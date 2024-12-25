▫️ Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кучеровка, Григоровка, Боровая Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку формирований ВСУ.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада с боеприпасами.



▫️ В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Удачное, Надеждинка, Гришино, Андреевка, Дзержинск, Петровское, Шевченко, Красноармейск и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак вооруженных формирований противника.

Противник потерял более 550 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Разлив, Нескучное, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Жеребянки Запорожской области, Приднепровское и Никольское Херсонской области.

ВСУ потеряли свыше 90 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, три 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены два склада с боеприпасами и склад с военно-техническим имуществом.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 119 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38539 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19969 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19991 орудие полевой артиллерии и минометов, 29490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России