У новоизбранного президента США Дональда Трампа уже начались напряженные дискуссии с национальными лидерами других стран по поводу потенциальных посягательств на их суверенитет.

Трамп заявил о том, что не прочь присоединить к Штатам Канаду, Мексику и Гренландию, а также снова установить контроль над Панамским каналом. Поднимая столь провокационные темы, он, похоже, преследует некие далеко идущие цели.

Идею устроить «парад антисуверенитетов» Дональд Трамп вынес на общественное обсуждение во время ужина с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава правительства страны кленового листа подверг критике ранние высказывания новоизбранного американского президента относительно введения пошлин на торговлю с США и сказал, что это убьет канадскую экономику. Трамп в ответ посоветовал своему собеседнику не «обирать Соединенные Штаты на 100 миллиардов долларов» и, если Канада не может выжить сама, — официально присоединиться к США. Трюдо он предложил должность губернатора 51-го штата.

Изначально это прозвучало просто, как грубоватая шутка, и не было воспринято всерьез мировой общественностью. Однако Трамп решил развить эту тему.

«Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику на почти 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать, почему мы это делаем? Пусть они станут штатами. Мы субсидируем и многие другие страны по всему миру», — заявил новоизбранный президент в интервью NBC.

Более того, он продолжил эту мысль в соцсетях и акцентировал внимание своей аудитории на «недопустимости» создания благоприятных торговых условий для иностранных государств в ущерб выгодам США.

«Это бессмыслица! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!!!», — написал он.

Канада и Мексика оказались лишь «пробными шарами». Вслед за этим Трамп заявил о претензиях на Панамский канал, обвинив власти латиноамериканской страны в сотрудничестве с Китаем и взимании «чрезмерных» пошлин с американских судов.

«Мы никогда не позволим ему попасть в чужие руки! Он был отдан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», — написал новоизбранный американский лидер на своей странице в Truth Social.

При этом, он называл канал «жизненно важным национальным активом для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности Америки».

На заявления Трампа уже бурно отреагировал президент Панамы Хосе Рауль Мулино Мулино.

«Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь. Канал не имеет никакого контроля, прямого или косвенного, ни со стороны Китая, ни со стороны Европейского сообщества, ни со стороны США или какой-либо другой державы», — возмущенно написал он в соцсетях.

При этом, чтобы немного сгладить ситуацию, панамский лидер уточнил, что его страна «стремится сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения с новым правительством Соединенных Штатов».

Трамп достаточно зловеще ответил на это: «Посмотрим».

Ну и «вишенкой на торте» стало недавнее заявление президента США о необходимости установления полного контроля над Гренландией, которая сегодня принадлежит Дании. По его мнению, это является для Вашингтона «абсолютной необходимостью… в целях национальной безопасности и свободы во всем мире».

Кстати, когда Трамп в свою первую каденцию высказался о возможности «выкупа» Гренландии, возник дипломатический скандал с Копенгагеном, и президент США даже отменял из-за этого свой визит в Данию.

В Канаде на фоне заявлений Трампа уже провели опрос о потенциальной готовности местного населения стать гражданами США. Исследование Leger показало, что такая перспектива вдохновляет всего 13% канадцев, а 82% — выступают категорически против. Больше всего противников объединения с Соединенными Штатами проживает в атлантических провинциях страны.

История отношений Канады с США — вообще достаточно непростая. Захватить британскую колонию американцы пытались еще во время Войны за независимость и Англо-американской войны 1812 года, однако оба раза получили жестокий отпор. Предложения аннексировать Канаду звучали в Вашингтоне также в 1860-е годы из-за поддержки Великобританией сил Конфедерации во время Гражданской войны, но вопрос постепенно сошел на нет.

В годы Холодной войны канадские силовики преданно выполняли любые «вводные» американских спецслужб, но попытки отдельных ориентированных на Вашингтон политиков поднять вопрос формального объединения стабильно проваливались. В 2000-е годы, согласно опросам, количество сторонников «слияния» возросло до 20%, но теперь рухнуло почти в два раза — возможно как раз из-за бесцеремонной манеры, в которой Трамп поднял этот вопрос.

Учитывая то, как настойчиво избранный президент США продавливает свою идею, просто так взять и отмахнуться от нее нельзя. Тем более, она сформулирована строго в русле Доктрины Монро, которой недавно исполнилось уже 200 лет.

В первой четверти XIX столетия в Латинской Америке произошел настоящий «парад суверенитетов». Независимость получили территории, находившиеся под испанским и португальским колониальным контролем. Европейские монархии не хотели признавать независимость новых государств и обсуждали возможность их ликвидации, однако Соединенные Штаты усмотрели в происходящем возможности для себя и поспешили объявить Западное полушарие зоной, закрытой для политического прессинга со стороны европейцев.

