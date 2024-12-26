Лимфогранулематоз | Основные причины возникновения | О чем говорят боли в суставах и какие причины
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В сегодняшнем выпуске поговорим о том, как навсегда избавиться от лимфогранулематоза. Разберем причины возниковения лимфогранулематоза и поговорим почему болят суставы. Ответ вы найдете в сегодняшней выпуске. Подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте свои вопросы под видео.
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Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!
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Комментарий редакции
Тезисы:
1. Заболевание и лечение:
– Диагноз лимфогранулематоз после рождения ребёнка.
– Первичная ремиссия, затем рецидив, лечение химиотерапией, пересадка стволовых клеток.
– Побочные эффекты: воспаление суставов, обездвиженность, замена тазобедренных суставов.
2. Физическая активность:
– Постоянные занятия пилатесом и стретчингом поддерживали физическую активность.
3. Психологический подход:
– Вдохновение книгами Валерия Синельникова ("Возлюби болезнь свою").
– Работа над внутренними причинами заболеваний: обиды, ревность, гордыня.
– Использование техник перепросмотра и самопознания.
4. Результаты изменений:
– Уход от системного приёма препаратов.
– Общее улучшение самочувствия, гармония и счастье.
Вывод:
- История подчёркивает важность комплексного подхода к лечению: сочетание медицинских методов, физических упражнений и работы над психологическими факторами.
- Личный настрой и стремление к изменениям способствуют исцелению и улучшению качества жизни.