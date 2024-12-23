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Композитор Сергей Танеев. Романс “Зимний путь”. Поет Ирина Архипова (1975)

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Романс “Зимний путь”. Композитор Сергей Танеев, стихи Якова Полонского.
Поет Ирина Архипова в сопровождении Игоря Гусельникова (фортепиано).

Фрагмент фильма-концерта “Продолжение пути. Ирина Архипова”
Главная редакция музыкальных программ, 1975 г.

#танеев #ЗимнийПуть #ИринаАрхипова

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=l9gHzuH57VU
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3074 2910
    Сан Саныч час назад

      Ночь холодная мутно глядит
      Под рогожу кибитки моей.
      Под полозьями поле скрипит,
      Под дугой колокольчик гремит,
      А ямщик погоняет коней.
      За горами, лесами, в дыму облаков
      Светит пасмурный призрак луны.
      Вой протяжный голодных волков
      Раздается в тумане дремучих лесов. —
      Мне мерещатся странные сны.
      Мне всё чудится: будто скамейка стоит,
      На скамейке старуха сидит,
      До полуночи пряжу прядёт,
      Мне любимые сказки мои говорит,
      Колыбельные песни поёт.
      И я вижу во сне, как на волке верхом
      Еду я по тропинке лесной
      Воевать с чародеем-царем
      В ту страну, где царевна сидит под замком,
      Изнывая за крепкой стеной.
      Там стеклянный дворец окружают сады,
      Там жар-птицы поют по ночам
      И клюют золотые плоды,
      Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды —
      И не веришь и веришь очам.
      А холодная ночь так же мутно глядит
      Под рогожу кибитки моей,
      Под полозьями поле скрипит,
      Под дугой колокольчик гремит,
      И ямщик погоняет коней.

      Яков Полонский, “Зимний путь”.

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