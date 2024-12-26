Демографический кризис в России отнюдь не случаен. Это – часть проекта над-государственных сил по сокращению населения планеты. Чтобы население страны увеличивалось, а не уменьшалось, в семьях должно быть не менее трёх детей. Но если женщина рожает первого ребёнка в возрасте 29 лет и старше – как правило, она не сможет родить более двух детей. О чём ещё мы не знаем, а надо бы знать, чтобы увеличивать население нашей страны? Об этом – в беседе Вячеслава Сейвальда и Александра Усанина.

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Содержание видео:

1:42 – Причина и решения демографического кризиса в России и Германии.

2:36 – Почему избавляются от белого населения?

4:49 – Как глобалисты управляют человечеством? Россиян уничтожают алкоголем.

5:38 – Почему Россию заполняют мигрантами?

5:56 – «План Маршалла».

7:37 – Как вооружают беженцев?

8:22 – Обращение к Российским политикам, которые хотят решить демографическую проблему.

9:40 – Менделеев был 17-м ребёнком!

10:13 – Рождаемость наших предков.

10:40 – Плата за бездетность.

11:10 – Кастрация фактором времени. Что это такое?

12:37 – Сталинский опыт.

16:04 – Благоприятный период выходить замуж.

16:46 – Алексей Стаханов женился на девочке, которой было 14 лет.

17:08 – В Советском Союзе старо- рожающей женщиной считалась после 24 лет.

17:23 – Почему, чем раньше женщина рожает, тем более здоровыми рождаются дети?

19:07 – Почему важно детей обучать за конторками?

19:50 – Причины родовых травм в России.

21:36 – Обращение к политикам.

22:07 – Почему до рождения первенца не должно быть абортов?

22:19 – Почему рождаются дети -дебилы?

23:05 – Почему девочки и мальчики должны обучаться раздельно?

24:19 – Уникальный факт времён Великой Отечественной (особый указ СовНарКома).

27:37 – Раздельное обучение ведёт к тому, что мальчики становятся мужественными, а девочки – женственными.

27:49 – Методика Владимира Филипповича Базарного.

29:28 – Для обучения девочек и мальчиков необходим разный температурный режим.

30:12 – Главное оружие сегодня – это временнАя кастрация.

30:17 – Масоны, зная законы метафизики уничтожают нации незаметно.

30:33 – Главный инструмент уничтожения россиян – алкоголь.

32:04 – В 1914 году в Российской империи был принят сухой закон.

32:41 – Происхождение слова «бухать»: после смерти Ленина генеральный секретарь Исполнительного комитета Коммунистического интернационала Н.И.Бухарин отменил сухой закон и инициировал производство спиртного.

32:58 – Алкогольная мафия: «подарки» от заграничных «друзей».

33:14 – Алкоголь – это оружие геноцида. (С момента начала СВО количество поставок спиртного Россию из-за рубежа в увеличилось на 60%)

33:51 – Почему запрещают ролики, связанные с трезвостью?

34:21 – Плата за рекламу спиртного.

35:34 – Идеологические диверсии.

37:27 – Люди снова уважать сотрудников правоохранительных органов, если они протрезвеют.

38:03 – Пример трезвого образа жизни вневедомственной охраны.

38:47 – Трезвость – условие возрождения России.

41:39 – Служба в армия – это посвящение юноши в мужчину.

43:17 – Необходимость запрета спиртного в кино.

45:31 – Победа – это наше Общее Дело!

47:55 – Козырный тост: «Меньше пили – дольше жили!»

Вячеслав Васильевич Сейвальд – предприниматель, общественный деятель, учредитель Русско-Германского общественного объединения «Геруссия».

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

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Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

#демография #рождаемость #Усанин

Комментарий редакции

1. Причины демографического кризиса в России:

– Уменьшение рождаемости среди русских из-за позднего возраста рождения первенцев и малой деторождаемости.

– Влияние западных ценностей, таких как карьера и образование, которые отодвигают создание семьи.

– Упадок традиционных ценностей, включая ранние браки и большие семьи.

2. Методы уничтожения белой расы:

– Распространение алкоголизма, наркомании, ЛГБТ-пропаганды.

– Продвижение миграционной политики для замены коренного населения.

– Влияние глобалистов, заинтересованных в разрушении независимых народов.

3. Исторические аспекты:

– Сталинские реформы, направленные на воспитание детей и улучшение образования.

– Ранее раздельное обучение мальчиков и девочек, способствовавшее развитию мужественности и женственности.

4. Рекомендации для улучшения демографии:

– Стимулирование ранних браков и увеличения рождаемости через финансовые меры и социальное одобрение.

– Введение раздельного обучения для мальчиков и девочек.

– Усиление пропаганды трезвого образа жизни и отказа от алкоголя.

5. Примеры исторической трезвости:

– Достижения России во времена сухого закона до 1923 года.

– Примеры долгожителей, связанных с трезвым образом жизни.

6. Роль медиа:

– Необходимость исключения пропаганды алкоголя в фильмах и рекламе.

– Использование социальных роликов для популяризации трезвости и семейных ценностей.

Вывод:

Для восстановления демографии и улучшения социальной обстановки необходимы изменения в культуре, образовании, семейной политике и пропаганде трезвого образа жизни.