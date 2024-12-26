Террор — удел слабых
Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» @ia_steklomoy
Теперь официально: российский сухогруз Ursa Major («Большая Медведица») потерпел крушение в результате теракта. Соответствующую информацию опубликовал владелец судна в лице компании «Оборонлогистика» Минобороны РФ.
Напомним, судно затонуло позавчера примерно в 100 км от берегов Испании. 14 членов экипажа были спасены, ещё двое, к сожалению, пропали без вести. Испанские СМИ почти сразу выдвинули версию о взрыве в машинном отделении, тем самым намекнув на технический форс-мажор: мол, русские сами виноваты — ходят на старых судах, двигатель не выдержал, вот и доигрались.
Однако показания членов экипажа эту версию опровергают. По их данным, примерно в 13:50 мск по правому борту в районе кормовой части раздалось три последовательных взрыва. После этого сухогруз дал резкий крен на левый борт и стал тонуть.
«Большая Медведица» — один из крупнейших в России сухогрузов, грузоподъёмностью 9,5 тыс. т. При этом на момент крушения судно везло всего 806 т груза, да и тот, откровенно говоря, какой-то уникальной ценности не представлял: в отчёте фигурируют два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров (осмотр проводился при участии испанских силовиков, поэтому разговоры о каком-нибудь «секретном» грузе вряд ли уместны). Стало быть, ценностью был сам сухогруз.
Известно, что «Большая Медведица» двигалась из Санкт-Петербурга во Владивосток. Столь длинный маршрутный крюк объясняется тем, что пройти зимой по Северному морскому пути может далеко не каждое судно — как из-за своих габаритов, так и по мощности. Видимо, чтобы не ждать ещё полгода, было принято решение идти длинным путём. Увы и ах, нынешняя реальность такова, что перспектива застрять во льдах где-то у Северной Земли куда менее очевидна, чем получить в бочину катером-камикадзе в «как бы безопасном» Средиземноморье.
В целом случившееся гармонично отвечает главной цели заокеанских партнёров по максимальной изоляции России от Европы руками киевского режима (даже если Европе от этого хуже, чем России). Так было с другими нашими грузовыми судами (в частности, атака на танкер Sig в августе прошлого года), так было с «Северным потоком». Почерк идентичный.
Однако переход к тотальному террору (во всех сферах — от поджогов банкоматов до атак на сухогрузы) говорит о том, что противник не может добиться успеха ни на поле боя, ни в политико-дипломатическом контуре. Чем эффективнее действия нашей армии и чем крепче наша экономика, тем чаще недруги будут прибегать к этой тактике. Террор — удел слабых.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Специально для RT.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Российский сухогруз Ursa Major ("Большая Медведица") затонул в результате теракта, что подтверждено владельцем судна – компанией "Оборонлогистика" Минобороны РФ.
2. Крушение произошло в 100 км от берегов Испании: 14 членов экипажа спасены, 2 пропали без вести.
3. По показаниям экипажа, произошло три последовательных взрыва по правому борту в районе кормы, после чего судно накренилось и начало тонуть.
4. Характеристики груза и судна:
- Сухогруз грузоподъёмностью 9,5 тыс. тонн
- На момент крушения перевозил всего 806 тонн груза (краны, оборудование, пустые контейнеры)
- Следовал по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток
5. Автор связывает инцидент с другими подобными атаками (танкер Sig, "Северный поток") и рассматривает его как часть стратегии по изоляции России.
Вывод:
Автор считает, что атака на "Большую Медведицу" является частью более широкой террористической кампании, направленной на изоляцию России от Европы. По мнению автора, переход к подобной тактике свидетельствует о слабости противника, который не может достичь своих целей военным или дипломатическим путём. При этом автор прогнозирует увеличение подобных террористических атак в ответ на укрепление российской экономики и успехи армии.
