Автор Telegram-канала ИА «Стекломой» @ia_steklomoy

Теперь официально: российский сухогруз Ursa Major («Большая Медведица») потерпел крушение в результате теракта. Соответствующую информацию опубликовал владелец судна в лице компании «Оборонлогистика» Минобороны РФ.

Напомним, судно затонуло позавчера примерно в 100 км от берегов Испании. 14 членов экипажа были спасены, ещё двое, к сожалению, пропали без вести. Испанские СМИ почти сразу выдвинули версию о взрыве в машинном отделении, тем самым намекнув на технический форс-мажор: мол, русские сами виноваты — ходят на старых судах, двигатель не выдержал, вот и доигрались.

Однако показания членов экипажа эту версию опровергают. По их данным, примерно в 13:50 мск по правому борту в районе кормовой части раздалось три последовательных взрыва. После этого сухогруз дал резкий крен на левый борт и стал тонуть.

«Большая Медведица» — один из крупнейших в России сухогрузов, грузоподъёмностью 9,5 тыс. т. При этом на момент крушения судно везло всего 806 т груза, да и тот, откровенно говоря, какой-то уникальной ценности не представлял: в отчёте фигурируют два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров (осмотр проводился при участии испанских силовиков, поэтому разговоры о каком-нибудь «секретном» грузе вряд ли уместны). Стало быть, ценностью был сам сухогруз.

Известно, что «Большая Медведица» двигалась из Санкт-Петербурга во Владивосток. Столь длинный маршрутный крюк объясняется тем, что пройти зимой по Северному морскому пути может далеко не каждое судно — как из-за своих габаритов, так и по мощности. Видимо, чтобы не ждать ещё полгода, было принято решение идти длинным путём. Увы и ах, нынешняя реальность такова, что перспектива застрять во льдах где-то у Северной Земли куда менее очевидна, чем получить в бочину катером-камикадзе в «как бы безопасном» Средиземноморье.

В целом случившееся гармонично отвечает главной цели заокеанских партнёров по максимальной изоляции России от Европы руками киевского режима (даже если Европе от этого хуже, чем России). Так было с другими нашими грузовыми судами (в частности, атака на танкер Sig в августе прошлого года), так было с «Северным потоком». Почерк идентичный.

Однако переход к тотальному террору (во всех сферах — от поджогов банкоматов до атак на сухогрузы) говорит о том, что противник не может добиться успеха ни на поле боя, ни в политико-дипломатическом контуре. Чем эффективнее действия нашей армии и чем крепче наша экономика, тем чаще недруги будут прибегать к этой тактике. Террор — удел слабых.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Российский сухогруз Ursa Major ("Большая Медведица") затонул в результате теракта, что подтверждено владельцем судна – компанией "Оборонлогистика" Минобороны РФ.

2. Крушение произошло в 100 км от берегов Испании: 14 членов экипажа спасены, 2 пропали без вести.

3. По показаниям экипажа, произошло три последовательных взрыва по правому борту в районе кормы, после чего судно накренилось и начало тонуть.

4. Характеристики груза и судна:

- Сухогруз грузоподъёмностью 9,5 тыс. тонн

- На момент крушения перевозил всего 806 тонн груза (краны, оборудование, пустые контейнеры)

- Следовал по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток

5. Автор связывает инцидент с другими подобными атаками (танкер Sig, "Северный поток") и рассматривает его как часть стратегии по изоляции России.

Вывод:

Автор считает, что атака на "Большую Медведицу" является частью более широкой террористической кампании, направленной на изоляцию России от Европы. По мнению автора, переход к подобной тактике свидетельствует о слабости противника, который не может достичь своих целей военным или дипломатическим путём. При этом автор прогнозирует увеличение подобных террористических атак в ответ на укрепление российской экономики и успехи армии.