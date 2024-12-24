Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и четыре 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Копанки, Ивановка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, три пикапа, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Удачное, Зверево, Андреевка, Дзержинск, Щербиновка, Шевченко и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак формирований ВСУ.

Противник потерял до 585 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и 152 мм гаубицу «Мста-Б».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм гаубица «Мста-С» и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Никольское, Приднепровское и Янтарное Херсонской области.

ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38420 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19967 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19969 орудий полевой артиллерии и минометов, 29469 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России