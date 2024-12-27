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Цифровой транс. Раздавить гадину каблуком

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Умер один человек. Стали выяснять. И что же оказалось? Оказывается, всю свою жизнь он ел сахар и соль! Представляете?! Все 94 года! Какой же организм это выдержит!

Всем приветик, пациенты под воздействием!

Общественный диалог про цифровую зависимость и ИИ продолжается бесперебойно.

Был в четверг 19 декабря в медиацентре Мэрии Москвы на конференции по банковскому праву. Меня пригласил на дискуссию Анатолий Козлачков, глава Ассоциации банков России. Он хотел чего-то задорного и бойкого, естественно, про ИИ и цифровизацию в банковском деле, а про что же ещё.

Вторым участником, «оппонентом» был известный юрист, бывший глава арбитражного суда А. А. Иванов.

Антон Александрович в целом со мной не спорил, мы в целом были согласны по многим вопросам; но всё же по ходу дискуссии он волей-неволей озвучил популярные мифы про то, что:

А) новые технологии пока регулировать не надо, пусть новые явления сначала разовьются, а то затормозим или отрегулируем не туда.

Я отвечал, что всё развилось уже, 20 лет прошло, все предполагавшиеся и предвиденные риски — реализовались,  сотни миллиардов в год уже крадут мошенники, сотни мамкиных террористов уже вербуют через звонки и мессенджеры. Клиповое сознание, дебилизация детей, кража ПДн и слежка — всё уже реализовалось.

«Экономика данных» уже давно работает, она прибыльна, просто она на 95% хохляцкая, а данные — наши. Ждать тут нечего, опаздываем.

Б) вот европейцы жёстко зарегулировали персданные и ИИ — вот у них и «нету Интернета», нету ИИ. Нельзя останавливать «развитие технологий»!

Я возражал, что про развитие ИИ и интернетов лучше не фантазировать юристам, а спросить у разработчиков. Что тут перепутаны причины и следствия: европейцы ещё с конца 1990 годов  ниасилели создать собственные интернет-сервисы — ни поисковики, ни соцсети, ни большие системы ИИ. Кадры высосала Долина.

Я, в частности, в в конце 1990-х и начале 2000-х наблюдал сбоку попытку создать поисковик Кэро (Quaero) на деньги французской и германской разведок, в противовес Гуглу — ничего не вышло.

Вот им и приходится регулировать своё цифровое пространство, потому что в их странах свободно гуляют по буфету глобальные американские цифровые корпорации, абсолютные беспредельщики, которых на их родине по сути никак не регулируют. Европейцы, получается,  не свой Интернет регулируют и не свой ИИ, а американский. Пространство цифровое — своё, а акторы в нём — чужие.

Дальше — неизбежно — перешли на телефонных мошенников. Это же тема, связанная с банками непосредственно и неразрывно.

Про мошенников Антон Иванов сказал типовую, шаблонную  фразу, которую я слышу регулярно от людей, гордых своей осознанностью: «А я вот просто не беру трубку на неизвестные звонки — и так может поступать каждый».

Нет, каждый, очевидно, так не может. Иначе бы хохлы из контакт-центров Запорожья и Харьковщины не крали бы у граждан РФ по 200-300 миллиардов в год.

Читать полный текст по ссылке: https://sponsr.ru/ashmanov/76108/Cifrovoi_trans_Razdavit_gadinu_kablukom/

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Цифровая грамотность неэффективна против мошенников, так как даже образованные люди (чиновники, специалисты по безопасности) становятся жертвами обмана.

2. Мошенники работают на массовость контактов – им достаточно небольшой конверсии для успеха:
- Один оператор делает 400-500 звонков в день
- Достаточно одной успешной жертвы в день
- ИИ и дипфейки могут увеличить количество звонков до тысяч в день

3. Люди постоянно находятся в "слабом состоянии":
- Рассеянность, невнимательность
- Стресс, усталость
- Временная потеря концентрации

4. Современный человек является "слабой стороной" в цифровом взаимодействии:
- Не может менять условия цифровых соглашений
- Подвергается постоянному потоку информации и раздражителей
- Платформы собирают данные о пользователях без их согласия

5. Постоянный поток цифровых раздражителей создает защитное состояние сознания:
- Поверхностное восприятие информации
- "Туннельный эффект" восприятия
- Автоматические реакции вместо осознанного поведения

Вывод:

Автор описывает современную цифровую среду как систему, намеренно создающую условия для манипуляции сознанием пользователей. Смартфон и цифровые платформы вводят человека в состояние транса, делая его уязвимым для мошенников и манипуляций. При этом традиционные методы защиты (цифровая грамотность, обучение) неэффективны, так как проблема лежит не в области знаний, а в области психологии и физиологии восприятия. Статья предупреждает о необходимости более критического отношения к цифровым устройствам и осознания их манипулятивной природы.

