В общем, всё очень не просто
2024 год выдался очень непростым и противоречивым. В начале года была большая надежда, что 1) наша армия, сменив руководство, нанесёт сокрушительный удар и сломит сопротивление ВС; 2) Кремль, наконец, после признания нелегитимным Зеленского решится на уничтожение главарей (особенно после теракта в Крокусе).
Армия хоть и не сокрушила ВСУ, но начиная с лета значительно увеличила темпы продвижения – за несколько месяцев 2024 года освободили больше, чем за весь 2023 год. Низкий поклон нашим бойцам!
Но очевидно, что этого недостаточно для победы и даже перелома. К тому же в августе Генштаб пропустил удар в Курской области: судя по недавнему рассказу Алаутдинова Пегову, там была большая брешь, через которую ВСУ могли дойти до Курчатова и Курска. Этого, к счастью, удалось не допустить, но до сих пор враг оттуда не изгнан, а выводы не сделаны (Путин сразу сказал, что разбираться будет после освобождения Курской области).
Демонстрация Орешника, безусловно, главное военно-техническое событие года, а для РВСН – последних 5 лет. Казалось бы, вот замечательное оружие для уничтожения главарей и стратегических путепроводов, но нет, демонстрация ограничилась всего лишь Южмашем. НАТО же не испугался Орешника, о чём свидетельствует хорошо информированная австрийка Кнайсль, и понятно почему: враг уверен, что Кремль не ударит по болезненным для него целям.
Концовка года и вовсе получается неприятной – мы пропускаем удары за ударом: обстрелы Атакамс, убийство Кириллова, падение Асада с угрозой потери баз в Сирии, подрыв судна в Средиземном море и, возможно, атака на самолёт на Кавказе.
Видно, что в Кремле решено терпеть и ждать инаугурации Трампа 20 января. Причем от наших дипломатов неприлично часто звучат слова о переговорах, раз в 10 чаще, чем от трампистов.
Да, мы по-прежнему наносим групповые ракето-дроновые удары по энергетике Украины. Однако их эффективность ещё ждёт Внимательно го и честного исследователя, по крайней мере киевский режим и ВСУ пока сильно не страдают от них. Да и мягкое начало зимы способствует тому, что оставшейся энергетики Украине хватает.
Более того, Киев идёт на полное перекрытие транзита газа, что по идее давно должны сделать мы сами. Очевидно, что в начале года это будет использовано для очередного обострения между Россией и Европой, а также может спровоцировать агрессию против Приднестровья.
В общем, всё очень не просто. На этом фоне оптимистичные отчёты на коллегии Министерства обороны и прямой линии, признаюсь, звучали странно. Возможно, руководству известно что-то дополнительно. Но если весь оптимизм зиждется на надежде на Трампа, то боюсь, что мы столкнемся с очередным разочарованием. 2025 год – 80-летие Победы. Очень бы хотелось не ударить в грязь лицом в такую дату.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Военные результаты:
- Армия увеличила темпы продвижения летом 2024
- Имел место серьезный прорыв в Курской области
- Демонстрация "Орешника" – важное военно-техническое достижение
2. Проблемные моменты:
- Участились вражеские удары (обстрелы Атакамс, убийство Кириллова)
- Ситуация с Асадом угрожает потерей баз в Сирии
- Эффективность ударов по украинской энергетике неочевидна
3. Политическая ситуация:
- Кремль ждет инаугурации Трампа
- Участились разговоры о переговорах
- Киев готовится перекрыть газовый транзит
Вывод:
Несмотря на некоторые военные успехи, 2024 год выявил серьезные проблемы в обороне и стратегии. Официальный оптимизм контрастирует с реальной ситуацией. Ставка на смену власти в США может не оправдать ожиданий, что создает риски для достижения значимых результатов к 80-летию Победы в 2025 году.
А это :
https://eadaily.com/ru/news/2024/12/26/bolshe-vsego-po-teme-svo-razdrazhayut-pustye-ugrozy-i-nevypolnennye-obeshchaniya-opros
в канву изложенного в статье.
Да ничего правильного, по-моему, нет. Есть вопросы без ответов, на которые каждый волен думать, что хочет. Но это уже плохо. Это, как минимум, не единение общества, о котором так навязчиво трезвонят СМИ, а, напротив, раздрайв. Но и это пол беды. Беда в том, что раздрайв, вероятно, нужен власти. Но раздрайв регулируемый, в ходе которого можно разложить всех по-полочкам. К СВО я отношусь так-же, как и относился – её нужно заканчивать, рас уж нас довели до этой черты. Но и там всё не просто. По-крайней мере не так, как вещают СМИ.
Есть болтовня, действия и бездействие.
И всё же есть желание узнать, – что и кто является причиной того , что не делается так, как уже говорят на “каждой кухне”.
По моему уже достаточно событий от хунты, чтобы решить с ней вопрос. Именно с ней, а не с безвольным и безпомощным (выучили страхом) населением 404.
И прекратить кровопролитие такого масштаба с обеих сторон.