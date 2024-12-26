Описание: Специалист в области кибербезопасности, КиберДед Андрей Масалович рассказывает, что предлагает российский рынок видеоплатформ как альтернативу YouTube.

Ведущий: Илья Бокатов

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

Поддержите наш проект подпиской на площадке boosty:

https://boosty.to/radio_aurora

В знак нашей самой искренней признательности за Вашу поддержку мы будем публиковать эфиры на этой площадке не менее чем за сутки до их официальной публикации на других ресурсах.

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейМасалович #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблемы с YouTube в России:

– Замедление работы YouTube объясняется различными факторами, включая устаревшее оборудование и блокировки.

– Полноценная альтернатива платформе пока не создана.

2. Альтернативы YouTube:

– ВК Видео стало популярным, но не идеальным.

– Появляются российские платформы, такие как "Платформа", с интерфейсом, похожим на YouTube.

– Telegram также рассматривается как возможная замена, но у него ограниченные ресурсы.

3. Сложности создания платформы:

– Главная проблема – отсутствие продвинутых рекомендательных систем.

– Для создания качественной системы требуется большое количество пользователей и данных.

4. Совет блогерам:

– Упор делать на продвижение собственной личности, а не платформы.

– Использовать сотрудничество с крупными каналами для увеличения аудитории.

5. Цели российского интернет-суверенитета:

– Создание собственных инфраструктур, чтобы минимизировать зависимость от западных технологий.

– Пример Китая с платформой WeChat, как сильного заменителя множества сервисов.

6. Импортозамещение vs. экспорт:

– Критика импортозамещения как подхода, ориентированного на внутренний рынок.

– Необходимость создания продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке.

7. Перспективы изоляции российского интернета:

– Полная изоляция невозможна и нежелательна.

– Цель – минимизировать вредные влияния извне, сохраняя возможность интеграции.

Вывод:

Российский интернет и медиаплатформы находятся в процессе адаптации и поиска альтернатив западным сервисам. Успешное развитие возможно через внедрение инноваций, масштабные проекты и ориентацию на экспортные рынки. Блогерам стоит сосредоточиться на собственной медийности и использовать новые платформы для привлечения аудитории.