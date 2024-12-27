Был в четверг 19 декабря в медиацентре Мэрии Москвы на конференции по банковскому праву. Меня пригласил на дискуссию Анатолий Козлачков, глава Ассоциации банков России. Он хотел чего-то задорного и бойкого, естественно, про ИИ и цифровизацию в банковском деле, а про что же ещё.

Умер один человек. Стали выяснять. И что же оказалось? Оказывается, всю свою жизнь он ел сахар и соль! Представляете?! Все 94 года! Какой же организм это выдержит!

Вторым участником, «оппонентом» был известный юрист, бывший глава арбитражного суда А. А. Иванов.

Антон Александрович в целом со мной не спорил, мы в целом были согласны по многим вопросам; но всё же по ходу дискуссии он волей-неволей озвучил популярные мифы про то, что:

А) новые технологии пока регулировать не надо, пусть новые явления сначала разовьются, а то затормозим или отрегулируем не туда.

Я отвечал, что всё развилось уже, 20 лет прошло, все предполагавшиеся и предвиденные риски — реализовались, сотни миллиардов в год уже крадут мошенники, сотни мамкиных террористов уже вербуют через звонки и мессенджеры. Клиповое сознание, дебилизация детей, кража ПДн и слежка — всё уже реализовалось.

«Экономика данных» уже давно работает, она прибыльна, просто она на 95% хохляцкая, а данные — наши. Ждать тут нечего, опаздываем.

Б) вот европейцы жёстко зарегулировали персданные и ИИ — вот у них и «нету Интернета», нету ИИ. Нельзя останавливать «развитие технологий»!

Я возражал, что про развитие ИИ и интернетов лучше не фантазировать юристам, а спросить у разработчиков. Что тут перепутаны причины и следствия: европейцы ещё с конца 1990 годов ниасилели создать собственные интернет-сервисы — ни поисковики, ни соцсети, ни большие системы ИИ. Кадры высосала Долина.

Я, в частности, в в конце 1990-х и начале 2000-х наблюдал сбоку попытку создать поисковик Кэро (Quaero) на деньги французской и германской разведок, в противовес Гуглу — ничего не вышло.

Вот им и приходится регулировать своё цифровое пространство, потому что в их странах свободно гуляют по буфету глобальные американские цифровые корпорации, абсолютные беспредельщики, которых на их родине по сути никак не регулируют. Европейцы, получается, не свой Интернет регулируют и не свой ИИ, а американский. Пространство цифровое — своё, а акторы в нём — чужие.

Дальше — неизбежно — перешли на телефонных мошенников. Это же тема, связанная с банками непосредственно и неразрывно.

Про мошенников Антон Иванов сказал типовую, шаблонную фразу, которую я слышу регулярно от людей, гордых своей осознанностью: «А я вот просто не беру трубку на неизвестные звонки — и так может поступать каждый».

Нет, каждый, очевидно, так не может. Иначе бы хохлы из контакт-центров Запорожья и Харьковщины не крали бы у граждан РФ по 200-300 миллиардов в год.

Читать полный текст по ссылке: https://sponsr.ru/ashmanov/76108/Cifrovoi_trans_Razdavit_gadinu_kablukom/

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Цифровая грамотность неэффективна против мошенников, так как даже образованные люди (чиновники, специалисты по безопасности) становятся жертвами обмана.

2. Мошенники работают на массовость контактов – им достаточно небольшой конверсии для успеха:

- Один оператор делает 400-500 звонков в день

- Достаточно одной успешной жертвы в день

- ИИ и дипфейки могут увеличить количество звонков до тысяч в день

3. Люди постоянно находятся в "слабом состоянии":

- Рассеянность, невнимательность

- Стресс, усталость

- Временная потеря концентрации

4. Современный человек является "слабой стороной" в цифровом взаимодействии:

- Не может менять условия цифровых соглашений

- Подвергается постоянному потоку информации и раздражителей

- Платформы собирают данные о пользователях без их согласия

5. Постоянный поток цифровых раздражителей создает защитное состояние сознания:

- Поверхностное восприятие информации

- "Туннельный эффект" восприятия

- Автоматические реакции вместо осознанного поведения

Вывод:

Автор описывает современную цифровую среду как систему, намеренно создающую условия для манипуляции сознанием пользователей. Смартфон и цифровые платформы вводят человека в состояние транса, делая его уязвимым для мошенников и манипуляций. При этом традиционные методы защиты (цифровая грамотность, обучение) неэффективны, так как проблема лежит не в области знаний, а в области психологии и физиологии восприятия. Статья предупреждает о необходимости более критического отношения к цифровым устройствам и осознания их манипулятивной природы.