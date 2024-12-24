Многоженство отменили
Новости светского государства.
Совет улемов ДУМ РФ под общественным и административным давлением отменил свою фетву о разрешении многоженства в России.
В общем, многоженство отменяется. Пока что. А так могло бы каждому по 4 гурии в никабах.
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Фсё, что надо знать про улучшение демографической ситуации среди белого населения в РФ :
https://www.youtube.com/watch?v=skt8bRve_Mw&t=49s
Бг-г-г.
Высшим органам власти и силовикам РФ необходимо усилить работу по укреплению внутренней политики во всех сферах, очистить аппарат чиновников в управлении государством от коллаборационистов, коррупционеров и прочих внутренних врагов.