Почему вся официальная история ложь и зачем её придумали?
Вся официальная история ложь, которую придумали в угоду политикам. То что вчера было истиной сегодня уже ложь, а в наших учебниках истории пишут верии геббельсовской пропаганды времён фашисткой Германии.
Комментарий редакции
Тезисы лекции
1. Критика официальной истории:
- История часто изменяется в угоду политике.
- Официальная версия истории — это временное соглашение о событиях и их интерпретации.
2. Примеры манипуляции историей:
- Польские офицеры в Катыни: изначально обвиняли немцев, позже официальная версия изменилась.
- Внесение в учебники версий событий, основанных на недоказанных данных (например, версия Геббельса о Катыни).
3. Влияние политики на историю:
- В постсоветских странах учебники истории переписываются для укрепления национальной идентичности, часто на антироссийской основе.
- Различные государства (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украина, Эстония) интерпретируют советский и царский периоды в негативном свете, подчеркивая "угнетение" или "оккупацию".
4. Историческая мифология:
- Примеры вымышленных или гипертрофированных событий, таких как "уничтожение узбекской государственности" или "геноцид тюркского населения".
5. Личные наблюдения:
- Автор считает, что официальная история часто базируется на ложных предпосылках и не учитывает сложность событий.
6. Идея альтернативного взгляда:
- Автор предлагает критически оценивать историю и не принимать её как абсолютную истину.
Выводы
- Официальная история не является объективной: она подвержена влиянию политической конъюнктуры.
- Историю важно изучать с разных сторон, сопоставляя источники и контексты.
- Принятие одной версии как абсолютной истины чревато искажением прошлого.
- Критический подход к истории позволяет избегать манипуляций и лучше понимать реальность.
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…история-История-о-как–ты–”ХОРОША”…
…а ТО,что ТЫ ФАЛЬШивая – про ЭТО – ЦЫЦ-и-ША…
…НЕ зря тебя ИМЕНУЮТ: “политическая-ВША”…
…ИЗ-за “этого” ведь Русь – ОБЗЫВАЮТ “раша”…..
:-(НЫНЕшняя “история” – она ведь НЕ наша…
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- от ОСОЗНАВАНИЯ “этого” – Болит Душа…
- в-ЭТОМ ИСКОЖЕНИИ Истории -
- ОСОБЕННО политики и РЕЛИГИОЗНИКИ стараются…
- “ими” Факты Истории – Реально ИСКАЖАЮТся…
- “они” – БЕЗ сомнения – ПРЕСТУПНИКАМИ являются!
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А ведь ЧТО “посееш” – ТО и “пожнёш”…
Искажая Историю – Получают ЛОЖЬ…
* Человек: “Ты — ВО-ЛЖИ “живёшь”…
* и “делиться” ЛОЖЬю – НЕвтерпёж…
… модным-СТАНОВИТСЯ:”исторический-ВЫПЕНДРЁЖ”…
[МОЛ:"мои-были-крутее"...но НЕ обманёшь!]
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:-( НЫНЕшняя “история” ЭТО:”ДУЛЯ-в-кармане”…
:-( и “ЭТО” относится – к ЛЮБОЙ стране…
:-( а Правду О Стране – сознательно СКРЫВАЮТ…
:-( зато Полит-ИДЕОЛОГИЕЙ – “О К О Р М Л Я Ю Т”…
:-( ИЗ социУМов=Народов – ПОСЛУШНИКОВ формируют…
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-> ЛЖИВОЙ “историей-ОКОРМЛЁННЫЕ” – уже – поРАБощённые!
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…Ваши мнения – господа-товарищи И прочие…
- Валерий Бодарик. Эдмонтон.Канада. 22-12-24
Информационное поле лжи висит над зоопарком тысячи лет. Его подвесил Отец лжи (Господь Бог (Сатана)) и поддерживает с помощью детей Отца лжи с врученными им инструментами.
“Дьявол прячется в типографской краске”, джентльмены.
Шольц летом в Бундестаге крикнул “Слава Украине!”. А журналист-антифашист Маркус Хайнц написал в берлинскую прокуратуру заявление, что это кричалка украинских пособников Гитлера. И на Шольца завели дело. Если признают виновным, то будет крупный штраф, или даже тюремный срок до трёх лет.
Интересно, чем закончится. Мединскому для размышления.
Маркус Хайнц – идиот.
Ему надо было бы уже знать ответ на эту кричалку : “Таки да.”