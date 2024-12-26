Демография: уничтожение русских.
Демографический кризис в России отнюдь не случаен. Это – часть проекта над-государственных сил по сокращению населения планеты. Чтобы население страны увеличивалось, а не уменьшалось, в семьях должно быть не менее трёх детей. Но если женщина рожает первого ребёнка в возрасте 29 лет и старше – как правило, она не сможет родить более двух детей. О чём ещё мы не знаем, а надо бы знать, чтобы увеличивать население нашей страны? Об этом – в беседе Вячеслава Сейвальда и Александра Усанина.
12+
Содержание видео:
1:42 – Причина и решения демографического кризиса в России и Германии.
2:36 – Почему избавляются от белого населения?
4:49 – Как глобалисты управляют человечеством? Россиян уничтожают алкоголем.
5:38 – Почему Россию заполняют мигрантами?
5:56 – «План Маршалла».
7:37 – Как вооружают беженцев?
8:22 – Обращение к Российским политикам, которые хотят решить демографическую проблему.
9:40 – Менделеев был 17-м ребёнком!
10:13 – Рождаемость наших предков.
10:40 – Плата за бездетность.
11:10 – Кастрация фактором времени. Что это такое?
12:37 – Сталинский опыт.
16:04 – Благоприятный период выходить замуж.
16:46 – Алексей Стаханов женился на девочке, которой было 14 лет.
17:08 – В Советском Союзе старо- рожающей женщиной считалась после 24 лет.
17:23 – Почему, чем раньше женщина рожает, тем более здоровыми рождаются дети?
19:07 – Почему важно детей обучать за конторками?
19:50 – Причины родовых травм в России.
21:36 – Обращение к политикам.
22:07 – Почему до рождения первенца не должно быть абортов?
22:19 – Почему рождаются дети -дебилы?
23:05 – Почему девочки и мальчики должны обучаться раздельно?
24:19 – Уникальный факт времён Великой Отечественной (особый указ СовНарКома).
27:37 – Раздельное обучение ведёт к тому, что мальчики становятся мужественными, а девочки – женственными.
27:49 – Методика Владимира Филипповича Базарного.
29:28 – Для обучения девочек и мальчиков необходим разный температурный режим.
30:12 – Главное оружие сегодня – это временнАя кастрация.
30:17 – Масоны, зная законы метафизики уничтожают нации незаметно.
30:33 – Главный инструмент уничтожения россиян – алкоголь.
32:04 – В 1914 году в Российской империи был принят сухой закон.
32:41 – Происхождение слова «бухать»: после смерти Ленина генеральный секретарь Исполнительного комитета Коммунистического интернационала Н.И.Бухарин отменил сухой закон и инициировал производство спиртного.
32:58 – Алкогольная мафия: «подарки» от заграничных «друзей».
33:14 – Алкоголь – это оружие геноцида. (С момента начала СВО количество поставок спиртного Россию из-за рубежа в увеличилось на 60%)
33:51 – Почему запрещают ролики, связанные с трезвостью?
34:21 – Плата за рекламу спиртного.
35:34 – Идеологические диверсии.
37:27 – Люди снова уважать сотрудников правоохранительных органов, если они протрезвеют.
38:03 – Пример трезвого образа жизни вневедомственной охраны.
38:47 – Трезвость – условие возрождения России.
41:39 – Служба в армия – это посвящение юноши в мужчину.
43:17 – Необходимость запрета спиртного в кино.
45:31 – Победа – это наше Общее Дело!
47:55 – Козырный тост: «Меньше пили – дольше жили!»
Вячеслав Васильевич Сейвальд – предприниматель, общественный деятель, учредитель Русско-Германского общественного объединения «Геруссия».
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.
Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!
Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ
Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.
Банковские реквизиты:
Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")
Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»
Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».
Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012
#демография #рождаемость #Усанин
Комментарий редакции
1. Причины демографического кризиса в России:
– Уменьшение рождаемости среди русских из-за позднего возраста рождения первенцев и малой деторождаемости.
– Влияние западных ценностей, таких как карьера и образование, которые отодвигают создание семьи.
– Упадок традиционных ценностей, включая ранние браки и большие семьи.
2. Методы уничтожения белой расы:
– Распространение алкоголизма, наркомании, ЛГБТ-пропаганды.
– Продвижение миграционной политики для замены коренного населения.
– Влияние глобалистов, заинтересованных в разрушении независимых народов.
3. Исторические аспекты:
– Сталинские реформы, направленные на воспитание детей и улучшение образования.
– Ранее раздельное обучение мальчиков и девочек, способствовавшее развитию мужественности и женственности.
4. Рекомендации для улучшения демографии:
– Стимулирование ранних браков и увеличения рождаемости через финансовые меры и социальное одобрение.
– Введение раздельного обучения для мальчиков и девочек.
– Усиление пропаганды трезвого образа жизни и отказа от алкоголя.
5. Примеры исторической трезвости:
– Достижения России во времена сухого закона до 1923 года.
– Примеры долгожителей, связанных с трезвым образом жизни.
6. Роль медиа:
– Необходимость исключения пропаганды алкоголя в фильмах и рекламе.
– Использование социальных роликов для популяризации трезвости и семейных ценностей.
Вывод:
Для восстановления демографии и улучшения социальной обстановки необходимы изменения в культуре, образовании, семейной политике и пропаганде трезвого образа жизни.
Кому вопросы и рекомендации ?
Тем, другим, которые будут писать и говорить по этой теме ещё
и ещё много раз. “Переливать из пустого в порожнее”, потому что
капиталистам и власть имущим пофигу, но говорить об этом якобы полагается.