Доброжелательно, но строго игумен Савва пресёк мои потуги сообщить о недостоинстве и слабости собственных молитв: «Не нужно смиренничанья, пожалуйста. Давайте помнить, что все мы – и миряне тоже – царственное священство: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет. 2:9). Священство – это серьезная ответственность. Так что к просьбе моей о молитве за нас, грешных, прошу отнестись тоже ответственно. Молитесь, прошу вас».

– Мне кажется, Москва действительно является «третьим Римом». Это не дань вежливости или дипломатии, это плод моих внимательных наблюдений за тем, что происходит в церковном мире, в мире вообще. По моему мнению, Русская Православная Церковь, при всех имеющихся бедах, недостатках, проблемах, трагедиях, вызовах, не идет по пути уступок мiру, ставя во главу угла служение Господу Христу. Поэтому мы сейчас смотрим на Россию как на носительницу той силы, которая необходима нам всем. Всё очевидно, всё ясно: сейчас, по нашим наблюдениям, на Россию, Русскую Церковь, обрушились силы ада, адовы врата вновь пытаются одолеть Церковь Христову – доказательств тому огромное количество.

– Отец Савва, как вы считаете, может Россия, вся наша Церковь, использовать такое страшное явление, как война, на пользу душе, на спасительную пользу?

– Разумеется, война – страшное явление, мерзкий спутник, который сопровождает человеческий род со времен Каина и Авеля до нынешнего времени. Но борьба со злом необходима, и в этом измерении война – то место, где исполняется подвиг любви, когда человек, защищающий свою землю, народ, Церковь, кладет душу за своих ближних (Ин.15:13). В этом случае война – подвиг жертвенной любви. Нужна ли России, да и всем нам, такая любовь, вопрос, думаю, риторический. Мы закоснели в самолюбии, и то, что мы переживаем сегодня, дает нам возможность преодолеть его. Да, страшной ценой, но другие лекарства, послаще, похоже, больше не действуют. Повторяя в меру сил подвиг Христа, отдавшего жизнь за всех нас, мы приближаемся к Нему.

– Вот почему так часто у вас в Сербии проводят параллели нынешней войны с битвой на Косовом поле…

– Часто и, на мой взгляд, справедливо. Что сейчас, что тогда, в XIVвеке, люди защищали не политический какой-то строй, не экономическую «модель», а ближнего своего, Церковь, веру – то, что «нормально», без чего жизнь теряет смысл, а человек разум и душу. И чтобы вернуть эту нормальность, нам, увы, приходится воевать, потому что, повторюсь, как это ни печально, другие лекарства не действуют. Страдание – наш постоянный спутник в земной жизни. Но использовать это соседство мы можем как во вред своей душе, так и для спасения. Как это сделали косовские мученики, как это делают те, кто отдают свои жизни ради спасения ближнего сейчас у вас там. Впрочем, не только у вас – у всех нас: все сражаемся, все страдаем, все пытаемся вновь обрести себя.

– Больше тысячи километров между нами, а сербы говорят: «Мы».

– Если для обычных родственных отношений границы не имеют значения, то для духовных – тем более. А сербы и русские связаны и тем, и другим – что значат эти несчастные тысячи километров?..

– В чем различие между страданием ради Христа и страданием бесплодным?

– В наличии смысла, в осознании того, ради чего и Кого страдаешь. Святитель Лука (Войно-Ясинецкий) говорил: «Я полюбил страдание», потому что видел его очистительный смысл. Бессмысленное, самовольное страдание – какой-то мазохизм, тяжелая духовная или психическая болезнь. И уж точно ни святитель Лука, ни мученики и исповедники, ни преподобные, страдавшие ради Христа, никогда бы не одобрили такой глупости. Смотрите: святитель Лука – врач, спасавший (и спасающий – по молитвам) людей от мук. То есть он видел и видит, как и целый сонм святых, разницу в страданиях – нам нужно усвоить такую святую рассудительность. Аксиома же: наша жизнь без боли невозможна, но причинять себе боль самому – запредельная глупость, безумие. Впрочем, так со всеми нашими грехами. Оглянемся на свою жизнь: ведь подавляющее большинство наших бед, катастроф, падений – результат произвольного выбора греха, не так ли?

– К печальной теме раскола, отец Савва. Как вы считаете, можно ли уврачевать раскол на Украине?

