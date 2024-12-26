2024 год выдался очень непростым и противоречивым. В начале года была большая надежда, что 1) наша армия, сменив руководство, нанесёт сокрушительный удар и сломит сопротивление ВС; 2) Кремль, наконец, после признания нелегитимным Зеленского решится на уничтожение главарей (особенно после теракта в Крокусе).

Армия хоть и не сокрушила ВСУ, но начиная с лета значительно увеличила темпы продвижения – за несколько месяцев 2024 года освободили больше, чем за весь 2023 год. Низкий поклон нашим бойцам!

Но очевидно, что этого недостаточно для победы и даже перелома. К тому же в августе Генштаб пропустил удар в Курской области: судя по недавнему рассказу Алаутдинова Пегову, там была большая брешь, через которую ВСУ могли дойти до Курчатова и Курска. Этого, к счастью, удалось не допустить, но до сих пор враг оттуда не изгнан, а выводы не сделаны (Путин сразу сказал, что разбираться будет после освобождения Курской области).

Демонстрация Орешника, безусловно, главное военно-техническое событие года, а для РВСН – последних 5 лет. Казалось бы, вот замечательное оружие для уничтожения главарей и стратегических путепроводов, но нет, демонстрация ограничилась всего лишь Южмашем. НАТО же не испугался Орешника, о чём свидетельствует хорошо информированная австрийка Кнайсль, и понятно почему: враг уверен, что Кремль не ударит по болезненным для него целям.

Концовка года и вовсе получается неприятной – мы пропускаем удары за ударом: обстрелы Атакамс, убийство Кириллова, падение Асада с угрозой потери баз в Сирии, подрыв судна в Средиземном море и, возможно, атака на самолёт на Кавказе.

Видно, что в Кремле решено терпеть и ждать инаугурации Трампа 20 января. Причем от наших дипломатов неприлично часто звучат слова о переговорах, раз в 10 чаще, чем от трампистов.

Да, мы по-прежнему наносим групповые ракето-дроновые удары по энергетике Украины. Однако их эффективность ещё ждёт Внимательно го и честного исследователя, по крайней мере киевский режим и ВСУ пока сильно не страдают от них. Да и мягкое начало зимы способствует тому, что оставшейся энергетики Украине хватает.

Более того, Киев идёт на полное перекрытие транзита газа, что по идее давно должны сделать мы сами. Очевидно, что в начале года это будет использовано для очередного обострения между Россией и Европой, а также может спровоцировать агрессию против Приднестровья.

В общем, всё очень не просто. На этом фоне оптимистичные отчёты на коллегии Министерства обороны и прямой линии, признаюсь, звучали странно. Возможно, руководству известно что-то дополнительно. Но если весь оптимизм зиждется на надежде на Трампа, то боюсь, что мы столкнемся с очередным разочарованием. 2025 год – 80-летие Победы. Очень бы хотелось не ударить в грязь лицом в такую дату.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Военные результаты:

- Армия увеличила темпы продвижения летом 2024

- Имел место серьезный прорыв в Курской области

- Демонстрация "Орешника" – важное военно-техническое достижение

2. Проблемные моменты:

- Участились вражеские удары (обстрелы Атакамс, убийство Кириллова)

- Ситуация с Асадом угрожает потерей баз в Сирии

- Эффективность ударов по украинской энергетике неочевидна

3. Политическая ситуация:

- Кремль ждет инаугурации Трампа

- Участились разговоры о переговорах

- Киев готовится перекрыть газовый транзит

Вывод:

Несмотря на некоторые военные успехи, 2024 год выявил серьезные проблемы в обороне и стратегии. Официальный оптимизм контрастирует с реальной ситуацией. Ставка на смену власти в США может не оправдать ожиданий, что создает риски для достижения значимых результатов к 80-летию Победы в 2025 году.