Мировая профнепригодность, или Три закона термодинамики | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников размышляет о масштабном вырождении элит на примерах стран Латинской Америки.
Ведущий: Роман Шахов
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#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Обсуждение мира корпораций: Критика применения корпоративных принципов управления к государственным системам. Утверждается, что такие подходы приводят к деградации социальных функций государства и росту нестабильности.
2. Пример Сальвадора: Президент страны провел жесткие реформы, включая зачистки криминальных структур, однако подходы, основанные на корпоративной логике, ставят страну на путь антиутопии с акцентом на выживание, а не на развитие.
3. Опасность упрощенных решений: Простые и быстрые решения часто приводят к долгосрочным негативным последствиям. Это касается как управления государством, так и других социальных и экономических систем.
4. Законы термодинамики в управлении: Вводится метафора законов термодинамики для описания необратимых процессов деградации и энтропии в социальных системах.
5. Примеры из других стран: Аргентина также упоминается как пример разрушительных реформ, вызванных управлением "инициативных идиотов". Это приводит к хаосу и росту бедности.
6. Критика западных элит: Наблюдается вырождение западных элит, обусловленное отсутствием конкуренции и соревновательных стимулов.
7. Проблемы деградации: Деградация в системе может происходить как сверху (элиты), так и снизу (население), что делает её крайне неустойчивой.
8. Роль элиты в разрушении антиутопий: Во многих антиутопиях (как в реальной жизни, так и в литературе) разрушение системы происходит из-за элиты, а не революций снизу.
9. Россия и её путь: Упоминается, что в России началась ротация элит, что воспринимается как процесс позитивных изменений, в отличие от чистки, которая менее глубока.
10. Тема ротации и изменений: Подчёркивается важность внедрения в систему новых принципов через ротацию, а не только замену людей.
Вывод:
Беседа акцентирует внимание на рисках внедрения корпоративных подходов в государственное управление. Использование упрощенных решений приводит к росту нестабильности и деградации социальных систем. Успешные изменения требуют комплексного подхода и ротации элит, способной внести новые принципы в существующую систему. Пример России рассматривается как путь постепенной трансформации, в то время как примеры Сальвадора и Аргентины иллюстрируют ошибки, вызванные некорректным управлением.
Это предновогодняя шютка от А.Дугина :
https://eadaily.com/ru/news/2024/12/24/dugin-putin-pytalsya-perevospitat-nashu-elitu-no-gnile-ne-perevospitaesh
Т.н. “философа”.
Главное,- выглядеть как философ.
Кака “ротация”, Школьников ? Тоже шутишь ?
П.С. Над ручки отобрать у Дугина, Проханова и пр. балаболов.