– Очень тяжелый вопрос. Мне кажется, потребуются и время, и терпение, и, разумеется, молитвы. Может быть, десятилетия потребуются для излечения души народа. Далеко не просто вернуть здоровье в отравленные души и головы. Говорю это, видя раскол в Черногории, трудности с Церковью в Македонии, разделение одного сербского народа на мусульман, католиков и православных в Боснии, Хорватии. Народ, казалось бы, один – а какие различия, противоречия, причем фундаментальные! Попробуй сейчас спроси бошняка-мусульманина или националиста-черногорца, ощущает ли он себя сербом – такого наслушаешься… Но мы не должны падать духом, сыпать проклятиями и забывать о силе Христа, Который всех зовет к Себе. Не имеем мы права закрывать дверь в Церковь для тех, кто хочет прийти к Богу. Как помочь человеку прийти к Христу? Думаю, не только терпением и любовью, но и следованием безотказному правилу: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Проще говоря, мы не можем уповать на свидетельство о Крещении – мы должны жить по-христиански, показывая людям дорогу к Богу. И только тогда можно рассчитывать на уврачевание раскола и других бед. Мне кажется, при соблюдении этого правила нами, православными, Украина вернется к Христу. Никто не безнадежен для Христа, мне думается. Лишь бы нам не быть фарисеями.

– Иногда встречаю мнение, что, мол, всего 2-3% крещеных людей – настоящие христиане. Которые постоянно участвуют в богослужениях, постятся…

– Вы знаете, я с большим опасением отношусь к подобной математике, к вычислению «процента настоящих христиан». В нашем монастыре Вуян в честь святого архангела Гавриила всего четыре монаха, и что-то я сомневаюсь, что каждый из нас скажет, что уж вот мы-то – настоящие православные. Особенно в посту. Но вокруг обители множество сел и деревень, так оттуда к нам постоянно едут люди – паломники, гости. Едут – и помолиться, и поговорить. В конце дня кто-то заезжает, делает специально крюк по дороге с работы. Разумеется, по воскресеньям людей много. Я их буду делить на проценты, скажите? Людей, которые выкраивают время, бензин, деньги, чтобы в кои-то веки помолиться, покаяться, причаститься? Кто-то, если можно так выразиться, «молится руками»: помогает в строительстве, уборке, наведении порядка и так далее – их в какой «процент» записать? Интересно было бы узнать мнение милосердного самарянина или благоразумного разбойника по этому поводу. И таких «самарян» и «разбойников», думаю, не только в монастырях, но и в каждом приходе хватает. «Проценты»… «Не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3:34). Но это не значит, конечно, что не стоит понуждать себя к молитве, посту, милостыне – разумеется, нужно. А вот осуждать нельзя ни в коем случае.

– Гостей, паломников в вашей обители много. Скажите, отец Савва, что, по вашим наблюдениям, мучит, беспокоит людей больше всего? С какой болью чаще всего приезжают?

– Усталость от лжи. Засилье ненужной, вредной, лживой информации. Слухи, клевета, оскорбления – вроде бы «свобода информации», но свободой это не назовешь ни в коем случае. Люди все больше отдаляются друг от друга, и вместо того чтобы, например, спросить, правда ли то, что о тебе пишут в каких-нибудь соцсетях, начинают верить лжи этих сетей. Душа не может не чувствовать этого насилия, сердце и голова протестуют. Другая боль – борьба души с религией комфорта, с этим европством (игра слов: «ропство» – «рабство», – П.Д.). К чему приводит победа религии комфорта, мы уже видим: человек становится рабом кажущихся удовольствий, большую часть дня проводит вне дома, вне семьи, общается с детьми по телефону, отдавая все силы миражам, ложным надеждам, строя неосуществимые планы и мечты. В селе, в деревне все еще борются, слава Богу: сердце радуется, когда видишь, как вся семья от мала до велика работает, например, в поле. Дед дает строгие указания, отец выполняет, внук помогает, потом все вместе обедают за одним огромным столом на радость бабушке и жене – любая картошка такого семейного труда ценнее тонны магазинной.

– Как же нам справиться с этими бедами?

– Начав с себя, думаю. Приложив усилие – отказаться от всевозможных сетей, начать молиться всерьез, не поверхностно. Псалтирь читать. Точно поможет: я проверял не раз. Молитесь, пожалуйста.

С игуменом Саввой (Илич) беседовал Петр Давыдов

Специально для «Столетия»

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Русская Православная Церковь, несмотря на проблемы, остается верной служению Христу, не идя на уступки миру

2. Война может быть использована как подвиг жертвенной любви и возможность преодолеть самолюбие

3. Сербы проводят параллели между текущей войной и битвой на Косовом поле – в обоих случаях люди защищают веру и ближних

4. Для исцеления церковного раскола на Украине потребуются время, терпение и истинно христианская жизнь православных

5. Не следует делить верующих на "проценты настоящих христиан" – важно личное стремление к вере

6. Современные проблемы общества:

– Усталость от лжи и избытка вредной информации

– Борьба с "религией комфорта"

– Разрушение семейных связей

Вывод: В интервью игумен Савва подчеркивает важность сохранения истинной веры и христианских ценностей в современном мире, несмотря на войны, расколы и социальные проблемы. Решение он видит в возвращении к подлинной христианской жизни, укреплении семейных связей и отказе от ложных ценностей общества потребления.