Нам не стоит думать, что в следующем, 2025 году нам будет проще. Это совершенно не выгодно Западу в целом, и не выгодно США и даже лично Трампу. Даже открытые данные свидетельствуют, что следующий год ВСУ точно будут продолжать воевать, и для этого Запад отгрузил достаточно техники. Вот данные только по танкам.

Т-72 аж 90 единиц. Где-то нашли, купили, подлатали. Австралия обещает (или уже передала) 49 М1А2 Абрамс. 30 единиц М-84 (он же Т-72)из Хорватии. 28 Леопардов 1А5 обещает ФРГ. 20 Леопардов 2А4 передает Испания. 20 Леопардов 2А4 из совместной закупке Дании и ФРГ. По сусекам наскребли.

28 АМХ-10 отдает товарищ Макрон из Франции. Итого, только танков передать запланировано столько, что хватит сформировать 9-10 танковых бригад.

По БМП данные не менее неприятные. Чтобы сильно не грузить цифрами, скажу кратко. Хватит минимум на 25 мотострелковых бригад на БМП. При этом Бредли по сути своей скорее лёгкий танк.

Ну еще БТР более 1500 единиц разных типов, а также Хамви более 2400 единиц. Согласитесь, не похоже, что кто-то готовит Украину к мирным переговорам. Да, ко всей этой технике нужны люди, личный состав. Но тут есть решение Верховной Рады о снижении возраста мобилизации. Да, оно не окончательное. Но, скорее всего, 18-ти летние граждане Украины пойдут на фронт. Официальный спикер нацистского подразделения ВСУ "Волки Да Винчи" сказал волне определённо: "18-річні і 15-річні мають усвідомлювати, що з високою ймовірністю їм доведеться воювати". Надо переводить?

Почему Западу нужно продолжение войны? Ну хотя бы потому, что здесь работает принцип: Россия не должна победить. Если Россия победила, это рушить всю международную конструкцию, которую Запад возводил последние 50 лет. Да, Трамп обещал закончить войну на Украине. Но, восторженные фанаты Трампа в российских политических кругах забывают, что Трамп не обещал закончить войну с учетом интересов России.

Войну никто на Западе прекращать не хочет. И бывшая Украины весь следующий год будет вести себя как послушная проксиармия НАТО, будет воевать. С большой долей вероятности можно предположить, что ВСУ попытаются повторить курское вторжение, но уже на другом направлении.

Потому, прежде чем вести серьёзные переговоры о чем-либо, о разделе бывшей Украины, капитуляции Киева, условиях мира, Трамп попытается достичь максимально выгодных для США переговорных позиций. Сделать это можно лишь продолжая войну, ослабляя Россию и российскую экономику. Уже сейчас ВСУ готовят план весенне-летней компании. И совершенно однозначно, ВСУ будут продолжать наносить удары дронами по нашим городам весь 2025 год. И да, будет продолжена практика бандеровского террора.

Это никак не скажется на конечном результате. Украины уже никогда не победит, никогда не вернет Новороссию, никогда не восстановит население. И еще десятки иных "никогда" можно сказать. История Украины прошла точку перелома. Но нам просто надо быть морально готовыми к тому, что нас ждет трудный год. И не надо кормить самих себя пустыми надеждами.

И не стоит всерьез воспринимать восторженную "аналитику", что теперь вот мы будем вести переговоры с США с позиции силы, и там это понимают. Таким пассажем разродился давеча один бывший дипломат. А с фронта парни пишут, что на их участке ВСУ применяют новые дроны, и команда операторов у врага очень сильная. Это так, без подробностей. Не видно там парням, в окопе, что в Вашингтоне испугались. И таких примеров много у тех, кто воюет.

В любом случае самое страшное время мы уже прошли. Время растерянности, панических всплесков, время, когда не всем мы могли принять реалии происходящего. Когда после Изюма или Херсона казалось, что погрузившись во тьму мы там и останемся. Но ничего, выгребли же. И в следующем году всё пройдем. Как бы трудно не было. Главное смотреть в будущее в верой и без иллюзий.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В 2025 году ожидается продолжение военных действий, что подтверждается масштабными поставками военной техники Западом:

– Около 265 танков различных типов (достаточно для 9-10 танковых бригад)

– БМП для формирования примерно 25 мотострелковых бригад

– Более 1500 БТР и 2400 Хамви

2. Украина готовится к продолжению боевых действий:

– Рассматривается снижение призывного возраста

– Готовится план весенне-летней кампании

– Продолжатся удары дронами и другие военные действия

3. Позиция Запада:

– Заинтересован в продолжении конфликта

– Следует принципу "Россия не должна победить"

– Даже при Трампе не ожидается учёт интересов России в мирных переговорах

4. Текущая ситуация на фронте:

– Применяются новые технологии и вооружение

– Ситуация остаётся сложной для военнослужащих

Вывод:

Автор статьи призывает к реалистичной оценке ситуации и готовности к сложному 2025 году. Несмотря на то, что самый тяжёлый период уже пройден, не стоит ожидать быстрого завершения конфликта или лёгких решений. Важно сохранять трезвый взгляд на ситуацию, избегая как излишнего оптимизма, так и паники, при этом продолжая двигаться вперёд с верой в будущее, но без иллюзий.