Композитор Сергей Танеев. Романс “Зимний путь”. Поет Ирина Архипова (1975)
Романс “Зимний путь”. Композитор Сергей Танеев, стихи Якова Полонского.
Поет Ирина Архипова в сопровождении Игоря Гусельникова (фортепиано).
Фрагмент фильма-концерта “Продолжение пути. Ирина Архипова”
Главная редакция музыкальных программ, 1975 г.
#танеев #ЗимнийПуть #ИринаАрхипова
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Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей.
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.
За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов. —
Мне мерещатся странные сны.
Мне всё чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядёт,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поёт.
И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.
Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды —
И не веришь и веришь очам.
А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.
Яков Полонский, “Зимний путь”.
Лучше прочесть, как стих.
Или неплохо звучало бы в рок-версии (хоррор-панк, языческий + психоделика).
Это “мужская” тема.
Вот как у С.Есенина стихотворение “Отговорила роща золотая”(1924 г.) в виде романса может спеть только мужчина. Лучшего исполнителя его (романса), чем Григорий Малишевский, я не слышал. Но это – субъективно.
П.С. И странная штука, – несколько поисковиков в интернете его исполнение романса не находят.
Только Макошь пусть будет не старухой, а страшно-красивой женщиной.
Раз освобождать Царевну едет на Волке, то, конечно мужская партия. А так сгодилась бы Пелагея. Как здесь, где есть тема Княжны (Княгини):
https://youtu.be/pLcY7pb5wj4?si=ETn2XSRu-rsQOo05