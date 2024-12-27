Желающим помочь лаборатории С.В. Савельева материально:

Карта Сбербанк: 5369610002896132

Яндекс Деньги: 410015778221744

Купить книги в Москве: http://vedimed.ru/sale.htm

ВКонтакте: https://vk.com/savelyevmozg

Телеграм: https://t.me/saveliev_mozg

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Экономическая ситуация:

- Значительный рост цен на бензин и продукты питания

- Сложная экономическая обстановка в стране

2. О состоянии науки:

- Критика современных научных направлений, особенно в области когнитивных исследований

- Скептическое отношение к обещаниям в области генетики и продления жизни

- Отмечает недостаточное финансирование фундаментальной науки

3. Личные достижения за год:

- Выпуск книги "Портрет: искусство фотографии" о технике портретной съёмки

- Публикация книги "Личный мозг" для людей среднего возраста

- Издание научной работы "Мозг речной миноги" с подробным атласом цитоархитектоники

4. Научные открытия:

- Новые данные о строении челюстного аппарата миноги, меняющие представление об эволюции круглоротых

- Создание подробного атласа мозга миноги

5. Благодарности:

- Особая признательность читателям и зрителям за поддержку издания научной книги

- Благодарность коллегам за помощь в сборе материала для исследований

Вывод:

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и проблемы с финансированием фундаментальной науки, профессор Савельев продолжает активную научную и просветительскую деятельность. Особенно важно отметить, что значимое научное исследование о мозге миноги было опубликовано благодаря поддержке обычных людей, а не научных фондов, что говорит о серьёзных проблемах в системе финансирования фундаментальной науки. При этом учёному удалось сделать важное открытие в области эволюционной биологии, касающееся строения челюстного аппарата миноги, что может повлиять на существующие представления об эволюции круглоротых.