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро в послании к конгрессу потребовал разделить мир на европейскую и американскую системы государственного устройства. Причем страны Западного полушария были объявлены территорией жизненно важных интересов США. В конце концов, европейцы решили не связываться с Вашингтоном.

А бизнес из Соединенных Штатов при поддержке армии и флота развернул агрессивную экспансию в другие американские государства, получая из них по бросовым ценам сельскохозяйственную продукцию и полезные ископаемые. Вскоре после провозглашения Доктрины Монро, официальный Вашингтон вторгся в Пуэрто-Рико, на Кубу, в Аргентину, Перу, Колумбию, Никарагуа, Уругвай и Панаму. А у Мексики, в рамках реализации программного документа, США отобрали военным путем половину территории. В дальнейшем американцы закрепились в Панаме, где перехватили французскую инициативу по строительству трансконтинентального канала.

Одним из символов Доктрины Монро в ХХ веке стала компания United Fruit Company, ради интересов которой американские спецслужбы устраивали госперевороты, дипломаты принуждали национальные правительства устраивать карательные операции по уничтожению собственных граждан, а армия и флот — вторгались на суверенные территории.

После завершения Второй мировой войны политика США стала более «глобальной», а в Латинской Америки появились собственные интересы у СССР и Китая, которым «Доктрина Монро была не писана». В XXI веке на фоне всеобщего «мягкого восстания» Глобального Юга против неоколонилизма в части стран Латинской Америки установились левые правительства, с большим или меньшим скептицизмом относящиеся к политике Вашингтона. И это, конечно, не могло не сказаться на американском бизнесе в регионе.

Сегодня публичные претензии Трампа могут оказаться просто масштабным троллингом. Но если он затем спустит все на тормозах, это неизбежно вызовет разочарование у его электората. Да и в принципе, сама информационная кампания уж слишком масштабна. Поэтому ситуация теперь, скорее всего, может развиваться по двум сценариям.

Первый — Трамп планирует продолжить экспансию, заложенную в свое время в Доктрине Монро, и сосредоточиться на делах Западного полушария, отойдя от европейских проблем. Насколько ему позволят поступить таким образом глобалисты внутри США и достаточно мощные национальные правительства в странах вроде Бразилии — вопрос открытый.

Второй вариант — гораздо хуже. Нельзя исключить, что новоизбранный президент США всерьез задумался над инфраструктурным потенциалом стран Западного полушария. Ведь Канада и Гренландия — это огромный арктический шельф с колоссальными залежами полезных ископаемых и потенциальными судоходными маршрутами в случае глобального повышения температуры. А контроль над Панамским каналом позволит существенно «испортить кровь» членам БРИКС, ухудшив их логистические возможности. В этом случае, сейчас самое время вспоминать об альтернативном проекте канала в Никарагуа и об усилении российского военного присутствия в Арктике — ведь некоторые иностранные государства не признают того видения границ на Дальнем Севере, которое существует у официальной Москвы.

Несмотря на использование Трампом ироничных формулировок в его заочных дискуссиях с властями Канады, Дании и Панамы, воспринимать происходящее лучше со всей серьезностью, чтобы за смехом не пропустить тревожных звоночков.

Специально для «Столетия»

Святослав Князев

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Новоизбранный президент США Дональд Трамп сделал серию заявлений о территориальных претензиях на соседние страны:

- Предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата

- Выразил намерение вернуть контроль над Панамским каналом

- Заявил о необходимости установления контроля над Гренландией

- Упомянул возможность присоединения Мексики

2. Трамп обосновывает свои заявления следующими аргументами:

- США субсидируют Канаду и Мексику на большие суммы

- Панамский канал является "жизненно важным национальным активом" для США

- Контроль над Гренландией необходим для "национальной безопасности"

3. Реакция затронутых стран:

- В Канаде 82% населения против присоединения к США

- Президент Панамы жёстко отверг претензии на канал

- Возник дипломатический конфликт с Данией по поводу Гренландии

4. Исторический контекст:

- Заявления Трампа соответствуют духу Доктрины Монро (200-летней давности)

- США исторически проявляли экспансионистские намерения в регионе

- В прошлом США уже пытались захватить Канаду и отобрали территории у Мексики

Вывод:

Хотя заявления Трампа сделаны в провокационной манере и могут восприниматься как троллинг, они отражают потенциально серьёзные геополитические намерения. Автор статьи видит два возможных сценария развития ситуации:

1. Трамп планирует вернуться к активной экспансионистской политике в Западном полушарии, отойдя от европейских дел

2. Более тревожный сценарий – США стремятся получить контроль над стратегически важными ресурсами и маршрутами (арктический шельф, Панамский канал), что может привести к серьёзному обострению международной обстановки и требует превентивных мер со стороны других держав.