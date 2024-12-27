Летом мы забыли отметить 16 лет со дня ликвидации РАО ЕЭС России – это событие произошло 30 июня 2008 года. Суть реформ – отделение генерации электроэнергии от ее передачи и диспетчеризации. Все наши электростанции команда Чубайса была намерена приватизировать ради создания конкурентной среды. Но задумка Анатоль Борисыча удалась не в полной мере. За попытку приватизировать концерн Росэнергоатом, подозреваю, кто-то настолько удачно получил по наглой рыжей морде, что поймал нокдаун и пропустил такое же исключение для ГидроОГК, современное название РусГидро.

Целями реформ были заявлены: привлечение финансовых средств в отрасль; модернизация объектов генерации за ради снижения аварийности; создание конкурентной среды среди производителей электроэнергии, которая обязана была привести к снижению всех мыслимых и немыслимых тарифов.

Итоги известны, могу перечислить.

Деньги в отрасль не пришли – это просто факт.

Строительство новых электростанций идет на основе конкурсов отбора мощности новых генерирующих объектов. Министерство энергетики разрабатывает технические условия и ценовые ограничения, в которые претендентам и предлагается вписаться. Конкурсанты конкурируют при одном неукоснительном требовании с их стороны: ускоренный возврат инвестиционных платежей, дабы инвестиции окупались. Называется это действо договорами предоставления мощности, ДПМ. Реально – это надбавка к тарифам, которую собирают со всего рынка. Компании-генераторы получают обычный тариф, плюсом идет надбавка по тем самым ДПМ. Если это называется «масштабные частные инвестиции», то я точно чего-то не понимаю.

Конкуренция, которая обязана была привести к снижению тарифов до нуля и даже ниже существует только в воспаленном воображении экономистов-либералов.

В суровой реальности тарифы только растут – если не каждый год, то через один, причем тарифы во множественном числе. Так что, да простит меня его святейшество Анатоль Борисыч и вся его паства, чтущая его заповеди на скрижалях Закона об электроэнергетике, но ни одна из заявленных целей реформы РАО ЕЭС России не достигнута.

@geonrgru

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В 2008 году было ликвидировано РАО ЕЭС России под руководством Чубайса, с целью разделения генерации электроэнергии от её передачи и диспетчеризации.

2. Заявленные цели реформы:

- Привлечение финансовых средств в отрасль

- Модернизация объектов генерации для снижения аварийности

- Создание конкурентной среды среди производителей для снижения тарифов

3. Фактические результаты:

- Финансовые средства в отрасль не поступили

- Строительство новых электростанций происходит через систему ДПМ (договоры предоставления мощности) с надбавкой к тарифам

- Вместо обещанного снижения, тарифы регулярно растут

- Реальная конкуренция отсутствует

Вывод:

Реформа РАО ЕЭС России не достигла ни одной из заявленных целей. Вместо создания эффективного конкурентного рынка и снижения тарифов получилась система, где строительство новых мощностей финансируется за счёт потребителей через повышенные тарифы, а обещанная конкуренция существует только в теории. Фактически, реформа не принесла ожидаемых положительных результатов для отрасли и потребителей.