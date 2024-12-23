Эпизоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея04:41 Значение слов молитвы "милосердия двери отвори нам"09:13 Почему падшего Адама признают святым?13:34 Благодать причащения распространяется на весь род?17:46 Слова о недовольстве Господа – Моисеем20:32 Можно ли сравнивать монаха Авеля с ветхозаветными пророками?25:06 Можно ли вернуть утраченное целомудрие?34:27 Как совершать молитвы, если проживаешь у неверующих?38:57 Об обличении галатов (про иудаизм)46:31 Что значит "простить врага обидчика по христиански"?51:50 О добрых поступках и гордости54:44 О покрытой голове при молитве59:01 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:

канал Царьград: https://tsargrad.tv

Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea

Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

VK – https://vk.com/prot.andreytkachev

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Комментарий редакции

Основные вопросы и ответы:

1. Смысл молитвы «Милосердия двери отверз…»

– Двери символизируют путь к Богу, доступ к милосердию и спасению. Матерь Божия через своё заступничество помогает открыть эти двери.

2. Почему Адам считается святым?

– Адам принёс глубокое покаяние за свои грехи, его жизнь была наполнена плачем и скорбью, что делает его примером духовного покаяния.

3. Влияет ли причащение одного человека на его родственников?

– Да, по учению Серафима Саровского, благодать от причащения может распространяться на близких и весь род.

4. Толкование эпизода с «женихом крови» в Ветхом Завете.

– Этот эпизод остаётся одним из тёмных мест Писания, требующих глубокого богословского осмысления.

5. Сравнение монаха Авеля с ветхозаветными пророками.

– Авеля можно сравнить с ветхозаветными пророками, поскольку его пророчества были ясными и детализированными, хотя и тревожными.

6. Существует ли девство без целомудрия и целомудрие без девства?

– Девство без целомудрия возможно при внутреннем разврате. Целомудрие без девства сохраняется через духовную чистоту и посвящение жизни Богу.

7. Можно ли вернуть утраченное целомудрие?

– По Дмитрию Ростовскому, добродетели, утраченные через грех, могут быть восстановлены через покаяние и Божью милость.

8. Как девушке целомудренно привлечь мужчину?

– Главное — молиться Богу о помощи, женская хитрость и внешние уловки не столь важны.

9. Как молиться в гостях у неверующих?

– Есть два подхода: тайный (молиться незаметно) и открытый (молиться явно), выбор зависит от обстоятельств.

10. В чём вина галатов в послании апостола Павла?

– Они попытались вернуться к ветхозаветным законам, забыв об истине христианской свободы во Христе.

11. Как понять прощение по-христиански?

– Прощение не исключает справедливости и борьбы со злом, но освобождает от личной злобы.

12. Можно ли гордиться добрым делом?

– Внутреннее чувство удовлетворения от добрых дел естественно и не является грехом, если человек не хвалится этим перед другими.

13. Обязательно ли снимать головной убор для молитвы?

– Это зависит от традиции и обстоятельств, например, холод может быть уважительной причиной для неснятия головного убора.