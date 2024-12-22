Трамп – новая стратегия и тактика спасения гегемонии Америки
Если послушать/посмотреть/почитать российские СМИ, включая соцсети и тг-каналы, то создастся впечатление, что все проблемы с войной на Украине проистекают от Зеленского или от глобалистов (или от них вместе). Они из своих корыстных интересов сбили с пути истинного выжившего из ума Байдена, а также придурковатых руководителей ЕС, и заставили их вопреки национальным интересам своих государств поддерживать киевский режим и вести гибридную войну против России. Отъявленные злодеи.
Соответственно, вот придет в Белый дом Трамп, за которым стоит не паразитический финансовый капитал, а созидательный промышленный, и во имя подлинных национальных интересов США осушит все это глобалистское болото в Вашингтоне, вышвырнет «взашей» Зеленского и наступит тогда «тишь и благодать»: все опять станет «как при бабушке», а нынешнее противостояние с Западом, устроенное всеми этими гадкими глобалистами и еще более гадким Зеленским, будет вспоминаться, как кошмарный сон.
Ляпота.
Надо только до воцарения Трампа продержаться, не поддаваясь на провокации все тех же глобалистов и Зеленского.
Однако этой благостной картине, которую сейчас транслируют из каждого утюга, противоречит диагноз, поставленный Президентом России Владимиром Путиным: от исхода СВО зависит сохранится или нет пятивековое западное доминирование в мире, сможет или не сможет Запад и далее собирать со всего мира «ренту гегемона», без которой немыслим нынешний уровень жизни западных обществ.
Неужели, кто-то искренне верит, что Трамп, ставящий себе целью «Сделать Америку снова великой», готов отказаться от американской гегемонии?
Цель Трампа и стоящих за ним сил, – укрепить пошатнувшуюся гегемонию США.
Курс глобалистов и их ставленника Байдена провалился. Они не смогли нанести России «стратегическое поражение», американская гегемония оказалась под угрозой.
Поэтому глубинное государство, которое у нас почему-то отождествляют с либералами-глобалистами, и сделало ставку на Трампа, позволило ему выиграть выборы.
Трамп – это новая стратегия и тактика спасения американской гегемонии.
Об этом в программе «Есть тема» на Матч ТВ.
https://rutube.ru/video/879b52b0153167105170c47db9faa95b/
Игорь Шишкин
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. В российских СМИ распространено мнение, что проблемы в отношениях с Западом вызваны действиями глобалистов и Зеленского, которые манипулируют Байденом и лидерами ЕС.
2. Существует распространенное убеждение, что приход Трампа к власти автоматически улучшит отношения с Россией и прекратит текущее противостояние.
3. Это мнение противоречит позиции Владимира Путина, который видит в текущем конфликте борьбу за сохранение пятивекового западного доминирования в мире.
4. Трамп и стоящие за ним силы на самом деле стремятся не к примирению с Россией, а к укреплению пошатнувшейся гегемонии США, но другими методами.
5. Автор считает, что "глубинное государство" США сделало ставку на Трампа после провала стратегии глобалистов и Байдена.
Вывод:
Статья предостерегает от излишне оптимистичных ожиданий относительно возможного президентства Трампа. Автор утверждает, что смена президента США не изменит фундаментального противостояния между Россией и Западом, поскольку базовая цель американской политики – сохранение глобальной гегемонии – останется неизменной. Трамп представлен не как альтернатива текущему курсу США, а как новая тактика достижения тех же стратегических целей.
Вот это крик души тупой бабы с Украины-404 :
” В соцсетях расходится видео мамы 20-летнего жителя Украины, которая проклинает главу киевского режима Владимира Зеленского.
«Ухилянт и клоун, подонок и тварь, уничтожающая свой народ» — это лишь часть эпитетов в адрес Зеленского. Как пишет «Другая Украина», «её эмоциональное и пробирающее до костей обращение — настоящий крик души». Женщина проклинает Зеленского за слёзы всех матерей, а также говорит о том, что для неё страшна не Россия, а те, кто захватил власть на Украине и уничтожает свой народ.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2024/12/22/tvar-unichtozhayushchaya-svoy-narod-mama-20-letnego-ukrainca-proklyala-zelenskogo ”
Она до сих пор “не знает, не видит, не понимает или притворяется” (ненужное зачеркнуть). Народ Зельца жив-здоров , не сидит в окопах и дограбливает оставшееся.
А вот тут про то, как поцы рулили (доруливают) дедом Бидоном :
https://vizitnlo.ru/kak-belyj-dom-rabotal-pri-bajdene/
Это их кошерная фишка, – уход от ответственности и подстава. На лжи, вранье и обмане.
П.С. У Трампа ещё больше поцев в команде.