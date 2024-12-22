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Почему вся официальная история ложь и зачем её придумали?

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Вся официальная история ложь, которую придумали в угоду политикам. То что вчера было истиной сегодня уже ложь, а в наших учебниках истории пишут верии геббельсовской пропаганды времён фашисткой Германии.

Комментарий редакции

Тезисы лекции
1. Критика официальной истории:
   - История часто изменяется в угоду политике.
   - Официальная версия истории — это временное соглашение о событиях и их интерпретации.

2. Примеры манипуляции историей:
   - Польские офицеры в Катыни: изначально обвиняли немцев, позже официальная версия изменилась.
   - Внесение в учебники версий событий, основанных на недоказанных данных (например, версия Геббельса о Катыни).

3. Влияние политики на историю:
   - В постсоветских странах учебники истории переписываются для укрепления национальной идентичности, часто на антироссийской основе.
   - Различные государства (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украина, Эстония) интерпретируют советский и царский периоды в негативном свете, подчеркивая "угнетение" или "оккупацию".

4. Историческая мифология:
   - Примеры вымышленных или гипертрофированных событий, таких как "уничтожение узбекской государственности" или "геноцид тюркского населения".

5. Личные наблюдения:
   - Автор считает, что официальная история часто базируется на ложных предпосылках и не учитывает сложность событий.

6. Идея альтернативного взгляда:
   - Автор предлагает критически оценивать историю и не принимать её как абсолютную истину.

Выводы
- Официальная история не является объективной: она подвержена влиянию политической конъюнктуры.
- Историю важно изучать с разных сторон, сопоставляя источники и контексты.
- Принятие одной версии как абсолютной истины чревато искажением прошлого.
- Критический подход к истории позволяет избегать манипуляций и лучше понимать реальность.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c7o6reWP9bg
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 1773 1461
    Valeriy Bondarik два часа назад

      ,,,pppRRRiiiVVVeeeTTT,,,

      …история-История-о-как–ты–”ХОРОША”…
      …а ТО,что ТЫ ФАЛЬШивая – про ЭТО – ЦЫЦ-и-ША…
      …НЕ зря тебя ИМЕНУЮТ: “политическая-ВША”…
      …ИЗ-за “этого” ведь Русь – ОБЗЫВАЮТ “раша”…..
      :-(НЫНЕшняя “история” – она ведь НЕ наша…
      —————————————–

      - от ОСОЗНАВАНИЯ “этого” – Болит Душа…
      - в-ЭТОМ ИСКОЖЕНИИ Истории -
      - ОСОБЕННО политики и РЕЛИГИОЗНИКИ стараются…
      - “ими” Факты Истории – Реально ИСКАЖАЮТся…
      - “они” – БЕЗ сомнения – ПРЕСТУПНИКАМИ являются!
      ………………………………………..

      А ведь ЧТО “посееш” – ТО и “пожнёш”…
      Искажая Историю – Получают ЛОЖЬ…
      * Человек: “Ты — ВО-ЛЖИ “живёшь”…
      * и “делиться” ЛОЖЬю – НЕвтерпёж…
      … модным-СТАНОВИТСЯ:”исторический-ВЫПЕНДРЁЖ”…
      [МОЛ:"мои-были-крутее"...но НЕ обманёшь!]
      —————————————

      :-( НЫНЕшняя “история” ЭТО:”ДУЛЯ-в-кармане”…
      :-( и “ЭТО” относится – к ЛЮБОЙ стране…
      :-( а Правду О Стране – сознательно СКРЫВАЮТ…
      :-( зато Полит-ИДЕОЛОГИЕЙ – “О К О Р М Л Я Ю Т”…
      :-( ИЗ социУМов=Народов – ПОСЛУШНИКОВ формируют…
      ———————————————–

      -> ЛЖИВОЙ “историей-ОКОРМЛЁННЫЕ” – уже – поРАБощённые!
      =====================================================

      …Ваши мнения – господа-товарищи И прочие…

      - Валерий Бодарик. Эдмонтон.Канада. 22-12-24

      2
      2
    • 29297 27257
      жора шапов два часа назад

        Информационное поле лжи висит над зоопарком тысячи лет. Его подвесил Отец лжи (Господь Бог (Сатана)) и поддерживает с помощью детей Отца лжи с врученными им инструментами.
        “Дьявол прячется в типографской краске”, джентльмены.

        2
        2
      • 3072 2908
        Сан Саныч час назад

          Шольц летом в Бундестаге крикнул “Слава Украине!”. А журналист-антифашист Маркус Хайнц написал в берлинскую прокуратуру заявление, что это кричалка украинских пособников Гитлера. И на Шольца завели дело. Если признают виновным, то будет крупный штраф, или даже тюремный срок до трёх лет.

          Интересно, чем закончится. Мединскому для размышления.

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