Дополнительный вывод:

Пётр Яковлевич Чаадаев писал:

Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьёзно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за всё хватаются, ничего не углубив, в которых всё обещают, ничего не выполняя, где всё принимает сомнительную или лживую окраску и всё вместе оставляет после себя пустоту и неопределённость.

В контексте данной цитаты статья приобретает более глубокий, философский смысл. То, что автор описывает как современную "цифровую проблему", на самом деле является лишь новым проявлением давней тенденции человеческого сознания к поверхностному восприятию и мышлению.

Параллели между наблюдениями Чаадаева и современной ситуацией:

1. Феномен "поверхностного потребления":
- У Чаадаева: "одни только недолговечные произведения, в которых за всё хватаются, ничего не углубив"
- В статье: бесконечная лента новостей, постоянное переключение между сообщениями, поверхностное восприятие информации

2. Проблема пустого сознания:
- У Чаадаева: "оставляет после себя пустоту и неопределённость"
- В статье: "пустой мозг, механически и поверхностно реагирующий на внешние воздействия"

3. Утрата способности к глубокому мышлению:
- У Чаадаева: "люди, ставшие неспособными серьёзно размышлять, глубоко чувствовать"
- В статье: "никаких длинных мыслей и рассуждений, устойчивых намерений, только навык быстро и автоматически переключаться"

4. Иллюзорность содержания:
- У Чаадаева: "всё принимает сомнительную или лживую окраску"
- В статье: фейки, манипуляции, поверхностный контент

Глубинная суть статьи через призму мысли Чаадаева раскрывает, что проблема не в самих технологиях, а в фундаментальной склонности человеческого сознания к:
- Поиску простых решений вместо глубокого анализа
- Предпочтению поверхностного восприятия вместо критического осмысления
- Готовности принимать иллюзорное за действительное

Смартфоны и цифровые платформы лишь усилили и ускорили эти тенденции, создав идеальную среду для их проявления. То, что Чаадаев наблюдал в отношении литературы и общения своего времени, сегодня проявляется через цифровые технологии, но суть остается той же – деградация способности к глубокому мышлению и осознанному восприятию реальности.

Это понимание важно, поскольку показывает, что решение проблемы лежит не столько в ограничении использования технологий или обучении цифровой грамотности, сколько в воспитании способности к глубокому мышлению и критическому восприятию информации – задаче, которая была актуальна и во времена Чаадаева, и остается таковой сегодня.

Источник: https://sponsr.ru/ashmanov/76108/Cifrovoi_trans_Razdavit_gadinu_kablukom/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6336 5512
    КБ Александр три часа назад

      А чего тут рассуждать, взвешивать “за” и “против”, разбираться: “так ли это?”. Однозначно, так: манипуляция и тотальный контроль, тотальный контроль и манипуляция. Любой власти это выгодно и удобно, т.к. труднорешимые вопросы перестают быть таковыми и “наблюдатель” может не только видеть происходящую картину, как у себя на ладони, но с такой же лёгкостью влиять на неё, посредством запрещённой но ненаказуемой манипуляции, которую и обеспечивают ему эти технологии. Но это пол беды, главная беда в том, что владельцы этих технологий не являются гражданами всех тех государств, которые приняли их на вооружение, а приняли уже все. Владельцы этих технологий вообще больше похожи на граждан мира, космополитов. Иначе говоря – глобалисты, стремящиеся сосредоточить всю власть на земле в своих руках, что и добиваются, в том числе, благодаря этим технологиям, для чего, собственно, они и изобретены, и внедрены в нашу повседневную жизнь под разными благовидными предлогами.

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