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Лимфогранулематоз | Основные причины возникновения | О чем говорят боли в суставах и какие причины

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#паническиеатаки #экстрасистолия #тревожность #валерийсинельников

В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как навсегда избавиться от лимфогранулематоза. Разберем причины возниковения лимфогранулематоза и поговорим почему болят суставы. Ответ вы найдете в сегодняшней выпуске. Подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте свои вопросы под видео.

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‍ Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!

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Комментарий редакции

Тезисы:

1. Заболевание и лечение: 
   – Диагноз лимфогранулематоз после рождения ребёнка. 
   – Первичная ремиссия, затем рецидив, лечение химиотерапией, пересадка стволовых клеток. 
   – Побочные эффекты: воспаление суставов, обездвиженность, замена тазобедренных суставов. 

2. Физическая активность: 
   – Постоянные занятия пилатесом и стретчингом поддерживали физическую активность. 

3. Психологический подход: 
   – Вдохновение книгами Валерия Синельникова ("Возлюби болезнь свою"). 
   – Работа над внутренними причинами заболеваний: обиды, ревность, гордыня. 
   – Использование техник перепросмотра и самопознания. 

4. Результаты изменений: 
   – Уход от системного приёма препаратов. 
   – Общее улучшение самочувствия, гармония и счастье. 

Вывод:

- История подчёркивает важность комплексного подхода к лечению: сочетание медицинских методов, физических упражнений и работы над психологическими факторами. 
- Личный настрой и стремление к изменениям способствуют исцелению и улучшению качества жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jBnKu5bjVIQ
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