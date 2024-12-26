Как сообщило агентство «Царьград», в Екатеринбурге, где недавно полномочным представителем президента был назначен герой СВО Артем Жога, начата проверка Благотворительного фонда бывшего мэра города — известного либерала и одного из активных сторонников "Ельцин Центра" Евгения Ройзмана*.

По его данным, силовики изучают деятельность этой организации на предмет финансовых махинаций и финансирования релокантов и иноагентов, которые после начала СВО сбежали из России и могут быть связаны с западными спецслужбами. В частности, силовики проверяют общение Ройзмана* и его именной благотворительной организации с бывшим екатеринбургским журналистом Дмитрием Колезевым*, который оправдывал убийство украинскими спецслужбами Даши Дугиной. Колезев* спрятался в Португалии, а благотворительный фонд Ройзмана* может через него переводить деньги армии Украины.

Напомним, Ройзмане* ушел с поста мэра Екатеринбурга после многочисленных скандалов, а позднее был внесен Минюстом в реестр иноагентов. В юности он был осужден за кражу, мошенничество и ношение холодного оружия. Освободившись, ударился в бизнес и ухитрился в те смутные годы стать депутатом Госдумы. Однако в августе 2013 года прокуратурой Свердловской области была начата проверка сведений, озвученных в программе «Момент истины» о связях Ройзмана с организованными уголовными группировками. В сюжете программы ведущий обвинял его в связях с этническими преступными бандами. В частности, с Уралмашевской ОПГ.

Оказавшись в кресле мэра Екатеринбурга, иноагент Ройзман тут же снял портрет президента РФ и нарочито повесил у себя в кабинете фотографию поэта Бродского. Принял участие в пикете, организованном в поддержку заключённых по Болотному делу, а возвращение Крыма в состав России назвал «ошибкой». После начала СВО, он открыто встал на сторону украинских нацистов, объявил о симпатиях к боевикам «Азова»**, многократно вещал про «аннексированный Крым».

«Война с Украиной, страшная, нелепая и бездарная — самая подлая, позорная и несправедливая война в истории России», — заявил Ройзман. Тогда же появились подозрения о его связях с западными спецслужбами.

Как отмечали местные СМИ, При мэре Ройзмане американское консульство в Екатеринбурге чувствовало себя вольготно. Он неоднократно бывал на светских раутах в консульстве, лично знакомился с западными дипломатами (т.е. кадровыми сотрудниками спецслужб). Не изменил себе, и уже покинув кресло мэра. В частности, он привлекался к административной ответственности за шабаш, организованный одной из структур беглого олигарха Михаила Ходорковского*. С ним экс-мэр Екатеринбурга весьма неплохо знаком: по версии уральских журналистов, фонд Ройзмана* «Город без наркотиков» финансировался ранее в том числе из кармана Ходорковского*.

В результате Министерство юстиции РФ включило одиозного деятеля в реестр иноагентов; в сведениях об иностранных источниках его финансирования значится Украина. А потому пост мэра ему пришлось покинуть.

Однако у Ройзмана нашлись влиятельные покровители. По инициативе нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова в мэрии города недавно был установлен бюст Ройзмана*. На церемонии его открытия мэр цинично заявил, что статус иноагента никоим образом не мог помешать увековечиванию памяти Ройзмана: «При чём тут иноагент?… Я считаю, что это просто историческая справедливость», — сказал Орлов.

Так что, похоже, «очищение» уральской столице действительно необходимо. К тому же, как известно, каких-то пять лет назад там чуть не случился самый настоящий «майдан». В 2019 году попытка построить в городе храм Святой Екатерины привела к массовым протестам по американской методичке идеолога цветных революций Шарпа. Сначала появились «защитники сквера», потом их стали кормить местные предприниматели, полиция не вмешивалась. Чуть ли не все местные СМИ (получавшие, кстати, деньги за пиар по госконтрактам от властей) встали на сторону протестующих.

«Они уже были готовы на майдане биотуалеты установить. И киоски с хот-догами. Понимаете уровень противодействия "мягкой силе"? А тут Жога приехал. И "Спарта" где-то маячит на фронтах СВО, то есть, по некоторым региональным понятиям, Жога, он политик, а не болтун",

— написал военкор Дмитрий Стешин.

После всего этого понятна инициатива президента, назначившего боевого Артема Жогу своим представителем в Уральском федеральном округе. Стало ясно, что необходимо навести порядок, чтобы очистить Екатеринбург от последышей развального либерального правления. И Артем Жога активно взялся за дело.

Артем Владимирович Жога родился 18 января 1975 года в поселке Широкий Магаданской области. Окончил Докучаевский колледж Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. После распада СССР вместе с семьей переехал на Украину, сначала в Донецк, затем в Славянск. С 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью. После госпереворота на киевском Майдане Артем Жога вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта», подразделении народной милиции ДНР, которым командовал Арсен Павлов (Моторола). В 2016 году после гибели Арсена Павлова подразделение возглавил сын Артема Жоги — Владимир.

5 марта 2022 года сын Артема Жоги погиб в Волновахе, к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Владимир Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.

