Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Ивановка, Боровая Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак вооруженных формирований ВСУ.

Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус».



▫️ В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка Донецкой народной Республики.

Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Новоукраинка, Новотроицкое, Надеждинка, Дзержинск, Щербиновка, Петровского, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и «Senator» канадского производства, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

Отразили контратаку штурмовой группы противника.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Уничтожены два полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области.

ВСУ потеряли свыше 60-ти военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38595 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19972 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20010 орудий полевой артиллерии и минометов, 29509 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России