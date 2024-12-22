Каким был главный литературный враг Пушкина — Фаддей Булгарин?

Булгарин служил офицером как на русской, так и на наполеоновской стороне. Сначала он сражался против французов и шведов, а в 1812–1814 годах — против русских. После амнистии он обосновался в Санкт-Петербурге, где стал литератором, журналистом и издателем.

До 14 декабря 1825 года Булгарин был близок с Грибоедовым и Рылеевым, а также получил похвалу от молодого Пушкина. Однако после событий на Сенатской площади он начал сотрудничать с III Отделением и критиковал великого поэта за отсутствие патриотизма и безоговорочной преданности самодержавной власти.

Булгарин стал автором первых в русской литературе плутовских и фантастических романов. Он писал много и постоянно, стремясь заработать деньги, так как больше всего на свете боялся бедности.

Об этой неоднозначной личности Борис Кипнис и Егор Яковлев побеседовали на фестивале «Цифровой истории» в Твери.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Обзор темы:

– Лекция посвящена личности Фаддея Булгарина, его деятельности и конфликту с А.С. Пушкиным.

– Подчеркивается историческая и литературная значимость фигуры Булгарина, несмотря на его неоднозначную репутацию.

2. Биография Фаддея Булгарина:

– Родился в Минском воеводстве, был офицером армии Наполеона, позже стал агентом Третьего отделения в России.

– Занимал разные должности, писал сатирические стихи и мемуары.

– Конфликтная личность с неоднозначной репутацией среди дворян и литераторов.

3. Конфликт с Пушкиным:

– Булгарин сначала хвалил произведения Пушкина, но позже стал его литературным врагом.

– Обострение конфликта произошло из-за обвинений в плагиате и критики произведений друг друга.

– Булгарин писал эпиграммы против Пушкина, на что тот отвечал сатирическими стихами и статьями.

4. Литературная деятельность Булгарина:

– Издавал журнал "Северная пчела", который был популярным, но подвергался критике за продажность и низкий литературный уровень.

– Его произведения, хотя и пользовались спросом, забывались из-за их низкой художественной ценности.

5. Конец жизни и наследие:

– Булгарин дожил до перемен в обществе, но его репутация ухудшилась. Он остался известен как продажный журналист с сомнительным литературным талантом.

– Был похоронен в Тарту, где его могила сохраняется до сих пор.

Вывод:

Фаддей Булгарин был яркой, но противоречивой фигурой в русской литературе и истории. Его деятельность сочетала в себе авантюризм, литературную продуктивность и конфликты, которые оказали влияние на эпоху, но не оставили значительного художественного наследия.