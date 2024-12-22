Литературный враг Пушкина / Борис Кипнис и Егор Яковлев
Каким был главный литературный враг Пушкина — Фаддей Булгарин?
Булгарин служил офицером как на русской, так и на наполеоновской стороне. Сначала он сражался против французов и шведов, а в 1812–1814 годах — против русских. После амнистии он обосновался в Санкт-Петербурге, где стал литератором, журналистом и издателем.
До 14 декабря 1825 года Булгарин был близок с Грибоедовым и Рылеевым, а также получил похвалу от молодого Пушкина. Однако после событий на Сенатской площади он начал сотрудничать с III Отделением и критиковал великого поэта за отсутствие патриотизма и безоговорочной преданности самодержавной власти.
Булгарин стал автором первых в русской литературе плутовских и фантастических романов. Он писал много и постоянно, стремясь заработать деньги, так как больше всего на свете боялся бедности.
Об этой неоднозначной личности Борис Кипнис и Егор Яковлев побеседовали на фестивале «Цифровой истории» в Твери.
Фестиваль организован при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе, — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Обзор темы:
– Лекция посвящена личности Фаддея Булгарина, его деятельности и конфликту с А.С. Пушкиным.
– Подчеркивается историческая и литературная значимость фигуры Булгарина, несмотря на его неоднозначную репутацию.
2. Биография Фаддея Булгарина:
– Родился в Минском воеводстве, был офицером армии Наполеона, позже стал агентом Третьего отделения в России.
– Занимал разные должности, писал сатирические стихи и мемуары.
– Конфликтная личность с неоднозначной репутацией среди дворян и литераторов.
3. Конфликт с Пушкиным:
– Булгарин сначала хвалил произведения Пушкина, но позже стал его литературным врагом.
– Обострение конфликта произошло из-за обвинений в плагиате и критики произведений друг друга.
– Булгарин писал эпиграммы против Пушкина, на что тот отвечал сатирическими стихами и статьями.
4. Литературная деятельность Булгарина:
– Издавал журнал "Северная пчела", который был популярным, но подвергался критике за продажность и низкий литературный уровень.
– Его произведения, хотя и пользовались спросом, забывались из-за их низкой художественной ценности.
5. Конец жизни и наследие:
– Булгарин дожил до перемен в обществе, но его репутация ухудшилась. Он остался известен как продажный журналист с сомнительным литературным талантом.
– Был похоронен в Тарту, где его могила сохраняется до сих пор.
Вывод:
Фаддей Булгарин был яркой, но противоречивой фигурой в русской литературе и истории. Его деятельность сочетала в себе авантюризм, литературную продуктивность и конфликты, которые оказали влияние на эпоху, но не оставили значительного художественного наследия.