,,,P r i v e t,,,
По-ВСЕМУ Интернет-ru – ПРОПАГАНДИСТСКОЕ “мыло-ПОПЛЫЛО”…
* что МОЛ…УЩЕРБ “так-себе” – ЛГУТ не-хило…
* А про-то,что ДОРОГУЩИЙ груз ОТПРАВИЛИ БЕЗ охраны – НИ слова…
* Пропагандаю Н А В Я З Ы В А Е Т С Я – “дешёвая” МОЛВА…
…КАК говорится:”давно-не-БЫЛО-и-вот-ОППТЬ”…
ИТАК:у однИХ-ТОНУТ спец-люки И тяжёлые краны…
которые ОНИ(“спецы”)- отправили БЕЗ охраны…!!!
…а “ПРО-ЭТО” уЗнали…ДРУГИЕ страны…
:-(и вот,У-КОГО-то – МОКРЫЕ ЛАМПАСЫ…
:-)а “ГДЕ-то”…ПОДНИМАЮТ “стака`ны”…
СКОЛЬКО-же ЕЩЁ – “такИХ” лампасников – У российскОЙ страны…
…и ЧЕМ-ЕЩЁ – Русские БУДУТ – “ИМИ-награждны”…
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Ущерб ДЛЯ России(ПОТЕРИ)- Очень СУЩЕСТВЕННЫЕ!
(МНОГО времени И средств ПОНАДОБИТСЯ для ВОСПОЛНЕНИЯ…)
* но Почему НЕбыло СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ Охраны,хотя $$$ выделяют`ся…
* КТО ОППять,В “мо” – в ОЧЕРЕДНОЙ раз…”ОТЛИЧИЛИСЬ”(= ХАПанули $)…
(“ТАЙНА” сия – ВЕЛИКАЯ есть…”У-кого-то—ЗЕЛЁНАЯ”$ “шерсть”…)
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_и ПОКА ВОЮЕТ Русский Народ,У-кого-то…”ЗЕЛЁНЫЙ”$$$ “доход”…
ведь ПЛАВАЕТ с…РАЗНЫМ-РАЗНООБРАЗИЕМ – НЕ-один “ПАРОХОД”…
…ну и: КТО-и-КОГДА,в Т.Н.”мо”РФ – Порядок НАВЕДЁТ…
…а ПОКА-что: СТЕНА “бравурных” ОТЧЁТОВ – В Инете ВСТАЁТ…
…но ОТЧЁТАМ Т.Н.”мо”РФ – НЕ верит ДАЖЕ в России Народ…
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-> ТОТАЛьная КОРРУПЦИЯ – Отличительная черта В “мо” РФ…
В морях:”шаланды” ТОНУТ!На-передке – Служивые СТОНУТ…
* Ну,что скажете…господа-товарищи и ПРОЧИЕ…
(НЕ забывай`те О вежливости…Здравомыслия ВСЕМ…)
- Валерий Бондарик.Эдмонтон. Канада. 26-12-24
Британия ветёт войну с Россией на коммуникациях.
“Ничего ценного”, “судовые крышки” – оборудование для новых, сверхмощных ледоколов “Лидер”. Если сдвинутся вправо сроки строительства ледоколов, упадёт грузопоток на СевМорПути.
Портовые краны крайне нужны для расширения терминалов на Дальнем Востоке.
Ошибаться можно, врать нельзя. Удел слабых – не способность ответить на такие акты агрессии. Надеюсь, Британия получит своё. Вместе с Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Даже если не сейчас, или ответ будет “ассимитричный”.
Такое прощать нельзя.
Саныч ассИметор у на один, взять в прицел я.о. Ландон и Пориж, ввести в прицел ракетов мегаполисы. Пусть саксы упираются и строят ПВО. А на море они наших бестолковых мореманов загасят всегда и полюбому. То что в Еуропах живут дети нашего феодального строя не беда, быстрее вернутся в родной развитой капитализм.
А откуда информация что у нас мореманы бестолковые?
Сколько ни тявкала бы Моська,
Вздохнёт устало только Слон:
“Мала, мол, вошь, а столько злости!”,
Смахнув несчастную хвостом.
Так вот для чего слону хвост !!