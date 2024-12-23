Ответы на вопросы 23.12. Отец Андрей Ткачёв
Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
04:41 Значение слов молитвы "милосердия двери отвори нам"
09:13 Почему падшего Адама признают святым?
13:34 Благодать причащения распространяется на весь род?
17:46 Слова о недовольстве Господа – Моисеем
20:32 Можно ли сравнивать монаха Авеля с ветхозаветными пророками?
25:06 Можно ли вернуть утраченное целомудрие?
34:27 Как совершать молитвы, если проживаешь у неверующих?
38:57 Об обличении галатов (про иудаизм)
46:31 Что значит "простить врага обидчика по христиански"?
51:50 О добрых поступках и гордости
54:44 О покрытой голове при молитве
59:01 Благословение Отца Андрея
Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Комментарий редакции
Основные вопросы и ответы:
1. Смысл молитвы «Милосердия двери отверз…»
– Двери символизируют путь к Богу, доступ к милосердию и спасению. Матерь Божия через своё заступничество помогает открыть эти двери.
2. Почему Адам считается святым?
– Адам принёс глубокое покаяние за свои грехи, его жизнь была наполнена плачем и скорбью, что делает его примером духовного покаяния.
3. Влияет ли причащение одного человека на его родственников?
– Да, по учению Серафима Саровского, благодать от причащения может распространяться на близких и весь род.
4. Толкование эпизода с «женихом крови» в Ветхом Завете.
– Этот эпизод остаётся одним из тёмных мест Писания, требующих глубокого богословского осмысления.
5. Сравнение монаха Авеля с ветхозаветными пророками.
– Авеля можно сравнить с ветхозаветными пророками, поскольку его пророчества были ясными и детализированными, хотя и тревожными.
6. Существует ли девство без целомудрия и целомудрие без девства?
– Девство без целомудрия возможно при внутреннем разврате. Целомудрие без девства сохраняется через духовную чистоту и посвящение жизни Богу.
7. Можно ли вернуть утраченное целомудрие?
– По Дмитрию Ростовскому, добродетели, утраченные через грех, могут быть восстановлены через покаяние и Божью милость.
8. Как девушке целомудренно привлечь мужчину?
– Главное — молиться Богу о помощи, женская хитрость и внешние уловки не столь важны.
9. Как молиться в гостях у неверующих?
– Есть два подхода: тайный (молиться незаметно) и открытый (молиться явно), выбор зависит от обстоятельств.
10. В чём вина галатов в послании апостола Павла?
– Они попытались вернуться к ветхозаветным законам, забыв об истине христианской свободы во Христе.
11. Как понять прощение по-христиански?
– Прощение не исключает справедливости и борьбы со злом, но освобождает от личной злобы.
12. Можно ли гордиться добрым делом?
– Внутреннее чувство удовлетворения от добрых дел естественно и не является грехом, если человек не хвалится этим перед другими.
13. Обязательно ли снимать головной убор для молитвы?
– Это зависит от традиции и обстоятельств, например, холод может быть уважительной причиной для неснятия головного убора.
“8. Как девушке целомудренно привлечь мужчину?
– Главное — молиться Богу о помощи, женская хитрость и внешние уловки не столь важны.”
Кхм, а есть статистика ?
“2. Почему Адам считается святым?
– Адам принёс глубокое покаяние за свои грехи, его жизнь была наполнена плачем и скорбью, что делает его примером духовного покаяния.” – https://www.youtube.com/watch?v=LYfKm5B7UWo