После гибели сына Артем Жога сам стал командиром батальона «Спарты». За участие в боевых действиях был награжден орденами, а в 2023 году удостоен звания Героя ДНР. По итогам выборов в Народный совет (парламент) ДНР, прошедших в сентябре 2023 года, Артем Жога был избран депутатом республиканского парламента от партии «Единая Россия», затем стал председателем Народного совета ДНР, а в декабре 2023 года —опредседателем предвыборного штаба Владимира Путина.

Как пишет портал ИА «Новороссия», сразу после своего назначения Артём Жога обратил внимание на «давний нарыв либерализма» на теле Урала — «Ельцин Центр». В его стенах, отмечает портал, пропагандируют антироссийские идеи. Учреждение продолжает работать, несмотря на протесты екатеринбуржцев и жителей других регионов Урала. Пишут, что Жога намерен провести с руководством Центра жёсткие переговоры, принудив его ввести и увеличить патриотическую компоненту в работу этого учреждения.

Не исключено, пишет ИА «Новороссия», что Путин намеренно перебросил соратника «Моторолы» в глубокий тыл с целью поставить либеральную элиту на место. Комбат Жога — не тот человек, который станет оглядываться на мнение местных кланов.

В минувшую среду новый полномочный представитель Президента РФ провёл в Екатеринбурге итоговую коллегию аппарата, сообщила пресс-служба полпредства в УрФО. В ходе встречи Артем Жога обсудил с сотрудниками результаты работы в уходящем 2024 году и планы на наступающий 2025 год.

По его мнению, отметила пресс-служба, команде полпредства удалось достигнуть значимых результатов за весьма небольшой срок совместной работы. Как заявил полпред, аппарат ведомства оперативно перестроился на решение новых задач и продемонстрировал эффективную командную деятельность, несмотря на резко возросший объём работ.

Также Артем Жога выделил наиболее важные события уходящего года и наиболее актуальные задачи на будущий год. Важнейшим политическим событием стали выборы Президента РФ, которые уральские регионы провели на хорошем организационном уровне. По-прежнему актуальной остается проблема интеграция ветеранов СВО в органы власти и депутатский корпус, в том числе посредством программы «Время героев». Четыре субъекта УрФО – ХМАО, ЯНАО, Челябинская область и Тюменская области планируют создать собственные кадровые программы для участников СВО.

Относительно новое, но не менее значимое направление деятельности — это патриотическое воспитание молодежи. Как подчеркнул полпред, можно и нужно опираться на ресурсы и возможности федеральных организаций — Народного фронта, общества «Знание», общероссийских молодежных и волонтёрских объединений. Среди приоритетных задач по-прежнему фигурирует реализация национальных проектов. Не менее важно обеспечение стабильной работы промышленного сектора, в частности – ВПК, а также социальной сферы — здравоохранения, образования и пр. Важнейшее стратегическое направление — поддержка семьи, особенно с детьми.

«Будем работать, процветать, — заявил Артем Жога в интервью ТАСС. — Потому что, какие бы жизненные ситуации ни были у нашей страны, все равно человек рожден для того, чтобы созидать и строить, а не разрушать. Даже на "Уралвагонзаводе" люди делают танки — орудия разрушения — и все равно у них есть теплая, светлая надежда на будущее. Что этот танк когда-то встанет на постамент как памятник, а не будет стрелять смертоносным железом и разрушать чьи-то жизни, дома, города. И в этих лицах такое видно, в их глазах», — сказал полпред президента.

По мнению политолога Юрия Самонкина, назначение Жоги уральским полпредом — удар по либеральным структурам, которых в Екатеринбурге «ещё достаточно много». «Уральский город-миллионник, — сказал он ForPost, — до сих пор остаётся проблемной зоной. Есть "Ельцин Центр", либеральные структуры существуют. Да, они активно себя не проявляют в медийном пространстве, но через либеральные учреждения продолжают продвигать свою повестку, разрушая различные системы, в частности образование. Мне кажется, своим кадровым решением президент хочет убить двух зайцев: с одной стороны — познакомить жителей Урала с людьми из новых регионов, с другой — показать, какие изменения могут произойти благодаря реализации нового национального проекта ("Время героев")», — отметил Самонкин.

«Бюрократия боится таких героев-фронтовиков, как Артём Жога. Поэтому его назначение тормозилось бюрократией. Но участник программы "Время героев" победил и здесь. Будем надеяться — победит и на Урале — хребте российской державы», — считает политолог Сергей Марков.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Артем Жога назначен полпредом президента в УрФО и начал проверку фонда экс-мэра Ройзмана на связи с иноагентами и финансирование украинской армии.

2. Ройзман характеризуется как либерал и противник власти: снимал портрет президента, поддерживал протестующих, критиковал СВО, имел связи с западными дипломатами.

3. В Екатеринбурге существуют проблемы с либеральными структурами, включая "Ельцин Центр", и были попытки организации протестов.

4. Жога – герой СВО, бывший командир батальона "Спарта", отец героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году.

5. На посту полпреда Жога определил приоритеты:

- интеграция ветеранов СВО во власть

- патриотическое воспитание молодежи

- поддержка промышленности и ВПК

- реализация социальных проектов

Вывод: Назначение Жоги является стратегическим решением для усиления контроля над регионом и противодействия либеральному влиянию в Екатеринбурге. Его военный опыт и твердая позиция рассматриваются как инструменты для проведения необходимых изменений в регионе.