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Ответы на вопросы 23.12. Отец Андрей Ткачёв

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Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
04:41 Значение слов молитвы "милосердия двери отвори нам"
09:13 Почему падшего Адама признают святым?
13:34 Благодать причащения распространяется на весь род?
17:46 Слова о недовольстве Господа – Моисеем
20:32 Можно ли сравнивать монаха Авеля с ветхозаветными пророками?
25:06 Можно ли вернуть утраченное целомудрие?
34:27 Как совершать молитвы, если проживаешь у неверующих?
38:57 Об обличении галатов (про иудаизм)
46:31 Что значит "простить врага обидчика по христиански"?
51:50 О добрых поступках и гордости
54:44 О покрытой голове при молитве
59:01 Благословение Отца Андрея

Теперь больше видео отца Андрея здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы и ответы:

1. Смысл молитвы «Милосердия двери отверз…»
   – Двери символизируют путь к Богу, доступ к милосердию и спасению. Матерь Божия через своё заступничество помогает открыть эти двери.

2. Почему Адам считается святым?
   – Адам принёс глубокое покаяние за свои грехи, его жизнь была наполнена плачем и скорбью, что делает его примером духовного покаяния.

3. Влияет ли причащение одного человека на его родственников?
   – Да, по учению Серафима Саровского, благодать от причащения может распространяться на близких и весь род.

4. Толкование эпизода с «женихом крови» в Ветхом Завете.
   – Этот эпизод остаётся одним из тёмных мест Писания, требующих глубокого богословского осмысления.

5. Сравнение монаха Авеля с ветхозаветными пророками.
   – Авеля можно сравнить с ветхозаветными пророками, поскольку его пророчества были ясными и детализированными, хотя и тревожными.

6. Существует ли девство без целомудрия и целомудрие без девства?
   – Девство без целомудрия возможно при внутреннем разврате. Целомудрие без девства сохраняется через духовную чистоту и посвящение жизни Богу.

7. Можно ли вернуть утраченное целомудрие?
   – По Дмитрию Ростовскому, добродетели, утраченные через грех, могут быть восстановлены через покаяние и Божью милость.

8. Как девушке целомудренно привлечь мужчину?
   – Главное — молиться Богу о помощи, женская хитрость и внешние уловки не столь важны.

9. Как молиться в гостях у неверующих?
   – Есть два подхода: тайный (молиться незаметно) и открытый (молиться явно), выбор зависит от обстоятельств.

10. В чём вина галатов в послании апостола Павла?
    – Они попытались вернуться к ветхозаветным законам, забыв об истине христианской свободы во Христе.

11. Как понять прощение по-христиански?
    – Прощение не исключает справедливости и борьбы со злом, но освобождает от личной злобы.

12. Можно ли гордиться добрым делом?
    – Внутреннее чувство удовлетворения от добрых дел естественно и не является грехом, если человек не хвалится этим перед другими.

13. Обязательно ли снимать головной убор для молитвы?
    – Это зависит от традиции и обстоятельств, например, холод может быть уважительной причиной для неснятия головного убора.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JaDCERIVoXg
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29318 27278
    жора шапов час назад

      “8. Как девушке целомудренно привлечь мужчину?
      – Главное — молиться Богу о помощи, женская хитрость и внешние уловки не столь важны.”

      Кхм, а есть статистика ?

      1
      1
    • 29318 27278
      жора шапов час назад

        “2. Почему Адам считается святым?
        – Адам принёс глубокое покаяние за свои грехи, его жизнь была наполнена плачем и скорбью, что делает его примером духовного покаяния.” – https://www.youtube.com/watch?v=LYfKm5B7UWo

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