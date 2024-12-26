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Что делать блогерам, или Альтернатива YouTube | КиберДед Андрей Масалович

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Описание: Специалист в области кибербезопасности, КиберДед Андрей Масалович рассказывает, что предлагает российский рынок видеоплатформ как альтернативу YouTube.

Ведущий: Илья Бокатов

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#АндрейМасалович #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблемы с YouTube в России:

   – Замедление работы YouTube объясняется различными факторами, включая устаревшее оборудование и блокировки.
   – Полноценная альтернатива платформе пока не создана.

2. Альтернативы YouTube:
   – ВК Видео стало популярным, но не идеальным.
   – Появляются российские платформы, такие как "Платформа", с интерфейсом, похожим на YouTube.
   – Telegram также рассматривается как возможная замена, но у него ограниченные ресурсы.

3. Сложности создания платформы:
   – Главная проблема – отсутствие продвинутых рекомендательных систем.
   – Для создания качественной системы требуется большое количество пользователей и данных.

4. Совет блогерам:
   – Упор делать на продвижение собственной личности, а не платформы.
   – Использовать сотрудничество с крупными каналами для увеличения аудитории.

5. Цели российского интернет-суверенитета:
   – Создание собственных инфраструктур, чтобы минимизировать зависимость от западных технологий.
   – Пример Китая с платформой WeChat, как сильного заменителя множества сервисов.

6. Импортозамещение vs. экспорт:
   – Критика импортозамещения как подхода, ориентированного на внутренний рынок.
   – Необходимость создания продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.

7. Перспективы изоляции российского интернета:
   – Полная изоляция невозможна и нежелательна.
   – Цель – минимизировать вредные влияния извне, сохраняя возможность интеграции.

Вывод:
Российский интернет и медиаплатформы находятся в процессе адаптации и поиска альтернатив западным сервисам. Успешное развитие возможно через внедрение инноваций, масштабные проекты и ориентацию на экспортные рынки. Блогерам стоит сосредоточиться на собственной медийности и использовать новые платформы для привлечения аудитории.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rLI63OTAi6o
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