного аппарата миноги, меняющие представление об эволюции круглоротых
- Создание подробного атласа мозга миноги
5. Благодарности:
- Особая признательность читателям и зрителям за поддержку издания научной книги
- Благодарность коллегам за помощь в сборе материала для исследований
Вывод:
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и проблемы с финансированием фундаментальной науки, профессор Савельев продолжает активную научную и просветительскую деятельность. Особенно важно отметить, что значимое научное исследование о мозге миноги было опубликовано благодаря поддержке обычных людей, а не научных фондов, что говорит о серьёзных проблемах в системе финансирования фундаментальной науки. При этом учёному удалось сделать важное открытие в области эволюционной биологии, касающееся строения челюстного аппарата миноги, что может повлиять на существующие представления об эволюции круглоротых.