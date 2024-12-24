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Многоженство отменили

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Новости светского государства.
Совет улемов ДУМ РФ под общественным и административным давлением отменил свою фетву о разрешении многоженства в России.
В общем, многоженство отменяется. Пока что. А так могло бы каждому по 4 гурии в никабах.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9570127.html
Метки: клерикализм, религия, Россия, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29324 27284
    жора шапов сегодня в 16:48

      Фсё, что надо знать про улучшение демографической ситуации среди белого населения в РФ :

      https://www.youtube.com/watch?v=skt8bRve_Mw&t=49s

      Бг-г-г.

    • 19252 17654
      Руса 34 мин. назад

        Высшим органам власти и силовикам РФ необходимо усилить работу по укреплению внутренней политики во всех сферах, очистить аппарат чиновников в управлении государством от коллаборационистов, коррупционеров и прочих внутренних врагов.

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