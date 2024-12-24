Судя по вчерашним заявлениям с Госдуме и Совете Федерации, после окончательной деградации Ютуба и блокировки Вайбера, в ближайшие 2-3 месяца власти таки дозреют до блокировки WhatsApp, который пока продолжает работать даже в условиях, когда владелец WhatsApp числится в России запрещенной террористической организацией.



Очевидно, что при реальной блокировке/торможении WhatsApp большая часть пользователей оттуда переползет в Телегу.

Иронично, но даже в 2024 году можно встретить военных и чиновников, которые пользуются WhatsApp.

Вместе с тем, как показала деградация Ютуба, аргументы в стиле "Мне там удобнее", "я привык" и т.д. все меньше принимаются в расчет.

Вопрос скорее в качестве предлагаемых альтернатив, которые где-то приемлемые, где-то нет, потому что реальное импортозамещение интернет-сервисов у нас столь же затянуто как импортозамещение в промышленности. Поэтому процесс перехода на предлагаемые альтернативы будет оставаться болезненным. Потому что много времени было упущено и подготовить мягкий переход не смогли. Ждем после нового года новую волну "Как же так" применительно WhatsApp.

PS. Если что, свои аккаунты в WhatsApp и Viber снес незадолго до начала войны. Так что мне как-то уже пофиг на них. Но я вполне понимаю. что для многих, кто ими еще пользуется, это вопрос не пофигистический.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России ожидается возможная блокировка WhatsApp в течение 2-3 месяцев, особенно учитывая, что его владелец уже признан террористической организацией.

2. В случае блокировки WhatsApp большинство пользователей предположительно перейдет в Telegram.

3. Даже в 2024 году WhatsApp продолжают использовать представители госструктур и военные.

4. Аргументы пользователей о привычности и удобстве сервисов перестают быть значимыми при принятии решений о блокировках.

5. Качество предлагаемых отечественных альтернатив неравномерно, а процесс импортозамещения интернет-сервисов затянут.

Вывод:

Россия продолжает курс на ограничение зарубежных интернет-сервисов, несмотря на их популярность среди населения. При этом процесс перехода на отечественные альтернативы осложняется их неполной готовностью к замещению привычных сервисов. Отсутствие заблаговременной подготовки к такому переходу может привести к определенным трудностям для пользователей, особенно в случае резкой блокировки WhatsApp в начале следующего года.