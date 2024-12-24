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КАТАСТРОФА в Керченском проливе: Причины и ПОСЛЕДСТВИЯ. Что СКРЫВАЮТ власти?

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В этом видео обсуждаем трагедию в Керченском проливе – крушение танкеров и разлив мазута. Борис Марцинкевич и Владимир Бобылев разбирают причины аварии, связанные с риском выхода судов в шторм и состоянием российского флота. Также анализируют экспорт российской нефти под санкциями, роль Турции как энергетического хаба и нефтяные схемы с участием Азербайджана. Поднимаем вопросы о кризисе судостроения в России и перспективах развития речного флота. Подробнее в новом видео

0:00 Крушение танкеров в Керченском проливе: Разлив мазута
0:58 Волгонефть 102: авария танкера и ее причины. Предупреждение катастрофы?
2:06 Почему танкеры вышли в шторм? "Авось" и жажда наживы.
4:25 Экспорт российской нефти под санкциями: куда идут поставки?
7:07 Турция – нефтяной хаб: как Эрдоган зарабатывает на российской нефти?
10:34 Нефтяной треугольник: Россия, Турция и Азербайджан. Схемы поставок.
13:18 Кто заплатит за разлив мазута? Страховые компании и государство.
15:49 Кризис судостроения в России: старые танкеры и дефицит новых.
18:55 Речной флот России: заброшенные реки и потенциал развития.
22:20 Северный морской путь vs. внутренние реки: какая стратегия важнее?

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Катастрофа в Керченском проливе:
   – Затонуло два танкера класса «река-море», которые эксплуатировались в условиях, не соответствующих их классу.
   – Причинами катастрофы названы погодные условия (шторм) и пренебрежение правилами эксплуатации.
   – Один из танкеров был в эксплуатации 55 лет, что ставит под сомнение его техническое состояние.

2. Проблемы российского судостроения:
   – Судостроительная отрасль испытывает серьёзные трудности: отсутствие новых моделей, недостаток производственных мощностей, низкие темпы строительства.
   – Средний возраст судов на внутренних реках России превышает 50 лет, что ухудшает безопасность и эффективность перевозок.

3. Экспорт нефтепродуктов:
   – Россия продолжает экспортировать нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции.
   – Турция является крупным покупателем российских энергоресурсов, что способствует её стремлению стать энергетическим хабом.

4. Необходимость развития речного транспорта:
   – Речной транспорт более экономичен, но используется недостаточно, что снижает конкурентоспособность логистики.
   – Внутренние речные артерии требуют модернизации: дноуглубительные работы, обновление судов, развитие инфраструктуры.

5. Проблемы финансирования и управления:
   – Финансовые трудности компаний-судовладельцев затрудняют техническое обслуживание флота.
   – Объединённая судостроительная корпорация не справляется с задачами эффективного управления.

6. Вопросы регулирования и контроля:
   – Недостаточный контроль со стороны государственных органов в области эксплуатации судов и соблюдения правил безопасности.
   – Необходимость масштабных проверок флота и усиления контроля.

Выводы:

- Катастрофа в Керченском проливе подчеркнула серьёзные системные проблемы российского судостроения и эксплуатации судов.
- Для предотвращения подобных инцидентов требуется комплексное решение: усиление контроля, модернизация флота, увеличение инвестиций в речной транспорт.
- Развитие внутреннего судоходства может стать стратегически важным шагом для улучшения логистики и конкурентоспособности экономики России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0kukkcF68qE
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