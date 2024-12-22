Вашему вниманию предлагается 16-й выпуск Катынского подкаста на канале Плохой сигнал. Продолжаем обсуждение якобы имевших место в Медном расстрелов НКВД польских граждан. И вторая часть разбора “показаний” Дмитрия Токарева, которые он давал в рамках расследования Главной военной прокуратуры в 1991-м году. Начинается подкаст с разбора комментария фальшивого историка Богуславского. В выпуске: Вальтер №2, патроны для вальтеров, забитые тюрьмы и чемодан пистолетов.

Интересного прослушивания!

Расшифровку с источниками можете найти на Бусти. https://boosty.to/badsignal

Там же можно поддержать автора подпиской или донатом. Интересного прослушивания!

Видео-формат ВК https://vk.com/video-143617457_456244024

Аудио ВК https://vk.com/podcast-143617457_4562…

Аудио на разных площадках (Apple-podcast, Яндекс-музыка и прочие) https://badsignal.mave.digital/ep-17

#плохойсигнал

00:00:00 Вступление

00:00:46 Юмореска Богуславского

00:03:38 Решение ЦК для Сопруненко

00:16:44 Хронология открытия “решения Политбюро”

00:20:49 Официальность видеозаписи

00:21:25 Отказ Токарева от подписи

00:22:02 Богуславский против Минюста

00:25:49 Забитые тюрьмы

00:27:22 Вальтер №2

00:32:42 Спонтанная иллюстрация мысли

00:37:36 Патроны для Вальтеров

00:44:46 А чемодан патронов?

00:45:22 Чемодан пистолетов. Зачем?

00:48:23 Перегрев пистолетов

00:49:02 Завершение