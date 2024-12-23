Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Борщевая и Лебедевка Харьковской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.

Отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть автомобилей бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Часов Яр, Артема и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Лысовка, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Новотроицкое Донецкой Народной Республики.

Отразили 13 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль «MaxxPro» и две «Казак», восемь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лобковое, Нестерянка Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38355 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19961 танк и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19953 орудия полевой артиллерии и минометов, 29452 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России