Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Черкасская Конопелька. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Русское Поречное, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1316 боевых бронированных машин, 1179 автомобилей, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 80 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России