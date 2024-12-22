Катынь 16. Медное – показания Токарева 2
Вашему вниманию предлагается 16-й выпуск Катынского подкаста на канале Плохой сигнал. Продолжаем обсуждение якобы имевших место в Медном расстрелов НКВД польских граждан. И вторая часть разбора “показаний” Дмитрия Токарева, которые он давал в рамках расследования Главной военной прокуратуры в 1991-м году. Начинается подкаст с разбора комментария фальшивого историка Богуславского. В выпуске: Вальтер №2, патроны для вальтеров, забитые тюрьмы и чемодан пистолетов.
Интересного прослушивания!
Расшифровку с источниками можете найти на Бусти. https://boosty.to/badsignal
Там же можно поддержать автора подпиской или донатом. Интересного прослушивания!
Видео-формат ВК https://vk.com/video-143617457_456244024
Аудио ВК https://vk.com/podcast-143617457_4562…
Аудио на разных площадках (Apple-podcast, Яндекс-музыка и прочие) https://badsignal.mave.digital/ep-17
#плохойсигнал
00:00:00 Вступление
00:00:46 Юмореска Богуславского
00:03:38 Решение ЦК для Сопруненко
00:16:44 Хронология открытия “решения Политбюро”
00:20:49 Официальность видеозаписи
00:21:25 Отказ Токарева от подписи
00:22:02 Богуславский против Минюста
00:25:49 Забитые тюрьмы
00:27:22 Вальтер №2
00:32:42 Спонтанная иллюстрация мысли
00:37:36 Патроны для Вальтеров
00:44:46 А чемодан патронов?
00:45:22 Чемодан пистолетов. Зачем?
00:48:23 Перегрев пистолетов
00:49:02 Завершение