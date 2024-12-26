Что делать блогерам, или Альтернатива YouTube | КиберДед Андрей Масалович
Описание: Специалист в области кибербезопасности, КиберДед Андрей Масалович рассказывает, что предлагает российский рынок видеоплатформ как альтернативу YouTube.
Ведущий: Илья Бокатов
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#АндрейМасалович #ИльяБокатов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Проблемы с YouTube в России:
– Замедление работы YouTube объясняется различными факторами, включая устаревшее оборудование и блокировки.
– Полноценная альтернатива платформе пока не создана.
2. Альтернативы YouTube:
– ВК Видео стало популярным, но не идеальным.
– Появляются российские платформы, такие как "Платформа", с интерфейсом, похожим на YouTube.
– Telegram также рассматривается как возможная замена, но у него ограниченные ресурсы.
3. Сложности создания платформы:
– Главная проблема – отсутствие продвинутых рекомендательных систем.
– Для создания качественной системы требуется большое количество пользователей и данных.
4. Совет блогерам:
– Упор делать на продвижение собственной личности, а не платформы.
– Использовать сотрудничество с крупными каналами для увеличения аудитории.
5. Цели российского интернет-суверенитета:
– Создание собственных инфраструктур, чтобы минимизировать зависимость от западных технологий.
– Пример Китая с платформой WeChat, как сильного заменителя множества сервисов.
6. Импортозамещение vs. экспорт:
– Критика импортозамещения как подхода, ориентированного на внутренний рынок.
– Необходимость создания продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.
7. Перспективы изоляции российского интернета:
– Полная изоляция невозможна и нежелательна.
– Цель – минимизировать вредные влияния извне, сохраняя возможность интеграции.
Вывод:
Российский интернет и медиаплатформы находятся в процессе адаптации и поиска альтернатив западным сервисам. Успешное развитие возможно через внедрение инноваций, масштабные проекты и ориентацию на экспортные рынки. Блогерам стоит сосредоточиться на собственной медийности и использовать новые платформы для привлечения аудитории.