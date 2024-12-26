Научиться работать со своим подсознанием на практическом курсе Валерия Синельникова «Возлюби болезнь свою» https://clck.ru/3E6tkA► Стать Мастером трансформации своей жизни по методу Валерия Синельникова и помогать себе и близким https://clck.ru/36xgV4► Перепросмотр и стирание личной истории https://clck.ru/3FKvj4Книги издательства Светоч на ВБ https://www.wildberries.ru/brands/avtorskiy-dom-svetochКнига «Возлюби болезнь свою» на Вайлдберризе https://clck.ru/33HFGF

#паническиеатаки #экстрасистолия #тревожность #валерийсинельников

В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как навсегда избавиться от лимфогранулематоза. Разберем причины возниковения лимфогранулематоза и поговорим почему болят суставы. Ответ вы найдете в сегодняшней выпуске. Подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте свои вопросы под видео.

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‍ Немного обо мне:

Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».

Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.

Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.

На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!

Здравия Вам!!!

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Комментарий редакции

Тезисы:

1. Заболевание и лечение:

– Диагноз лимфогранулематоз после рождения ребёнка.

– Первичная ремиссия, затем рецидив, лечение химиотерапией, пересадка стволовых клеток.

– Побочные эффекты: воспаление суставов, обездвиженность, замена тазобедренных суставов.

2. Физическая активность:

– Постоянные занятия пилатесом и стретчингом поддерживали физическую активность.

3. Психологический подход:

– Вдохновение книгами Валерия Синельникова ("Возлюби болезнь свою").

– Работа над внутренними причинами заболеваний: обиды, ревность, гордыня.

– Использование техник перепросмотра и самопознания.

4. Результаты изменений:

– Уход от системного приёма препаратов.

– Общее улучшение самочувствия, гармония и счастье.

Вывод:

- История подчёркивает важность комплексного подхода к лечению: сочетание медицинских методов, физических упражнений и работы над психологическими факторами.

- Личный настрой и стремление к изменениям способствуют исцелению и улучшению качества жизни.