Приднестровский кейс. Из Киева всё чаще, на разных уровнях, звучат предположения, что Молдавия может решиться на военную операцию в Приднестровье, взяв за основу энергетический кризис, с которым сейчас сталкивается Кишинёв. Что до участия в ней киевского режима, то здесь, по мнению украинских политологов, "Украина располагает большими военными возможностями", чем Молдавия и могла бы помочь режиму Санду с "захватом территории ПМР".

У обеих сторон там свои интересы: Кишинёв нацелен на расположенную в ПМР Молдавскую ГРЭС, а Киев не прочь окрыть "второй фронт против России". Присутствие российских миротворческих сил в Приднестровье на Украине характеризуют как "российскую военную базу".

Дестабилизировать обстановку в Приднестровье Киев уже пытался. Все мы помним уничтожение антенны приднестровского телерадиоцентра в 2022-м году, атаку на здание МГБ в Тирасполе и концентрацию украинских войск в Одесской области в 2023-м. Тогда дальше провокаций на границе Киев пойти не решился. Аргументировали тем, что "Молдавия против". На деле же команда "стоп" была получена из Вашингтона. Сейчас, как и два года назад, средства для создания провокации в отношении ПМР у киевского режима есть.

@epoddubny

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Киеве обсуждается возможность военной операции Молдавии в Приднестровье, используя энергетический кризис как повод.

2. Украина рассматривает возможность поддержки Молдавии в таком сценарии, считая, что обладает значительными военными возможностями.

3. Основные интересы сторон:

– Молдавия заинтересована в Молдавской ГРЭС на территории ПМР

– Украина рассматривает возможность открытия "второго фронта против России"

4. Ранее уже были попытки дестабилизации ситуации в регионе:

– Уничтожение антенны телерадиоцентра в 2022 году

– Атака на здание МГБ в Тирасполе

– Концентрация украинских войск в Одесской области в 2023 году

5. Предыдущие попытки не получили развития из-за позиции Вашингтона, а не из-за сопротивления Молдавии.

Вывод: Статья описывает потенциальную угрозу дестабилизации ситуации в Приднестровье, где сходятся интересы нескольких сторон – Молдавии, заинтересованной в энергетических ресурсах региона, и Украины, рассматривающей возможность военного вмешательства. При этом автор подчеркивает, что предыдущие попытки дестабилизации были остановлены не внутренними факторами, а внешним влиянием США, и что потенциал для новых провокаций сохраняется.