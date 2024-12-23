Романс “Зимний путь”. Композитор Сергей Танеев, стихи Якова Полонского.Поет Ирина Архипова в сопровождении Игоря Гусельникова (фортепиано).Фрагмент фильма-концерта “Продолжение пути. Ирина Архипова”Главная редакция музыкальных программ, 1975 г.#танеев #ЗимнийПуть #ИринаАрхиповаМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1