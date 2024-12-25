Фильм рассказывает о театре кошек Куклачева.

ЦСДФ, 1992 г.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. История театра кошек Куклачёва и его уникальный подход к дрессировке через любовь и ласку

2. Выступления в Англии с дворовыми кошками и международное признание

3. Семья Куклачёва: роль жены Елены и детей в театре

4. Философия работы с кошками и важность доброты в искусстве

Вывод: Юрий Куклачёв создал уникальный театр, где главные артисты – кошки, опровергнув мнение о их недрессируемости. Его метод основан на любви и терпении, а не принуждении. Театр получил международное признание и стал символом доброты в искусстве. Куклачёв считает свою миссию в распространении доброты через искусство работы с кошками.