Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольское, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Заолешенка, Косица, Кругленькое, Михайловка, Никольский, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе танк «Abrams» производства США, три боевые машины пехоты – БМП «Bradley» производства США, БМП «Marder» производства Германии и БМП «CV-90» производства Швеции, три бронетранспортера – «Stryker» и два М113 производства США, три боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 производства США и восемь автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43310 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 135 бронетранспортеров, 1315 боевых бронированных машин, 1174 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 79 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России