КАТАСТРОФА в Керченском проливе: Причины и ПОСЛЕДСТВИЯ. Что СКРЫВАЮТ власти?
В этом видео обсуждаем трагедию в Керченском проливе – крушение танкеров и разлив мазута. Борис Марцинкевич и Владимир Бобылев разбирают причины аварии, связанные с риском выхода судов в шторм и состоянием российского флота. Также анализируют экспорт российской нефти под санкциями, роль Турции как энергетического хаба и нефтяные схемы с участием Азербайджана. Поднимаем вопросы о кризисе судостроения в России и перспективах развития речного флота. Подробнее в новом видео
0:00 Крушение танкеров в Керченском проливе: Разлив мазута
0:58 Волгонефть 102: авария танкера и ее причины. Предупреждение катастрофы?
2:06 Почему танкеры вышли в шторм? "Авось" и жажда наживы.
4:25 Экспорт российской нефти под санкциями: куда идут поставки?
7:07 Турция – нефтяной хаб: как Эрдоган зарабатывает на российской нефти?
10:34 Нефтяной треугольник: Россия, Турция и Азербайджан. Схемы поставок.
13:18 Кто заплатит за разлив мазута? Страховые компании и государство.
15:49 Кризис судостроения в России: старые танкеры и дефицит новых.
18:55 Речной флот России: заброшенные реки и потенциал развития.
22:20 Северный морской путь vs. внутренние реки: какая стратегия важнее?
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Катастрофа в Керченском проливе:
– Затонуло два танкера класса «река-море», которые эксплуатировались в условиях, не соответствующих их классу.
– Причинами катастрофы названы погодные условия (шторм) и пренебрежение правилами эксплуатации.
– Один из танкеров был в эксплуатации 55 лет, что ставит под сомнение его техническое состояние.
2. Проблемы российского судостроения:
– Судостроительная отрасль испытывает серьёзные трудности: отсутствие новых моделей, недостаток производственных мощностей, низкие темпы строительства.
– Средний возраст судов на внутренних реках России превышает 50 лет, что ухудшает безопасность и эффективность перевозок.
3. Экспорт нефтепродуктов:
– Россия продолжает экспортировать нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции.
– Турция является крупным покупателем российских энергоресурсов, что способствует её стремлению стать энергетическим хабом.
4. Необходимость развития речного транспорта:
– Речной транспорт более экономичен, но используется недостаточно, что снижает конкурентоспособность логистики.
– Внутренние речные артерии требуют модернизации: дноуглубительные работы, обновление судов, развитие инфраструктуры.
5. Проблемы финансирования и управления:
– Финансовые трудности компаний-судовладельцев затрудняют техническое обслуживание флота.
– Объединённая судостроительная корпорация не справляется с задачами эффективного управления.
6. Вопросы регулирования и контроля:
– Недостаточный контроль со стороны государственных органов в области эксплуатации судов и соблюдения правил безопасности.
– Необходимость масштабных проверок флота и усиления контроля.
Выводы:
- Катастрофа в Керченском проливе подчеркнула серьёзные системные проблемы российского судостроения и эксплуатации судов.
- Для предотвращения подобных инцидентов требуется комплексное решение: усиление контроля, модернизация флота, увеличение инвестиций в речной транспорт.
- Развитие внутреннего судоходства может стать стратегически важным шагом для улучшения логистики и конкурентоспособности экономики России.