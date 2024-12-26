Часть вопросов, связанных с терактом, снялась, однако понятнее ситуация пока не становится по целому ряду причин.



Что использовали для теракта? «Оборонлогистика» заявляет, что после ТРЁХ взрывов с правого борта образовалась пробоина 50 × 50 см. При этом некоторые блогеры уже провели расследование (нет) и сразу пришли к выводу, что судно атаковали безэкипажные катера. В качестве доказательства этой версии не приводится ничего, кроме того, что экипаж докладывал о «последовательных взрывах». Другие документальные свидетельства на эту тему (равно как и показания экипажа, который был в состоянии заметить БЭК) отсутствуют, поэтому с той же вероятностью это могла быть и взрывчатка, заложенная кем-то заранее на внешней стенке корпуса.



Что ещё могло быть?



Часть обвинений перекладывают на ВМС Франции. 14 декабря в Средиземном море они испытывали торпеду F21, однако точное место проведения испытаний не раскрывается. Да и мощность взрыва такой торпеды, мягко говоря, значительно выше.



Также в диверсии обвиняются британские Инженерно-водолазная служба (Engineering Diving Service) и Специальная лодочная служба (Special Boat Service, SBS). Последние якобы могли применить для атаки на Ursa Major подводные дроны REMUS. Эти дроны у британцев имеются в двух версиях: на 100 м погружения и на 300 м. В пользу британцев пока нет никаких прямых доказательств, за исключением того, что база находится в непосредственной близости от места, где затонуло Ursa Major.



Также в качестве версии обсуждается применение мини-торпед Mk-54 c комплектами крыльев HAAWC (почти как УМПК на бомбах ФАБ-500), носителями которых могут быть противолодочные самолёты P-8 Poseidon.



Однако ни по одной из версий в данный момент нет убедительных доказательств: ни фрагментов, оставшихся внутри корпуса Ursa Major, ни обломков в Средиземном море, ни чего-то такого, что было бы однозначным доказательством причастности той или иной стороны.



Тем не менее с высочайшей долей вероятности можно утверждать, что после транзита через Гибралтар сухогруз Ursa Major (равно как и большие десантные корабли «Александр Шабалин», «Александр Отраковский» и «Иван Грен») был взят на сопровождение сверхмалошумной неатомной подводной лодкой ВМС Испании Isaac Peral проекта S-80 Plus либо французской малошумной атомной подлодкой класса Suffren. Известно, что первая оснащена перспективной воздухонезависимой энергетической установкой, позволяющей в режиме подкрадывания в течение 20 дней вести наблюдение за надводными кораблями с дистанции от нескольких десятков до сотни километров благодаря высокочувствительному гидроакустическому комплексу.



Подобными возможностями обладают и атомные подлодки Suffren. При этом ни экипаж Ursa Major, ни экипажи десантных кораблей не смогли обнаружить присутствие данных подлодок в связи с отсутствием должных сонаров, а также сверхнизкой шумности этих подлодок на тихом ходу. В то же время эти подлодки теоретически тоже могли применяться в качестве инструментов слежения за Ursa Major и выдачи команд соответствующей платформе, участвующей в поражении.



На какие вопросы до сих пор нет ответов?



Кому это могло быть выгодно? Пока официальных заявлений на эту тему нет. Одним из наиболее очевидных интересантов называют Великобританию. Для британцев удар по гражданскому кораблю «Оборонлогистики» мог бы быть сравним с ударом по Крымскому мосту. Также из-за желания вывести из игры российский теневой флот в списке подозреваемых есть и США, поскольку им же приписывают взрыв «Северных потоков».



Кто и как будет поднимать Ursa Major и, главное, КОГДА? Подъём судна и его обследование на предмет фрагментов взрывчатки или средств поражения могут прояснить многое, если не всё. Однако точных сроков подъёма судна пока никто не называет и чем дольше операция будет откладываться, тем больше шансов, что остатки следов «вмешательства» могут навсегда остаться неизученными.



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Военная хроника

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи о теракте на судне Ursa Major:

1. После трёх взрывов на правом борту образовалась пробоина 50×50 см

2. Рассматриваются версии атаки:

– Безэкипажные катера

– Заранее заложенная взрывчатка

– Французская торпеда F21

– Британские подводные дроны REMUS

– Мини-торпеды Mk-54 с комплектами HAAWC

3. Судно предположительно сопровождалось подлодками:

– Испанской Isaac Peral

– Французской класса Suffren

4. Основные неразрешенные вопросы:

– Мотивы атаки (предположительно Великобритания или США)

– Сроки и процесс подъёма судна

Вывод: Несмотря на множество версий, убедительных доказательств причастности какой-либо стороны к теракту пока не обнаружено. Затягивание подъёма судна может привести к утрате важных улик.